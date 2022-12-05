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https://sputnikarabic.ae/20221205/الخارجية-الأوكرانية-طرود-بريدية-تحتوي-على-عيون-حيوانات-موجهة-إلى-البعثات-الدبلوماسية-في-إسبانيا-1070861871.html
الخارجية الأوكرانية: طرود بريدية تحتوي على "عيون حيوانات" موجهة إلى البعثات الدبلوماسية في إسبانيا
الخارجية الأوكرانية: طرود بريدية تحتوي على "عيون حيوانات" موجهة إلى البعثات الدبلوماسية في إسبانيا
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، أوليغ نيكولينكو، أن الشرطة الإسبانية صادرت ثلاثة طرود بريدية موجهة إلى السفارة والقنصليات الأوكرانية في مدريد... 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T10:43+0000
2022-12-05T10:43+0000
العالم
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وفي وقت سابق، قال نيكولينكو إن "ست بعثات دبلوماسية أوكرانية في أوروبا تلقت طرودًا دموية تحتوي على عيون حيوانات".وضبطت الشرطة الإسبانية ثلاثة طرود بريدية في مكتب البريد فيها ما يعتقد أنه عيون حيوانات، والتي كانت موجهة إلى السفارة الأوكرانية في مدريد والقنصلية العامة في برشلونة والقنصلية في مالقة.وتم إرسال طرود تحتوي على متفجرات إلى السفارة الأوكرانية في مدريد وشركة الأسلحة Instalaza ووزارة الدفاع في المملكة وقاعدة توريخون دي أردوز الجوية. وفي وقت لاحق، في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني، اعترضت الشرطة الإسبانية طرودا يُفترض أنها تحتوي على "مواد تفجيرية" كانت موجهة إلى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.
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الخارجية الأوكرانية: طرود بريدية تحتوي على "عيون حيوانات" موجهة إلى البعثات الدبلوماسية في إسبانيا

10:43 GMT 05.12.2022
© AFP 2022 / Gabriel Bouys انفجار وسط العاصمة الإسبانية مدريد 20 يناير 2021
 انفجار وسط العاصمة الإسبانية مدريد 20 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2022
© AFP 2022 / Gabriel Bouys
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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، أوليغ نيكولينكو، أن الشرطة الإسبانية صادرت ثلاثة طرود بريدية موجهة إلى السفارة والقنصليات الأوكرانية في مدريد وبرشلونة ومالقة، تحتوي على عيون حيوانات.
وفي وقت سابق، قال نيكولينكو إن "ست بعثات دبلوماسية أوكرانية في أوروبا تلقت طرودًا دموية تحتوي على عيون حيوانات".
وضبطت الشرطة الإسبانية ثلاثة طرود بريدية في مكتب البريد فيها ما يعتقد أنه عيون حيوانات، والتي كانت موجهة إلى السفارة الأوكرانية في مدريد والقنصلية العامة في برشلونة والقنصلية في مالقة.
وتم إرسال طرود تحتوي على متفجرات إلى السفارة الأوكرانية في مدريد وشركة الأسلحة Instalaza ووزارة الدفاع في المملكة وقاعدة توريخون دي أردوز الجوية.
وفي وقت لاحق، في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني، اعترضت الشرطة الإسبانية طرودا يُفترض أنها تحتوي على "مواد تفجيرية" كانت موجهة إلى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.
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