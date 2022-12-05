https://sputnikarabic.ae/20221205/السيسي-لو-وضعنا-التكلفة-الحقيقية-للسماد-والكهرباء-ستكون-فوق-طاقة-الناس-1070858624.html
السيسي: لو وضعنا التكلفة الحقيقية للسماد والكهرباء ستكون "فوق طاقة الناس"
السيسي: لو وضعنا التكلفة الحقيقية للسماد والكهرباء ستكون "فوق طاقة الناس"
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الدولة حرصت على عدم زيادة الأسعار رغم ارتفاع أسعار القمح والذرة عالميا بنسبة 70% والغاز بنسبة 170%. 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T10:17+0000
2022-12-05T10:17+0000
2022-12-05T10:17+0000
مصر
أخبار مصر الآن
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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وكان السيسي يتحدث خلال افتتاح محور التعمير في مدينة الإسكندرية شمالي البلاد، وفق قناة "إكسترا نيوز".وقال الرئيس المصري متطرقا إلى شكاوى مواطنين من غلاء الأسعار إن "الكميات المستوردة من القمح والذرة ضخمة جدا، وزادت بنسبة 70%".وتابع متحدثا عن إجرءات حكومية ضمن حزمة للحماية الاجتماعية: "بقول ده عشان الناس بتقول الأسعار غالية عندنا، ممكن حد يقولي مش كفاية، أنا موافق، أنا زودت الحد الأدنى للقطاع الحكومي لكن باقي الدولة مش حكومة ده قطاع خاص، مقدرش أفرض عليه في ظل الوضع ده".وفي أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، عن رفع الحد الأدنى للأجور لموظفي الدولة إلى 3 آلاف جنيه (122 دولار) بزيادة %11، ضمن حزمة للحماية الاجتماعية وجه بها السيسي.وتابع السيسي: "مشاكل التوريد وأزمات الطاقة في العالم أدت إلى رفع سعر الغاز بنسب تصل إلى 170%"، متابعا: "لو حطينا التكلفة الحقيقية للسماد والكهرباء هيبقى فوق طاقة الناس".وتواجه مصر تحديات اقتصادية على خلفية تراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الذي وصل إلى 24.59 جنيها.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي
مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي
السيسي: لو وضعنا التكلفة الحقيقية للسماد والكهرباء ستكون "فوق طاقة الناس"
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قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الدولة حرصت على عدم زيادة الأسعار رغم ارتفاع أسعار القمح والذرة عالميا بنسبة 70% والغاز بنسبة 170%.
وكان السيسي يتحدث خلال افتتاح محور التعمير في مدينة الإسكندرية شمالي البلاد، وفق قناة "إكسترا نيوز".
وقال الرئيس المصري
متطرقا إلى شكاوى مواطنين من غلاء الأسعار إن "الكميات المستوردة من القمح والذرة ضخمة جدا، وزادت بنسبة 70%".
واستدرك السيسي: "رغم ذلك لم نزوّد الأسعار، ولم تنعكس الزيادة على المصريين".
وتابع متحدثا عن إجرءات حكومية ضمن حزمة للحماية الاجتماعية: "بقول ده عشان الناس بتقول الأسعار غالية عندنا، ممكن حد يقولي مش كفاية، أنا موافق، أنا زودت الحد الأدنى للقطاع الحكومي لكن باقي الدولة مش حكومة ده قطاع خاص، مقدرش أفرض عليه في ظل الوضع ده".
وفي أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، عن رفع الحد الأدنى للأجور
لموظفي الدولة إلى 3 آلاف جنيه (122 دولار) بزيادة %11، ضمن حزمة للحماية الاجتماعية وجه بها السيسي.
وتابع السيسي: "مشاكل التوريد وأزمات الطاقة في العالم أدت إلى رفع سعر الغاز بنسب تصل إلى 170%"، متابعا: "لو حطينا التكلفة الحقيقية للسماد والكهرباء هيبقى فوق طاقة الناس".
وتواجه مصر تحديات اقتصادية على خلفية تراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الذي وصل إلى 24.59 جنيها.