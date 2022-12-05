https://sputnikarabic.ae/20221205/الحرية-لفلسطينمشجع-بريطاني-يصدم-مراسل-قناة-إسرائيلية-في-مونديال-قطر-1070865537.html
"الحرية لفلسطين"...مشجع بريطاني يصدم مراسل قناة إسرائيلية في مونديال قطر
"الحرية لفلسطين"...مشجع بريطاني يصدم مراسل قناة إسرائيلية في مونديال قطر
تناقل نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا فاجأ فيه مشجعو المنتخب الإنجليزي مراسل قناة إسرائيلية بالهتاف بالحرية لفلسطين على الهواء مباشرة. 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T12:04+0000
2022-12-05T12:04+0000
2022-12-05T12:15+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
نادي الفيديو
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وحصل الموقف عندما حاول مراسل إحدى القنوات أخذ ردود فعل الجماهير الإنجليزية بعد الفوز على السنغال والتأهل لربع نهائي كأس العالم 2022، حيث صدمه مشجع إنجليزي وصرخ: "Free Palestine".ليعاد نشر التغريدة وتداولها بشكل كبير، في الوقت الذي حظيت فيه بالعديد من ردود الفعل المتعاطفة مع القضية الفلسطينية.تغلبت إنجلترا على السنغال بثلاثية نظيفة في دور الـ16 لتلاقي منتخب فرنسا في الدور ربع النهائي المقرر في يوم السبت 10 ديسمبر/كانون الأول.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, نادي الفيديو
"الحرية لفلسطين"...مشجع بريطاني يصدم مراسل قناة إسرائيلية في مونديال قطر
12:04 GMT 05.12.2022 (تم التحديث: 12:15 GMT 05.12.2022) تابعنا عبر
تناقل نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا فاجأ فيه مشجعو المنتخب الإنجليزي مراسل قناة إسرائيلية بالهتاف بالحرية لفلسطين على الهواء مباشرة.
وحصل الموقف عندما حاول مراسل إحدى القنوات أخذ ردود فعل الجماهير الإنجليزية بعد الفوز على السنغال والتأهل لربع نهائي كأس العالم 2022، حيث صدمه مشجع إنجليزي وصرخ: "Free Palestine".
ليعاد نشر التغريدة وتداولها بشكل كبير، في الوقت الذي حظيت فيه بالعديد من ردود الفعل المتعاطفة مع القضية الفلسطينية.
تغلبت إنجلترا على السنغال بثلاثية نظيفة في دور الـ16 لتلاقي منتخب فرنسا في الدور ربع النهائي المقرر في يوم السبت 10 ديسمبر/كانون الأول.