https://sputnikarabic.ae/20221205/الخارجية-الإيرانية-نرحب-بالتفاوض-مع-السعودية-والأرضية-ممهدة-لتحسين-العلاقات--1070850308.html
الخارجية الإيرانية: نرحب بالتفاوض مع السعودية والأرضية ممهدة لتحسين العلاقات
الخارجية الإيرانية: نرحب بالتفاوض مع السعودية والأرضية ممهدة لتحسين العلاقات
أكدت الخارجية الإيرانية أن بلادها ترحب بالمفاوضات مع السعودية لإعادة العلاقات بين البلدين، لافتةً إلى أن الأرضية ممهدة لتحسين العلاقات مع الرياض. 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T08:18+0000
2022-12-05T08:18+0000
2022-12-05T08:27+0000
إيران
أخبار إيران
السعودية
العراق
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/0d/1065016262_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_2a83cd00aa24dbcfcee454de5fafc1fc.jpg
طهران- سبوتنيك. وقال متحدث الخارجية الإيرانية ناصر کنعاني، في إفادة صحفية، اليوم الاثنين، إن "إيران ترحب بأي وساطة لاستئناف المفاوضات بين إيران والسعودية ونرحب بالمفاوضات مع السعودية".وكان وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أعلن في سبتمبر/ أيلول الماضي، أن إيران والمملكة العربية السعودية بإمكانهما مواصلة المحادثات في بغداد لتطبيع العلاقات الثنائية المقطوعة وحل الخلافات على مستوى ضباط المخابرات في البلدين.ووفقا لوزير الخارجية العراقي، فقد توصلت الرياض وطهران بالفعل إلى اتفاقات بشأن "نقاط كثيرة"، وفي الوقت الحالي لا تزال مسألة استصواب إجراء مزيد من المناقشات المفتوحة على مستوى وزراء الخارجية مفتوحة.وعُقدت 5 جولات من المحادثات بين مسؤولين إيرانيين وسعوديين في الأشهر الأخيرة في العراق الذي يشترك في حدوده مع البلدين.
https://sputnikarabic.ae/20221114/طهران-تأمل-من-الرياض-تمهيد-الأرضية-لمواصلة-المحادثات-بينهما-1070153620.html
إيران
أخبار إيران
السعودية
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/0d/1065016262_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_92f89a31ee71db1917aeebadd22216b6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, السعودية, العراق, العالم العربي
إيران, أخبار إيران, السعودية, العراق, العالم العربي
الخارجية الإيرانية: نرحب بالتفاوض مع السعودية والأرضية ممهدة لتحسين العلاقات
08:18 GMT 05.12.2022 (تم التحديث: 08:27 GMT 05.12.2022) تابعنا عبر
أكدت الخارجية الإيرانية أن بلادها ترحب بالمفاوضات مع السعودية لإعادة العلاقات بين البلدين، لافتةً إلى أن الأرضية ممهدة لتحسين العلاقات مع الرياض.
طهران- سبوتنيك
. وقال متحدث الخارجية الإيرانية ناصر کنعاني، في إفادة صحفية، اليوم الاثنين، إن "إيران ترحب بأي وساطة لاستئناف المفاوضات بين إيران والسعودية ونرحب بالمفاوضات مع السعودية".
وأضاف أن "الأرضية ممهدة لتحسين العلاقات مع السعودية، والحكومة العراقية بذلت جهودا صادقة في الوساطة بين طهران والرياض وأعلنت بغداد أنها مستعدة لمواصلة الوساطة بين البلدين".
وكان وزير الخارجية العراقي
، فؤاد حسين، أعلن في سبتمبر/ أيلول الماضي، أن إيران والمملكة العربية السعودية بإمكانهما مواصلة المحادثات في بغداد لتطبيع العلاقات الثنائية المقطوعة وحل الخلافات على مستوى ضباط المخابرات في البلدين.
وقال حسين، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "عملية التفاوض ستستمر وربما في الجولة المقبلة على مستوى ضباط المخابرات؛ نأمل أن يتغير الوضع بعد المرحلة المقبلة".
ووفقا لوزير الخارجية العراقي، فقد توصلت الرياض وطهران
بالفعل إلى اتفاقات بشأن "نقاط كثيرة"، وفي الوقت الحالي لا تزال مسألة استصواب إجراء مزيد من المناقشات المفتوحة على مستوى وزراء الخارجية مفتوحة.
وعُقدت 5 جولات من المحادثات بين مسؤولين إيرانيين وسعوديين في الأشهر الأخيرة في العراق الذي يشترك في حدوده مع البلدين.