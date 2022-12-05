https://sputnikarabic.ae/20221205/الرئيس-الإسرائيلي-يصل-إلى-الإمارات-للمرة-الثانية-في-2022-1070850905.html
الرئيس الإسرائيلي يصل إلى الإمارات للمرة الثانية في 2022
الرئيس الإسرائيلي يصل إلى الإمارات للمرة الثانية في 2022
وصل الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، اليوم الاثنين، إلى الإمارات قادما من البحرين في إطار جولة خليجية. 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T08:30+0000
2022-12-05T08:30+0000
2022-12-05T08:30+0000
العالم العربي
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
البحرين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/01/1e/1057451298_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_47b769ca317054f8aa825827ca5cbfe9.jpg
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "حط رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ في أبوظبي واستقبله وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة عبد الله بن زايد".وأضافت: "في وقت لاحق، سيلقي هرتسوغ كلمة في مؤتمر الفضاء ويلتقي بنظيره الإماراتي محمد بن زايد".وانطلقت في العاصمة الإماراتية، اليوم الاثنين، أعمال "حوار أبو ظبي للفضاء"، الأول من نوعه عالميا، والذي تنظمه وكالة الإمارات للفضاء على مدى يومين.وفي 30 يناير/كانون الثاني الماضي، زار هرتسوغ الإمارات، في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس إسرائيلي إلى البلد الخليجي.وصباح أمس الأحد، وصل هرتسوغ إلى البحرين على رأس وفد اقتصادي إسرائيلي حيث كان في استقباله وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني، وبحث مع ملك البلاد حمد بن عيسى آل خليفة التعاون الثنائي بين البلدين.ووقّعت إسرائيل، في 14 سبتمبر/أيلول 2020، اتفاقي سلام مع الإمارات والبحرين برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
https://sputnikarabic.ae/20221204/رئيس-إسرائيل-يشارك-في-منتدى-اقتصادي-بالبحرين-صور-1070843281.html
إسرائيل
البحرين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/01/1e/1057451298_115:0:1024:682_1920x0_80_0_0_f15abde75fd814d6cd3f39d5f7a52685.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, البحرين
العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, البحرين
الرئيس الإسرائيلي يصل إلى الإمارات للمرة الثانية في 2022
تابعنا عبر
وصل الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، اليوم الاثنين، إلى الإمارات قادما من البحرين في إطار جولة خليجية.
وقالت صحيفة
"يديعوت أحرونوت" العبرية: "حط رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ في أبوظبي واستقبله وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة عبد الله بن زايد".
وأضافت: "في وقت لاحق، سيلقي هرتسوغ كلمة في مؤتمر الفضاء ويلتقي بنظيره الإماراتي محمد بن زايد".
وانطلقت في العاصمة الإماراتية، اليوم الاثنين، أعمال "حوار أبو ظبي للفضاء"، الأول من نوعه عالميا، والذي تنظمه وكالة الإمارات للفضاء على مدى يومين.
وفي 30 يناير/كانون الثاني الماضي، زار هرتسوغ الإمارات
، في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس إسرائيلي إلى البلد الخليجي.
وصباح أمس الأحد، وصل هرتسوغ إلى البحرين
على رأس وفد اقتصادي إسرائيلي حيث كان في استقباله وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني، وبحث مع ملك البلاد حمد بن عيسى آل خليفة التعاون الثنائي بين البلدين.
ووقّعت إسرائيل، في 14 سبتمبر/أيلول 2020، اتفاقي سلام مع الإمارات والبحرين برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.