https://sputnikarabic.ae/20221205/المفوض-الأوروبي-للاقتصاد-لدينا-بيانات-تؤكد-دخول-الاتحاد-الأوروبي-في-الركود-والتضخم-بلغ-ذروته-1070879555.html

المفوض الأوروبي للاقتصاد: لدينا بيانات تؤكد دخول الاتحاد الأوروبي في الركود... والتضخم بلغ ذروته

المفوض الأوروبي للاقتصاد: لدينا بيانات تؤكد دخول الاتحاد الأوروبي في الركود... والتضخم بلغ ذروته

أكد المفوض الأوروبي للاقتصاد، باولو جينتيلوني، أن البيانات تشير إلى دخول الاتحاد الأوروبي في مرحلة الركود، مشيرا إلى أن التضخم وصل إلى ذروته. 05.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-05T16:19+0000

2022-12-05T16:19+0000

2022-12-05T16:19+0000

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موسكو- سبوتنيك. ووفقا لتصريحات له، اليوم الاثنين، فقد أظهرت أحدث المعلومات الإحصائية أن الاتحاد الأوروبي يدخل حاليا في حالة ركود، في حين أن التضخم في جميع الدول الأعضاء في ارتفاع.وقال جينتيلوني لدى وصوله إلى بروكسل: "بلغ التضخم ذروته ويبدو أن البيانات الأخيرة تؤكد هذا التقييم، نحن ندخل في انكماش وركود لهذا الشتاء".وفي توقعاتها الاقتصادية لخريف 2022، كانت المفوضية الأوروبية قد توقعت أن الاتحاد سيواجه أوقاتًا صعبة بسبب الركود في الربع الأخير من عام 2022، في حين أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيصل إلى 3.3% على أساس سنوي بفضل النشاط الاستهلاكي القوي في النصف الأول من عام 2022.وقالت إن المعدل سينخفض إلى 0.3% في عام 2023، وفقًا للتوقعات، مضيفة أن التضخم سينخفض إلى 7.0% مقارنة بـ 9.3% في 2022.وأسهمت العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا في زيادة أسعار الطاقة والغذاء في أوروبا أيضًا.

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