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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221205/الحرية-لفلسطينمشجع-بريطاني-يصدم-مراسل-قناة-إسرائيلية-في-مونديال-قطر-1070865537.html
"الحرية لفلسطين"...مشجع بريطاني يصدم مراسل قناة إسرائيلية في مونديال قطر
"الحرية لفلسطين"...مشجع بريطاني يصدم مراسل قناة إسرائيلية في مونديال قطر
تناقل نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا فاجأ فيه مشجعو المنتخب الإنجليزي مراسل قناة إسرائيلية بالهتاف بالحرية لفلسطين على الهواء مباشرة. 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T12:04+0000
2022-12-05T12:15+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
نادي الفيديو
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وحصل الموقف عندما حاول مراسل إحدى القنوات أخذ ردود فعل الجماهير الإنجليزية بعد الفوز على السنغال والتأهل لربع نهائي كأس العالم 2022، حيث صدمه مشجع إنجليزي وصرخ: "Free Palestine".ليعاد نشر التغريدة وتداولها بشكل كبير، في الوقت الذي حظيت فيه بالعديد من ردود الفعل المتعاطفة مع القضية الفلسطينية.تغلبت إنجلترا على السنغال بثلاثية نظيفة في دور الـ16 لتلاقي منتخب فرنسا في الدور ربع النهائي المقرر في يوم السبت 10 ديسمبر/كانون الأول.
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رياضة, نادي الفيديو
رياضة, نادي الفيديو

"الحرية لفلسطين"...مشجع بريطاني يصدم مراسل قناة إسرائيلية في مونديال قطر

12:04 GMT 05.12.2022 (تم التحديث: 12:15 GMT 05.12.2022)
© AFP 2022 / PAUL ELLISانجلترا تقوز على السنغال وتصعد لدور الثمانية في كأس العالم قطر 2022
انجلترا تقوز على السنغال وتصعد لدور الثمانية في كأس العالم قطر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2022
© AFP 2022 / PAUL ELLIS
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تناقل نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا فاجأ فيه مشجعو المنتخب الإنجليزي مراسل قناة إسرائيلية بالهتاف بالحرية لفلسطين على الهواء مباشرة.
وحصل الموقف عندما حاول مراسل إحدى القنوات أخذ ردود فعل الجماهير الإنجليزية بعد الفوز على السنغال والتأهل لربع نهائي كأس العالم 2022، حيث صدمه مشجع إنجليزي وصرخ: "Free Palestine".
ليعاد نشر التغريدة وتداولها بشكل كبير، في الوقت الذي حظيت فيه بالعديد من ردود الفعل المتعاطفة مع القضية الفلسطينية.
تغلبت إنجلترا على السنغال بثلاثية نظيفة في دور الـ16 لتلاقي منتخب فرنسا في الدور ربع النهائي المقرر في يوم السبت 10 ديسمبر/كانون الأول.
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