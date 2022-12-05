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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221205/السلطات-الأوكرانية-تعلن-عن-هجوم-على-مرافق-البنية-التحتية-في-ضواحي-زابوروجيه-1070846460.html
السلطات الأوكرانية تعلن عن هجوم على مرافق البنية التحتية في ضواحي زابوروجيه
السلطات الأوكرانية تعلن عن هجوم على مرافق البنية التحتية في ضواحي زابوروجيه
أعلن السكرتير المعين من قبل حكومة كييف لمجلس مدينة زابوروجيه، أناتولي كورتيف، اليوم الاثنين، أنه تم توجيه ضربة على منشآت البنية التحتية في ضواحي الجزء الخاضع... 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T00:27+0000
2022-12-05T00:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
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موسكو - سبوتنيك. وكتب كورتيف على تلغرام، "أنه تم توجيه ضربة على منشآت البنية التحتية في زابوروجيه".كانت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية انطلقت في المنطقة بعد تقارير عن انفجارات في زابوروجيه، وفقا لوسائل إعلام أوكرانية.كما وردت أنباء عن وقوع انفجارات في المدينة في وقت متأخر أمس الأول السبت، عندما انطلقت صفارات الإنذار من الغارات الجوية في زابوروجيه.ودوت صفارات الإنذار، ليل أمس الأحد، في أغلب مناطق أوكرانيا، وفقا للسطات الأوكرانية.ووفقا خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، انطلقت صفارات الإنذار في مقاطعات بولتافا، دنيبروبتروفسك، سومي، وخاركوف، وكذلك الأجزاء الخاضعة لسيطرة أوكرانيا من زابوروجيه وخيرسون وجمهوريتي دونيستك ولوغانسك.واُستهدفت البنية التحتية للطاقة والدفاع والجيش والاتصالات الأوكرانية في هجمات انتقامية من قبل القوات المسلحة الروسية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، بعد التفجير الإرهابي على جسر القرم.وشنت موسكو ضربات باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد أوكرانيا بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تؤكد روسيا أن القوات الخاصة الأوكرانية هي المسؤولة عن قصفه.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20221204/انفجارات-عنيفة-تهز-الجزء-الخاضع-لسيطرة-أوكرانيا-من-زابوروجيه-1070846312.html
https://sputnikarabic.ae/20221204/صفارات-الإنذار-تدوي-في-أغلب-مناطق-أوكرانيا-1070846146.html
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أخبار أوكرانيا, محطة زابوروجيه للطاقة النووية
أخبار أوكرانيا, محطة زابوروجيه للطاقة النووية

السلطات الأوكرانية تعلن عن هجوم على مرافق البنية التحتية في ضواحي زابوروجيه

00:27 GMT 05.12.2022
© AP Photo / Francisco Secoالمواطنون الأوكرانيون يلجأون إلى مترو الأنفاق في كييف، أوكرانيا
المواطنون الأوكرانيون يلجأون إلى مترو الأنفاق في كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2022
© AP Photo / Francisco Seco
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أعلن السكرتير المعين من قبل حكومة كييف لمجلس مدينة زابوروجيه، أناتولي كورتيف، اليوم الاثنين، أنه تم توجيه ضربة على منشآت البنية التحتية في ضواحي الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من مدينة زابوروجيه.
موسكو - سبوتنيك. وكتب كورتيف على تلغرام، "أنه تم توجيه ضربة على منشآت البنية التحتية في زابوروجيه".
كانت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية انطلقت في المنطقة بعد تقارير عن انفجارات في زابوروجيه، وفقا لوسائل إعلام أوكرانية.
كما وردت أنباء عن وقوع انفجارات في المدينة في وقت متأخر أمس الأول السبت، عندما انطلقت صفارات الإنذار من الغارات الجوية في زابوروجيه.
ودوت صفارات الإنذار، ليل أمس الأحد، في أغلب مناطق أوكرانيا، وفقا للسطات الأوكرانية.
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انفجارات عنيفة تهز الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من زابوروجيه
أمس, 23:06 GMT
ووفقا خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، انطلقت صفارات الإنذار في مقاطعات بولتافا، دنيبروبتروفسك، سومي، وخاركوف، وكذلك الأجزاء الخاضعة لسيطرة أوكرانيا من زابوروجيه وخيرسون وجمهوريتي دونيستك ولوغانسك.
واُستهدفت البنية التحتية للطاقة والدفاع والجيش والاتصالات الأوكرانية في هجمات انتقامية من قبل القوات المسلحة الروسية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، بعد التفجير الإرهابي على جسر القرم.
وشنت موسكو ضربات باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد أوكرانيا بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تؤكد روسيا أن القوات الخاصة الأوكرانية هي المسؤولة عن قصفه.
امرأة تسير في أحد شوارع كييف في 23 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صفارات الإنذار تدوي في أغلب مناطق أوكرانيا
أمس, 22:38 GMT
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصأمس, 10:37 GMT
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