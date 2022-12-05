عربي
https://sputnikarabic.ae/20221205/الرئيس-الروسي-يوقع-حزمة-من-القوانين-تحظر-الدعاية-للمثلية-في-روسيا-1070877676.html
الرئيس الروسي يوقع حزمة من القوانين تحظر الدعاية للمثلية في روسيا
الرئيس الروسي يوقع حزمة من القوانين تحظر الدعاية للمثلية في روسيا
أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، حزمة من القوانين تنص على حظر الدعاية للمثلية في روسيا، بالإضافة إلى تغيير الجنس والاعتداء الجنسي على الأطفال،... 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T15:39+0000
2022-12-05T15:39+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103604/31/1036043190_0:0:3159:1777_1920x0_80_0_0_b15b85b3bd1b25992d872a461bdc68fe.jpg
موسكو - سبوتنيك. وتحظر القوانين الجديدة "أي ترويج لمجتمع الميم، في أي سلع تباع داخل روسيا الاتحادية، ولا سيما الأفلام والكتب والإعلانات التجارية ووسائل الإعلام والخدمات المسموعة والمرئية، وكذلك ألعاب الكمبيوتر والتسويق".وطالب تجار التجزئة المحليون، في وقت سابق، مجلس الدوما بتأجيل النظر في التعديلات على مشروع القانون الذي يحظر الدعاية لمجتمع الميم، بهدف مناقشته بشكل أكبر، خشية من غياب معايير واضحة لتصنيف البضائع المحظورة، ما يدفع لتفسير النصوص القانونية بشكل غامض، بالإضافة إلى ضرورة الفحص الكامل للسلع، والنظر بمحتواها إن كانت تشير إلى أشياء محظورة، وهو ما يتطلب "تكاليف ضخمة من جانب قطاع الصناعة".بدوره وعد مجلس الدوما، تجار التجزئة، بالحفاظ على تنفيذ القانون بالشكل الصحيح، وأن يكون كل شيء تحت السيطرة المستمرة.وأوضح المشرعون أن مستخدمي الشبكات الاجتماعية في روسيا الاتحادية، لن يكونوا عرضة للمسؤولية جراء تعليقات الآخرين على صفحاتهم، في حال كانت تلك التعليقات تتضمن دعاية للمثلية وأتباعها.
https://sputnikarabic.ae/20221126/واشنطن-تتدخل-بشكل-صارخ-في-شؤون-روسيا-من-خلال-انتقاد-حظر-الدعاية-للمثليين-1070553454.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103604/31/1036043190_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_afaea6a9b4424c9d36134c3e0186c4a6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, فلاديمير بوتين
روسيا, فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي يوقع حزمة من القوانين تحظر الدعاية للمثلية في روسيا

15:39 GMT 05.12.2022
© Sputnik . Mikhael Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصوربوتين يوقع على وثيقة
بوتين يوقع على وثيقة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2022
© Sputnik . Mikhael Klimentyev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، حزمة من القوانين تنص على حظر الدعاية للمثلية في روسيا، بالإضافة إلى تغيير الجنس والاعتداء الجنسي على الأطفال، تحت طائلة غرامة مالية تصل إلى 10 ملايين روبل (نحو 161 ألف دولار).
موسكو - سبوتنيك. وتحظر القوانين الجديدة "أي ترويج لمجتمع الميم، في أي سلع تباع داخل روسيا الاتحادية، ولا سيما الأفلام والكتب والإعلانات التجارية ووسائل الإعلام والخدمات المسموعة والمرئية، وكذلك ألعاب الكمبيوتر والتسويق".
وطالب تجار التجزئة المحليون، في وقت سابق، مجلس الدوما بتأجيل النظر في التعديلات على مشروع القانون الذي يحظر الدعاية لمجتمع الميم، بهدف مناقشته بشكل أكبر، خشية من غياب معايير واضحة لتصنيف البضائع المحظورة، ما يدفع لتفسير النصوص القانونية بشكل غامض، بالإضافة إلى ضرورة الفحص الكامل للسلع، والنظر بمحتواها إن كانت تشير إلى أشياء محظورة، وهو ما يتطلب "تكاليف ضخمة من جانب قطاع الصناعة".
بدوره وعد مجلس الدوما، تجار التجزئة، بالحفاظ على تنفيذ القانون بالشكل الصحيح، وأن يكون كل شيء تحت السيطرة المستمرة.
السفارة الروسية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2022
واشنطن "تتدخل بشكل صارخ" في شؤون روسيا من خلال انتقاد حظر الدعاية للمثليين
26 نوفمبر, 03:11 GMT
وأوضح المشرعون أن مستخدمي الشبكات الاجتماعية في روسيا الاتحادية، لن يكونوا عرضة للمسؤولية جراء تعليقات الآخرين على صفحاتهم، في حال كانت تلك التعليقات تتضمن دعاية للمثلية وأتباعها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاص10:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала