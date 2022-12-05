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الحكومة الفنلندية تقدم مشروع قانون بشأن عضوية الناتو إلى البرلمان
الحكومة الفنلندية تقدم مشروع قانون بشأن عضوية الناتو إلى البرلمان
ذكرت وكالة الأنباء الفنلندية STT أن الحكومة الفنلندية ستقدم إلى البرلمان مشروع قانون بشأن الانضمام إلى الناتو، اليوم الاثنين. 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T07:56+0000
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سبوتنيك. وأضافت الوكالة أنه على الرغم من أن تركيا والمجر لم تصادقا بعد على عضوية فنلندا في الحلف، فإن الحكومة الفنلندية تريد مناقشة مشروع قانون الناتو في اللجان البرلمانية مسبقا.يشار إلى أنه تم الكشف عن مشروع القانون، الذي رعته وزارة الخارجية الفنلندية، للتشاور في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.يذكر أنه في 18 مايو/ أيار، بعد ثلاثة أشهر من بدء روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا، قدمت فنلندا والسويد طلبات العضوية في الناتو، متخليين عن عقود من الحياد، وتعتبر المجر وتركيا الدولتان الوحيدتان من بين 30 دولة في الحلف اللتان لم توافقا بعد على عضوية المرشحين الجديدين.وفي الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، إن المجر وعدت بالتصديق على عضوية الدول في الناتو في أوائل فبراير/ شباط.وفي وقت سابق، أكد الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، أن انضمام فنلندا والسويد بشكل رسمي إلى الحلف، أصبح وشيكا.وقال ستولتنبرغ، في تصريحات صحفية من مدريد، اليوم الاثنين، إن "انضمام السويد وفنلندا بشكل رسمي إلى الحلف بات قريبا جدا، ونرحب باتفاق تركيا والسويد لمواجهة الإرهاب".وفي شهر يونيو/ حزيران الماضي، وقّعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بعد تعهد البلدين بتبديد مخاوف تركيا الأمنية وتعهدهما بالتعاون معها في مكافحة "الإرهاب".
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أخبار العالم الآن, الناتو
أخبار العالم الآن, الناتو

الحكومة الفنلندية تقدم مشروع قانون بشأن عضوية الناتو إلى البرلمان

07:56 GMT 05.12.2022
CC BY 2.0 / Pixabay/ Kurunen / علم فنلندا
علم فنلندا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2022
CC BY 2.0 / Pixabay/ Kurunen /
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ذكرت وكالة الأنباء الفنلندية STT أن الحكومة الفنلندية ستقدم إلى البرلمان مشروع قانون بشأن الانضمام إلى الناتو، اليوم الاثنين.
سبوتنيك. وأضافت الوكالة أنه على الرغم من أن تركيا والمجر لم تصادقا بعد على عضوية فنلندا في الحلف، فإن الحكومة الفنلندية تريد مناقشة مشروع قانون الناتو في اللجان البرلمانية مسبقا.
يشار إلى أنه تم الكشف عن مشروع القانون، الذي رعته وزارة الخارجية الفنلندية، للتشاور في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
يذكر أنه في 18 مايو/ أيار، بعد ثلاثة أشهر من بدء روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا، قدمت فنلندا والسويد طلبات العضوية في الناتو، متخليين عن عقود من الحياد، وتعتبر المجر وتركيا الدولتان الوحيدتان من بين 30 دولة في الحلف اللتان لم توافقا بعد على عضوية المرشحين الجديدين.
وفي الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، إن المجر وعدت بالتصديق على عضوية الدول في الناتو في أوائل فبراير/ شباط.
وفي وقت سابق، أكد الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، أن انضمام فنلندا والسويد بشكل رسمي إلى الحلف، أصبح وشيكا.
وقال ستولتنبرغ، في تصريحات صحفية من مدريد، اليوم الاثنين، إن "انضمام السويد وفنلندا بشكل رسمي إلى الحلف بات قريبا جدا، ونرحب باتفاق تركيا والسويد لمواجهة الإرهاب".
وفي شهر يونيو/ حزيران الماضي، وقّعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بعد تعهد البلدين بتبديد مخاوف تركيا الأمنية وتعهدهما بالتعاون معها في مكافحة "الإرهاب".
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