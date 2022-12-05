عربي
القوات الروسية تسقط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو 25" و"ميغ 29" ومروحيتين من طراز "مي 8"
https://sputnikarabic.ae/20221205/الجيش-الكوري-الجنوبي-يشير-إلى-إطلاق-بيونغ-يانغ-130-قذيفة-باتجاه-الحدود-بين-البلدين-1070853190.html
الجيش الكوري الجنوبي يشير إلى إطلاق بيونغ يانغ 130 قذيفة باتجاه الحدود بين البلدين
الجيش الكوري الجنوبي يشير إلى إطلاق بيونغ يانغ 130 قذيفة باتجاه الحدود بين البلدين
أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الاثنين، أن كوريا الشمالية أطلقت 130 قذيفة مدفعية بالقرب من الحدود المشتركة بين البلدين. 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T09:04+0000
2022-12-05T09:04+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1a/1061625920_0:175:3078:1906_1920x0_80_0_0_d62ba911e8eb55fb42dfe49b31b1d723.jpg
وقال الجيش في بيان نقلته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، إن "كوريا الشمالية أطلقت 130 قذيفة مدفعية قبالة السواحل الشرقية والغربية".وأعلن الجيش الكوري الجنوبي، في وقت سابق اليوم، أن "كوريا الشمالية أطلقت 100 قذيفة مدفعية في المنطقة العازلة البحرية في البحر الشرقي".وطالب الجيش الكوري الجنوبي، في بيان له، "نظيره في الجارة الشمالية بوقف إطلاق النار على الفور نحو المنطقة العازلة في الحدود"، مشيرا إلى إطلاق 100 قذيفة مدفعية في المنطقة العازلة البحرية في البحر الشرقي"، حسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.كما نقلت الوكالة عن هيئة الأركان الكورية الجنوبية، قولها إن كوريا الشمالية "أطلقت 17 صاروخا باليستيا و100 قذيفة مدفعية باتجاه بحر اليابان والبحر الأصفر اليوم الأربعاء".وأعلنت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، أنه للمرة الأولى منذ تقسيم شبه الجزيرة الكورية، سقط صاروخ باليستي من كوريا الشمالية بالقرب من المياه الإقليمية لكوريا الجنوبية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1a/1061625920_349:0:3078:2047_1920x0_80_0_0_ccb18bb240b5ee83ccfdadcb60c34402.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

الجيش الكوري الجنوبي يشير إلى إطلاق بيونغ يانغ 130 قذيفة باتجاه الحدود بين البلدين

09:04 GMT 05.12.2022
© AFP 2022 / KCNA VIA KNSمركبات عسكرية تحمل صواريخ خلال عرض عسكري للاحتفال بالذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي في كيم إيل سونغ. ساحة في بيونغ يانغ. 25 أبريل 2022
مركبات عسكرية تحمل صواريخ خلال عرض عسكري للاحتفال بالذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي في كيم إيل سونغ. ساحة في بيونغ يانغ. 25 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2022
© AFP 2022 / KCNA VIA KNS
تابعنا عبرTelegram
أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الاثنين، أن كوريا الشمالية أطلقت 130 قذيفة مدفعية بالقرب من الحدود المشتركة بين البلدين.
وقال الجيش في بيان نقلته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، إن "كوريا الشمالية أطلقت 130 قذيفة مدفعية قبالة السواحل الشرقية والغربية".
وأعلن الجيش الكوري الجنوبي، في وقت سابق اليوم، أن "كوريا الشمالية أطلقت 100 قذيفة مدفعية في المنطقة العازلة البحرية في البحر الشرقي".
وطالب الجيش الكوري الجنوبي، في بيان له، "نظيره في الجارة الشمالية بوقف إطلاق النار على الفور نحو المنطقة العازلة في الحدود"، مشيرا إلى إطلاق 100 قذيفة مدفعية في المنطقة العازلة البحرية في البحر الشرقي"، حسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.
كما نقلت الوكالة عن هيئة الأركان الكورية الجنوبية، قولها إن كوريا الشمالية "أطلقت 17 صاروخا باليستيا و100 قذيفة مدفعية باتجاه بحر اليابان والبحر الأصفر اليوم الأربعاء".
وأعلنت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، أنه للمرة الأولى منذ تقسيم شبه الجزيرة الكورية، سقط صاروخ باليستي من كوريا الشمالية بالقرب من المياه الإقليمية لكوريا الجنوبية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاص06:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала