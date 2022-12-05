https://sputnikarabic.ae/20221205/الجيش-الكوري-الجنوبي-يشير-إلى-إطلاق-بيونغ-يانغ-130-قذيفة-باتجاه-الحدود-بين-البلدين-1070853190.html
الجيش الكوري الجنوبي يشير إلى إطلاق بيونغ يانغ 130 قذيفة باتجاه الحدود بين البلدين
الجيش الكوري الجنوبي يشير إلى إطلاق بيونغ يانغ 130 قذيفة باتجاه الحدود بين البلدين
أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الاثنين، أن كوريا الشمالية أطلقت 130 قذيفة مدفعية بالقرب من الحدود المشتركة بين البلدين. 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T09:04+0000
2022-12-05T09:04+0000
2022-12-05T09:04+0000
العالم
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وقال الجيش في بيان نقلته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، إن "كوريا الشمالية أطلقت 130 قذيفة مدفعية قبالة السواحل الشرقية والغربية".وأعلن الجيش الكوري الجنوبي، في وقت سابق اليوم، أن "كوريا الشمالية أطلقت 100 قذيفة مدفعية في المنطقة العازلة البحرية في البحر الشرقي".وطالب الجيش الكوري الجنوبي، في بيان له، "نظيره في الجارة الشمالية بوقف إطلاق النار على الفور نحو المنطقة العازلة في الحدود"، مشيرا إلى إطلاق 100 قذيفة مدفعية في المنطقة العازلة البحرية في البحر الشرقي"، حسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.كما نقلت الوكالة عن هيئة الأركان الكورية الجنوبية، قولها إن كوريا الشمالية "أطلقت 17 صاروخا باليستيا و100 قذيفة مدفعية باتجاه بحر اليابان والبحر الأصفر اليوم الأربعاء".وأعلنت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، أنه للمرة الأولى منذ تقسيم شبه الجزيرة الكورية، سقط صاروخ باليستي من كوريا الشمالية بالقرب من المياه الإقليمية لكوريا الجنوبية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الجيش الكوري الجنوبي يشير إلى إطلاق بيونغ يانغ 130 قذيفة باتجاه الحدود بين البلدين
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أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الاثنين، أن كوريا الشمالية أطلقت 130 قذيفة مدفعية بالقرب من الحدود المشتركة بين البلدين.
وقال الجيش في بيان نقلته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، إن "كوريا الشمالية أطلقت 130 قذيفة مدفعية قبالة السواحل الشرقية والغربية".
وأعلن الجيش الكوري الجنوبي، في وقت سابق اليوم، أن "كوريا الشمالية أطلقت 100 قذيفة مدفعية
في المنطقة العازلة البحرية في البحر الشرقي".
وطالب الجيش الكوري الجنوبي، في بيان له، "نظيره في الجارة الشمالية بوقف إطلاق النار على الفور نحو المنطقة العازلة في الحدود"، مشيرا إلى إطلاق 100 قذيفة مدفعية
في المنطقة العازلة البحرية في البحر الشرقي"، حسب وكالة
يونهاب الكورية الجنوبية.
كما نقلت الوكالة عن هيئة الأركان الكورية الجنوبية، قولها إن كوريا الشمالية "أطلقت 17 صاروخا باليستيا و100 قذيفة مدفعية باتجاه بحر اليابان والبحر الأصفر اليوم الأربعاء".
وأعلنت هيئة الأركان المشتركة
لكوريا الجنوبية، أنه للمرة الأولى منذ تقسيم شبه الجزيرة الكورية، سقط صاروخ باليستي من كوريا الشمالية بالقرب من المياه الإقليمية لكوريا الجنوبية.