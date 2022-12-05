https://sputnikarabic.ae/20221205/السلطات-الأوكرانية-تعلن-عن-هجوم-على-مرافق-البنية-التحتية-في-ضواحي-زابوروجيه-1070846460.html

السلطات الأوكرانية تعلن عن هجوم على مرافق البنية التحتية في ضواحي زابوروجيه

السلطات الأوكرانية تعلن عن هجوم على مرافق البنية التحتية في ضواحي زابوروجيه

أعلن السكرتير المعين من قبل حكومة كييف لمجلس مدينة زابوروجيه، أناتولي كورتيف، اليوم الاثنين، أنه تم توجيه ضربة على منشآت البنية التحتية في ضواحي الجزء الخاضع... 05.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-05T00:27+0000

2022-12-05T00:27+0000

2022-12-05T00:27+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

محطة زابوروجيه للطاقة النووية

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موسكو - سبوتنيك. وكتب كورتيف على تلغرام، "أنه تم توجيه ضربة على منشآت البنية التحتية في زابوروجيه".كانت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية انطلقت في المنطقة بعد تقارير عن انفجارات في زابوروجيه، وفقا لوسائل إعلام أوكرانية.كما وردت أنباء عن وقوع انفجارات في المدينة في وقت متأخر أمس الأول السبت، عندما انطلقت صفارات الإنذار من الغارات الجوية في زابوروجيه.ودوت صفارات الإنذار، ليل أمس الأحد، في أغلب مناطق أوكرانيا، وفقا للسطات الأوكرانية.ووفقا خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، انطلقت صفارات الإنذار في مقاطعات بولتافا، دنيبروبتروفسك، سومي، وخاركوف، وكذلك الأجزاء الخاضعة لسيطرة أوكرانيا من زابوروجيه وخيرسون وجمهوريتي دونيستك ولوغانسك.واُستهدفت البنية التحتية للطاقة والدفاع والجيش والاتصالات الأوكرانية في هجمات انتقامية من قبل القوات المسلحة الروسية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، بعد التفجير الإرهابي على جسر القرم.وشنت موسكو ضربات باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد أوكرانيا بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تؤكد روسيا أن القوات الخاصة الأوكرانية هي المسؤولة عن قصفه.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.

https://sputnikarabic.ae/20221204/انفجارات-عنيفة-تهز-الجزء-الخاضع-لسيطرة-أوكرانيا-من-زابوروجيه-1070846312.html

https://sputnikarabic.ae/20221204/صفارات-الإنذار-تدوي-في-أغلب-مناطق-أوكرانيا-1070846146.html

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أخبار أوكرانيا, محطة زابوروجيه للطاقة النووية