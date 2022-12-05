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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221205/القوات-الأوكرانية-تستهدف-دونيتسك-بـ-10-صواريخ-غراد-1070846889.html
القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك بـ 10 صواريخ غراد
القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك بـ 10 صواريخ غراد
أعلن مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية قصفت... 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T01:45+0000
2022-12-05T01:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
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وقال المكتب في بيان، "سجلنا قصفا من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الساعة 3:49 [يتزامن مع توقيت موسكو] على بلدة تونينكو – مدينة دونيتسك، تم إطلاق 10 صواريخ متعددة الإطلاق طراز بي إم-21 غراد".وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20221205/السلطات-الأوكرانية-تعلن-عن-هجوم-على-مرافق-البنية-التحتية-في-ضواحي-زابوروجيه-1070846460.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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أخبار جمهورية دونيتسك
أخبار جمهورية دونيتسك

القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك بـ 10 صواريخ غراد

01:45 GMT 05.12.2022
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورأثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك
أثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2022
© Sputnik . Sergey Averin
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أعلن مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية قصفت مقاطعة فوروشيلوفسكايا في جمهورية دونيتسك بـ10 صواريخ غراد.
وقال المكتب في بيان، "سجلنا قصفا من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الساعة 3:49 [يتزامن مع توقيت موسكو] على بلدة تونينكو – مدينة دونيتسك، تم إطلاق 10 صواريخ متعددة الإطلاق طراز بي إم-21 غراد".
المواطنون الأوكرانيون يلجأون إلى مترو الأنفاق في كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
السلطات الأوكرانية تعلن عن هجوم على مرافق البنية التحتية في ضواحي زابوروجيه
00:27 GMT
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
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