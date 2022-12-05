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الخارجية الروسية تنفي وجود أي مفاوضات مباشرة بين موسكو وكييف بشأن منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه
https://sputnikarabic.ae/20221205/الخارجية-الروسية-تنفي-وجود-أي-مفاوضات-مباشرة-بين-موسكو-وكييف-بشأن-منطقة-آمنة-حول-محطة-زابوروجيه-1070884122.html
الخارجية الروسية تنفي وجود أي مفاوضات مباشرة بين موسكو وكييف بشأن منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه
الخارجية الروسية تنفي وجود أي مفاوضات مباشرة بين موسكو وكييف بشأن منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه
نفت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، وجود أي مفاوضات مباشرة بين موسكو وكييف بشأن إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية. 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T18:32+0000
2022-12-05T18:41+0000
روسيا
الخارجية الروسية
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
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وأضافت الخارجية الروسية لـ "سبوتنيك" أنه لا يوجد حديث حول نقل السيطرة من محطة زابوروجيه للطاقة النووية من روسيا لـ "طرف ثالث".وأكدت الخارجية على أن روسيا فقط هي القادرة على ضمان السلامة المادية والنووية بمحطة زابورجيه للطاقة النووية.
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روسيا, الخارجية الروسية, محطة زابوروجيه للطاقة النووية
روسيا, الخارجية الروسية, محطة زابوروجيه للطاقة النووية

الخارجية الروسية تنفي وجود أي مفاوضات مباشرة بين موسكو وكييف بشأن منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه

18:32 GMT 05.12.2022 (تم التحديث: 18:41 GMT 05.12.2022)
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورمحطة زابوروجيه الكهرونووية
محطة زابوروجيه الكهرونووية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2022
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نفت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، وجود أي مفاوضات مباشرة بين موسكو وكييف بشأن إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وأضافت الخارجية الروسية لـ "سبوتنيك" أنه لا يوجد حديث حول نقل السيطرة من محطة زابوروجيه للطاقة النووية من روسيا لـ "طرف ثالث".
وأكدت الخارجية على أن روسيا فقط هي القادرة على ضمان السلامة المادية والنووية بمحطة زابورجيه للطاقة النووية.
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