https://sputnikarabic.ae/20221205/القوات-الأوكرانية-تستهدف-دونيتسك-بـ-10-صواريخ-غراد-1070846889.html
القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك بـ 10 صواريخ غراد
القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك بـ 10 صواريخ غراد
أعلن مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية قصفت... 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T01:45+0000
2022-12-05T01:45+0000
2022-12-05T01:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
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وقال المكتب في بيان، "سجلنا قصفا من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الساعة 3:49 [يتزامن مع توقيت موسكو] على بلدة تونينكو – مدينة دونيتسك، تم إطلاق 10 صواريخ متعددة الإطلاق طراز بي إم-21 غراد".وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20221205/السلطات-الأوكرانية-تعلن-عن-هجوم-على-مرافق-البنية-التحتية-في-ضواحي-زابوروجيه-1070846460.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك بـ 10 صواريخ غراد
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أعلن مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية قصفت مقاطعة فوروشيلوفسكايا في جمهورية دونيتسك بـ10 صواريخ غراد.
وقال المكتب في بيان، "سجلنا قصفا من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية
في الساعة 3:49 [يتزامن مع توقيت موسكو] على بلدة تونينكو – مدينة دونيتسك، تم إطلاق 10 صواريخ متعددة الإطلاق طراز بي إم-21 غراد".
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.