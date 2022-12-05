https://sputnikarabic.ae/20221205/الهند-لن-نتأثر-بسقف-الأسعار-وسنواصل-شراء-النفط-الروسي-1070875113.html

الهند: لن نتأثر بسقف الأسعار وسنواصل شراء النفط الروسي

الهند: لن نتأثر بسقف الأسعار وسنواصل شراء النفط الروسي

قال وزير النفط الهندي، هارديب بوري، اليوم الاثنين، إن بلاده ليست قلقة بشأن السقف الذي فرضه الاتحاد الأوروبي لأسعار النفط الروسي، مؤكدا اعتزام دلهي مواصلة شراء... 05.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-05T14:26+0000

2022-12-05T14:26+0000

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تدخل عقوبات الاتحاد الأوروبي على الصادرات الروسية من النفط حيز التنفيذ اليوم الاثنين، وتستهدف الشحنات فوق سعر 60 دولارا للبرميل، حيث يحاول الغرب الحد من إيرادات موسكو مع ضمان استمرار تدفقاتها إلى السوق العالمي.عندما سئل في مقابلة مع بوابة الأخبار الهندية "بي كيو برايم" عن الآثار المترتبة على سقف الأسعار على الهند، قال بوري: "لا شيء. أنا لست تحت ضغط ومن غير المرجح أن أتعرض لأي ضغط".وأوضح بوري أن الهند تستورد النفط الآن من 39 دولة، من بينها العراق والسعودية والإمارات والكويت وروسيا كأكبر الموردين، قائلا: "سنشتري من أي شخص لدينا".شكلت الواردات من روسيا في السابق جزءا ضئيلا من مشتريات البلاد، لكن الشحنات ارتفعت بشكل حاد منذ بدء الأزمة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير/ شباط.توصل الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، إلى اتفاق بشأن تحديد سقف لسعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل، وهو ما رفضته موسكو. تنص الاتفاقية على آلية مراجعة لإبقاء سقف السعر عند 5% أقل من القيمة السوقية.اتفقت دول مجموعة السبع وأستراليا أيضا على تحديد سقف عند 60 دولارا للنفط من روسيا، والذي سيدخل حيز التنفيذ في 5 ديسمبر/ كانون الأول. يتزامن ذلك مع قرار الاتحاد الأوروبي بحظر النفط الروسي.أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن موسكو تعد ردا على فرض الغرب سقفا لسعر النفط الروسي، مؤكدا أن هناك شيء واحد واضح وهو "أننا لن نعترف بهذا القرار".فيما قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إنه بعد وضع سقف للنفط الروسي، سيحدث "ما لا يمكن تصوره للأسعار. بالضبط لا أحد يعرف على وجه اليقين، لكنه بالتأكيد لن يكون جيدا للمستهلك".

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