https://sputnikarabic.ae/20221205/السلطات-انفجارات-قوية-تهز-مدينة-كريفي-ريه-بوسط-أوكرانيا-1070847159.html

السلطات: انفجارات قوية تهز مدينة كريفي ريه بوسط أوكرانيا

السلطات: انفجارات قوية تهز مدينة كريفي ريه بوسط أوكرانيا

قال أولكسندر فيلكول، رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كريفي ريه بوسط أوكرانيا، إن عدة انفجارات قوية وقعت بالمدينة. 05.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-05T02:15+0000

2022-12-05T02:15+0000

2022-12-05T02:15+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/05/1070847013_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7af525a06f98684035d89c035e56a04b.jpg

وقال على حسابه بموقع "تليغرام" في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، "في كريفي ريه. كانت هناك عدة انفجارات قوية في المدينة.. يتم حصر الخسائر".في وقت متأخر من ليل أمس الأحد، ذكرت وسائل إعلام أوكرانية، أن أصوات انفجارات سمعت في الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من مدينة زابوروجيه.كانت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية انطلقت في المنطقة بعد تقارير عن انفجارات في زابوروجيه، وفقا لوسائل إعلام أوكرانية.وقال فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في زابوروجيه، على تلغرام، إن الضربات الروسية استهدفت المعدات العسكرية ومستودعات الذخيرة في زابوروجيه بين عشية وضحاها.كانت صفارات الإنذار، دوت ليل الأحد، في أغلب مناطق أوكرانيا، وفقا للسلطات الأوكرانية.ووفقا لخريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، انطلقت صفارات الإنذار في مقاطعات بولتافا، دنيبروبتروفسك، سومي، وخاركوف، وكذلك الأجزاء الخاضعة لسيطرة أوكرانيا من زابوروجيه وخيرسون وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.واُستهدفت البنية التحتية للطاقة والدفاع والجيش والاتصالات الأوكرانية في هجمات انتقامية من قبل القوات المسلحة الروسية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، بعد التفجير الإرهابي على جسر القرم.وشنت موسكو ضربات باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد أوكرانيا بعد يومين من الهجوم الإرهابي.

https://sputnikarabic.ae/20221204/صفارات-الإنذار-تدوي-في-أغلب-مناطق-أوكرانيا-1070846146.html

https://sputnikarabic.ae/20221204/انفجارات-عنيفة-تهز-الجزء-الخاضع-لسيطرة-أوكرانيا-من-زابوروجيه-1070846312.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار أوكرانيا