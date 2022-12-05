https://sputnikarabic.ae/20221205/القوات-الروسية-تواصل-تقدمها-على-محور-دونيتسك-والقضاء-على-أكثر-من-70-جنديا-أوكرانيا-1070864322.html

القوات الروسية تواصل تقدمها على محور دونيتسك والقضاء على أكثر من 70 جنديا أوكرانيا

القوات الروسية تواصل تقدمها على محور دونيتسك والقضاء على أكثر من 70 جنديا أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، القضاء على أكثر من 125 جنديا أوكرانيا خلال 24 ساعة في جمهورية لوغانسك الشعبية ومقاطعة خاركوف. 05.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-05T11:45+0000

2022-12-05T11:45+0000

2022-12-05T11:45+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

القوات الروسية

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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "على محور كوبيانسك، دمرت القوات المسلحة الروسية موقعا لمجموعة تكتيكية أوكرانية في منطقة تاباييفكا في مقاطعة خاركوف، كما تم القضاء على 65 عسكريا أوكرانيا وتدمير مركبتي مشاة قتالية وشاحنتي بيك آب".وأضاف: "تصدت القوات الروسية لمحاولات هجوم أوكرانية وتمكنت من تصفية مجموعتين تكتيكتين في تشرفونوبوبفكا وجيتلوفكي في جمهورية لوغانسك الشعبية. كما تم القضاء مجموعتي استطلاع وتخريب في منطقة راييغوردكي.وأشار إلى أن خسائر العدو بلغت 60 فردا بين قتيل وجريح، إضافة إلى تدمير ثلاث عربات مشاة قتالية ومركبة مصفحة وأربع شاحنات صغيرة".وتابع البيان: "في منطقة بلدة باراسكوفيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير رادار أمريكي الصنع مضاد للبطاريات، من طراز "أن تي/ آر بي كيو 37".وفي بلدة "راي - ألكساندروفكا" في جمهورية دونيتسك الشعبية، "تم تدمير محطة رادار لمنظومة الدفاع الجوي الصاروخي الأوكراني "إس 300".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

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روسيا, القوات الروسية