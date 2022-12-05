https://sputnikarabic.ae/20221205/القوات-الأوكرانية-تستهدف-دونيتسك-بـ-10-صواريخ-غراد-1070846889.html

القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك بـ 10 صواريخ غراد

القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك بـ 10 صواريخ غراد

أعلن مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية قصفت... 05.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-05T01:45+0000

2022-12-05T01:45+0000

2022-12-05T01:45+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار جمهورية دونيتسك

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وقال المكتب في بيان، "سجلنا قصفا من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الساعة 3:49 [يتزامن مع توقيت موسكو] على بلدة تونينكو – مدينة دونيتسك، تم إطلاق 10 صواريخ متعددة الإطلاق طراز بي إم-21 غراد".وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.

https://sputnikarabic.ae/20221205/السلطات-الأوكرانية-تعلن-عن-هجوم-على-مرافق-البنية-التحتية-في-ضواحي-زابوروجيه-1070846460.html

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الأخبار

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أخبار جمهورية دونيتسك