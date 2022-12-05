https://sputnikarabic.ae/20221205/الجنائية-الدولية-تستنكر-مقترحا-أوروبيا-لإنشاء-محكمة-تختص-بالأزمة-الأوكرانية-1070880105.html

"الجنائية الدولية" تستنكر مقترحا أوروبيا لإنشاء محكمة تختص بالأزمة الأوكرانية

"الجنائية الدولية" تستنكر مقترحا أوروبيا لإنشاء محكمة تختص بالأزمة الأوكرانية

استنكر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، اليوم الاثنين، اقتراح الاتحاد الأوروبي إنشاء محكمة خاصة تدعمها الأمم المتحدة تختص بـ"الجرائم في أوكرانيا"، قائلا... 05.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-05T16:30+0000

2022-12-05T16:30+0000

2022-12-05T16:30+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار أوكرانيا

أخبار الاتحاد الأوروبي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101598/64/1015986459_0:40:1839:1074_1920x0_80_0_0_c3d075acf31dc97ccb638da2cde42309.jpg

ورفض كريم خان الخطة التي أعلنت عنها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الأسبوع الماضي، والتي تحدد ملامح إنشاء محكمة خاصة للنظر في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وقال خان للصحفيين إن الاتحاد الأوروبي "أخطأ في القانون"، مدافعا عن قدرة مؤسسته على محاكمة شخصيات سياسية رفيعة المستوى.بدأت المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، تحقيقا حول الأزمة في أوكرانيا، والتي يضغط الغرب بشدة لاعتماد ادعاءاته بوقوع جرائم حرب فيها من قبل القوات الروسية، لكنها على أي حال لا تستطيع مقاضاة موسكو لأنها لم توقع على نظام روما الأساسي، المعاهدة التي أنشأت المحكمة.في الوقت نفسه، يتجاهل الغرب الجرائم الموثقة للقوات الأوكرانية بحق الجنود الروس الأسرى، حيث انتشرت تقارير إعلامية غربية ومقاطع فيديو لوقائع قتل فيها العسكريون الروس بدم بارد وأحيانا بطرق مروعة، علاوة على الهجمات الإرهابية التي استهدفت المدنيين والبنى التحتية داخل روسيا.قالت فون دير لاين في إعلانها إنه من الضروري الحصول على موافقة من الأمم المتحدة لتجنب قضايا الحصانة. يُعتبر رؤساء الدول، مثل الرئيس فلاديمير بوتين، محصنين بشكل عام من الملاحقة القضائية أثناء وجودهم في مناصبهم.وأضافت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي سيعمل مع الشركاء الدوليين للحصول على "أوسع دعم دولي ممكن" للمحكمة، مع الاستمرار في دعم المحكمة الجنائية الدولية.أعربت موسكو عن استيائها من الدعوات الأوروبية لإنشاء محكمة خاصة للتحقيق في ما يسمى بـ"جرائم العدوان الروسي"، مشيرة إلى أن تلك المحكمة ستكون بعيدة كل البعد عن العدالة.

https://sputnikarabic.ae/20221119/الأمم-المتحدة-تدعو-إلى-إجراء-تحقيق-دولي-بقضية-إعدام-أسرى-روس-في-دونباس-1070320304.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي