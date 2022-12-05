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https://sputnikarabic.ae/20221205/السعودية-تقترب-من-الفوز-بتنظيم-كأس-آسيا-بعد-انسحاب-الهند-1070871325.html
السعودية تقترب من الفوز بتنظيم كأس آسيا بعد انسحاب الهند
السعودية تقترب من الفوز بتنظيم كأس آسيا بعد انسحاب الهند
أصبحت السعودية الآن، هي المرشح الوحيد لاستضافة كأس آسيا 2027، بعد أن سحب الاتحاد الهندي لكرة القدم عرضه لتنظيم البطولة اليوم الاثنين. 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T13:51+0000
2022-12-05T13:51+0000
السعودية
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وقال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إن العرض السعودي سيكون العرض الوحيد الذي يُقدم لأعضاء مجلس الإدارة للموافقة عليه، والذين يعقد اجتماعهم في الأول من فبراير/ شباط في المنامة، البحرين.لم تقدم أي أسباب لانسحاب الهند، على الرغم من أن الاتحاد كان في حالة اضطراب وتم تعليقه لفترة وجيزة من قبل "فيفا" هذا العام، قبل تنظيم كأس العالم للسيدات تحت 17 في أكتوبر/ تشرين الأول.لم تستضف السعودية من قبل نهائيات كأس آسيا، التي فازت بها ثلاث مرات منذ الافتتاح في عام 1956، وكان آخر لقب في عام 1996.استضافة نسخة 2027 شكلت منافسة محتدمة بين السعودية وقطر وإيران والهند وأوزبكستان في البداية منذ أكثر من عامين. لكن قطر حصلت على حق استضافة نسخة الكأس في عام 2023.التحضير لمثل هذه البطولة، والتي تستمر لمدة شهر، يمكن أن يظهر طموحات وإمكانيات السعودية في استضافة أحداث كرة القدم الكبيرة، خاصة بعد تقارير عن دراسة البلاد التقدم بمقترح لتنظيم كأس العالم 2030 ونسخ مستقبلية كأس العالم للأندية.
https://sputnikarabic.ae/20221129/السعودية-تدرس-استضافة-كأس-العالم-2030-بالتشارك-مع-مصر-واليونان-1070673337.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, رياضة, مجتمع
السعودية, أخبار السعودية اليوم, رياضة, مجتمع

السعودية تقترب من الفوز بتنظيم كأس آسيا بعد انسحاب الهند

13:51 GMT 05.12.2022
© Sputnik . Johnny Eliasمشجعو المنتخب السعودي
مشجعو المنتخب السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2022
© Sputnik . Johnny Elias
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أصبحت السعودية الآن، هي المرشح الوحيد لاستضافة كأس آسيا 2027، بعد أن سحب الاتحاد الهندي لكرة القدم عرضه لتنظيم البطولة اليوم الاثنين.
وقال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إن العرض السعودي سيكون العرض الوحيد الذي يُقدم لأعضاء مجلس الإدارة للموافقة عليه، والذين يعقد اجتماعهم في الأول من فبراير/ شباط في المنامة، البحرين.
لم تقدم أي أسباب لانسحاب الهند، على الرغم من أن الاتحاد كان في حالة اضطراب وتم تعليقه لفترة وجيزة من قبل "فيفا" هذا العام، قبل تنظيم كأس العالم للسيدات تحت 17 في أكتوبر/ تشرين الأول.
افتتاح كأس الأمم الأفريقية في استاد القاهرة الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2022
السعودية تدرس استضافة كأس العالم 2030 بالتشارك مع مصر واليونان
29 نوفمبر, 18:22 GMT
لم تستضف السعودية من قبل نهائيات كأس آسيا، التي فازت بها ثلاث مرات منذ الافتتاح في عام 1956، وكان آخر لقب في عام 1996.
استضافة نسخة 2027 شكلت منافسة محتدمة بين السعودية وقطر وإيران والهند وأوزبكستان في البداية منذ أكثر من عامين. لكن قطر حصلت على حق استضافة نسخة الكأس في عام 2023.
التحضير لمثل هذه البطولة، والتي تستمر لمدة شهر، يمكن أن يظهر طموحات وإمكانيات السعودية في استضافة أحداث كرة القدم الكبيرة، خاصة بعد تقارير عن دراسة البلاد التقدم بمقترح لتنظيم كأس العالم 2030 ونسخ مستقبلية كأس العالم للأندية.
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