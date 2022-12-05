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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221205/القوات-الروسية-تواصل-تقدمها-على-محور-دونيتسك-والقضاء-على-أكثر-من-70-جنديا-أوكرانيا-1070864322.html
القوات الروسية تواصل تقدمها على محور دونيتسك والقضاء على أكثر من 70 جنديا أوكرانيا
القوات الروسية تواصل تقدمها على محور دونيتسك والقضاء على أكثر من 70 جنديا أوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، القضاء على أكثر من 125 جنديا أوكرانيا خلال 24 ساعة في جمهورية لوغانسك الشعبية ومقاطعة خاركوف. 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T11:45+0000
2022-12-05T11:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الروسية
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "على محور كوبيانسك، دمرت القوات المسلحة الروسية موقعا لمجموعة تكتيكية أوكرانية في منطقة تاباييفكا في مقاطعة خاركوف، كما تم القضاء على 65 عسكريا أوكرانيا وتدمير مركبتي مشاة قتالية وشاحنتي بيك آب".وأضاف: "تصدت القوات الروسية لمحاولات هجوم أوكرانية وتمكنت من تصفية مجموعتين تكتيكتين في تشرفونوبوبفكا وجيتلوفكي في جمهورية لوغانسك الشعبية. كما تم القضاء مجموعتي استطلاع وتخريب في منطقة راييغوردكي.وأشار إلى أن خسائر العدو بلغت 60 فردا بين قتيل وجريح، إضافة إلى تدمير ثلاث عربات مشاة قتالية ومركبة مصفحة وأربع شاحنات صغيرة".وتابع البيان: "في منطقة بلدة باراسكوفيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير رادار أمريكي الصنع مضاد للبطاريات، من طراز "أن تي/ آر بي كيو 37".وفي بلدة "راي - ألكساندروفكا" في جمهورية دونيتسك الشعبية، "تم تدمير محطة رادار لمنظومة الدفاع الجوي الصاروخي الأوكراني "إس 300".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20221204/الدفاع-الروسية-تعلن-تكبيد-القوات-المعادية-خسائر-فادحة-في-الأرواح-والعتاد-1070824604.html
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روسيا, القوات الروسية
روسيا, القوات الروسية

القوات الروسية تواصل تقدمها على محور دونيتسك والقضاء على أكثر من 70 جنديا أوكرانيا

11:45 GMT 05.12.2022
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022
جنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2022
© Sputnik . Alexey Maishev
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، القضاء على أكثر من 125 جنديا أوكرانيا خلال 24 ساعة في جمهورية لوغانسك الشعبية ومقاطعة خاركوف.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "على محور كوبيانسك، دمرت القوات المسلحة الروسية موقعا لمجموعة تكتيكية أوكرانية في منطقة تاباييفكا في مقاطعة خاركوف، كما تم القضاء على 65 عسكريا أوكرانيا وتدمير مركبتي مشاة قتالية وشاحنتي بيك آب".
وأضاف: "تصدت القوات الروسية لمحاولات هجوم أوكرانية وتمكنت من تصفية مجموعتين تكتيكتين في تشرفونوبوبفكا وجيتلوفكي في جمهورية لوغانسك الشعبية. كما تم القضاء مجموعتي استطلاع وتخريب في منطقة راييغوردكي.
وأشار إلى أن خسائر العدو بلغت 60 فردا بين قتيل وجريح، إضافة إلى تدمير ثلاث عربات مشاة قتالية ومركبة مصفحة وأربع شاحنات صغيرة".
وتابع البيان: "في منطقة بلدة باراسكوفيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير رادار أمريكي الصنع مضاد للبطاريات، من طراز "أن تي/ آر بي كيو 37".
وفي بلدة "راي - ألكساندروفكا" في جمهورية دونيتسك الشعبية، "تم تدمير محطة رادار لمنظومة الدفاع الجوي الصاروخي الأوكراني "إس 300".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو خلال الاحتفال بعيد النصر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تعلن تكبيد القوات المعادية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد
أمس, 11:44 GMT
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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