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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221205/السلطات-انفجارات-قوية-تهز-مدينة-كريفي-ريه-بوسط-أوكرانيا-1070847159.html
السلطات: انفجارات قوية تهز مدينة كريفي ريه بوسط أوكرانيا
السلطات: انفجارات قوية تهز مدينة كريفي ريه بوسط أوكرانيا
قال أولكسندر فيلكول، رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كريفي ريه بوسط أوكرانيا، إن عدة انفجارات قوية وقعت بالمدينة. 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T02:15+0000
2022-12-05T02:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وقال على حسابه بموقع "تليغرام" في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، "في كريفي ريه. كانت هناك عدة انفجارات قوية في المدينة.. يتم حصر الخسائر".في وقت متأخر من ليل أمس الأحد، ذكرت وسائل إعلام أوكرانية، أن أصوات انفجارات سمعت في الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من مدينة زابوروجيه.كانت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية انطلقت في المنطقة بعد تقارير عن انفجارات في زابوروجيه، وفقا لوسائل إعلام أوكرانية.وقال فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في زابوروجيه، على تلغرام، إن الضربات الروسية استهدفت المعدات العسكرية ومستودعات الذخيرة في زابوروجيه بين عشية وضحاها.كانت صفارات الإنذار، دوت ليل الأحد، في أغلب مناطق أوكرانيا، وفقا للسلطات الأوكرانية.ووفقا لخريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، انطلقت صفارات الإنذار في مقاطعات بولتافا، دنيبروبتروفسك، سومي، وخاركوف، وكذلك الأجزاء الخاضعة لسيطرة أوكرانيا من زابوروجيه وخيرسون وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.واُستهدفت البنية التحتية للطاقة والدفاع والجيش والاتصالات الأوكرانية في هجمات انتقامية من قبل القوات المسلحة الروسية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، بعد التفجير الإرهابي على جسر القرم.وشنت موسكو ضربات باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد أوكرانيا بعد يومين من الهجوم الإرهابي.
https://sputnikarabic.ae/20221204/صفارات-الإنذار-تدوي-في-أغلب-مناطق-أوكرانيا-1070846146.html
https://sputnikarabic.ae/20221204/انفجارات-عنيفة-تهز-الجزء-الخاضع-لسيطرة-أوكرانيا-من-زابوروجيه-1070846312.html
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

السلطات: انفجارات قوية تهز مدينة كريفي ريه بوسط أوكرانيا

02:15 GMT 05.12.2022
© AP Photo / Roman Hrytsynaانفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، 17 أكتوبر 2022
انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، 17 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2022
© AP Photo / Roman Hrytsyna
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قال أولكسندر فيلكول، رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كريفي ريه بوسط أوكرانيا، إن عدة انفجارات قوية وقعت بالمدينة.
وقال على حسابه بموقع "تليغرام" في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، "في كريفي ريه. كانت هناك عدة انفجارات قوية في المدينة.. يتم حصر الخسائر".
في وقت متأخر من ليل أمس الأحد، ذكرت وسائل إعلام أوكرانية، أن أصوات انفجارات سمعت في الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من مدينة زابوروجيه.
كانت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية انطلقت في المنطقة بعد تقارير عن انفجارات في زابوروجيه، وفقا لوسائل إعلام أوكرانية.
امرأة تسير في أحد شوارع كييف في 23 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صفارات الإنذار تدوي في أغلب مناطق أوكرانيا
أمس, 22:38 GMT
وقال فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في زابوروجيه، على تلغرام، إن الضربات الروسية استهدفت المعدات العسكرية ومستودعات الذخيرة في زابوروجيه بين عشية وضحاها.
كانت صفارات الإنذار، دوت ليل الأحد، في أغلب مناطق أوكرانيا، وفقا للسلطات الأوكرانية.
ووفقا لخريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، انطلقت صفارات الإنذار في مقاطعات بولتافا، دنيبروبتروفسك، سومي، وخاركوف، وكذلك الأجزاء الخاضعة لسيطرة أوكرانيا من زابوروجيه وخيرسون وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انفجارات عنيفة تهز الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من زابوروجيه
أمس, 23:06 GMT
واُستهدفت البنية التحتية للطاقة والدفاع والجيش والاتصالات الأوكرانية في هجمات انتقامية من قبل القوات المسلحة الروسية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، بعد التفجير الإرهابي على جسر القرم.
وشنت موسكو ضربات باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد أوكرانيا بعد يومين من الهجوم الإرهابي.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصأمس, 10:37 GMT
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