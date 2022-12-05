https://sputnikarabic.ae/20221205/اليونيسيف-تطلق-نداء-لتأمين-103-مليار-دولار-لمساعدة-الأطفال-المتضررين-من-الأزمات-1070879368.html

"اليونيسيف" تطلق نداء لتأمين 10.3 مليار دولار لمساعدة الأطفال المتضررين من الأزمات

"اليونيسيف" تطلق نداء لتأمين 10.3 مليار دولار لمساعدة الأطفال المتضررين من الأزمات

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، اليوم الاثنين، عن نداء تمويل طارئ بقيمة 10.3 مليار دولار، من أجل مساعدة الأطفال المتضررين من الأزمات الإنسانية... 05.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-05T16:21+0000

2022-12-05T16:21+0000

2022-12-05T16:22+0000

منظمة الأمم المتحدة

العالم

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وقالت في بيان رسمي: "أطلقت اليونيسف اليوم نداء لتمويل الطوارئ بقيمة 10.3 مليار دولار أمريكي للوصول إلى أكثر من 173 مليون شخص - بما في ذلك 110 ملايين طفل متضررين من الأزمات الإنسانية، والآثار المستمرة لوباء (كوفيد-19) في جميع أنحاء العالم، والتهديد المتزايد لظواهر الطقس القاسية المتأثرة بالمناخ".ووفقا للبيان: "كان حوالي 274 مليون شخص في جميع أنحاء العالم بحاجة إلى المساعدة الإنسانية والحماية في أوائل عام 2022، ونما هذا العدد بشكل كبير على مدار العام"، مضيفا "الأزمة الأوكرانية وانعدام الأمن الغذائي والتهديدات بالمجاعة ساهمت في تفاقم الوضع".وسلّطت المديرة التنفيذية لـ"اليونيسيف"، كاثرين راسل، الضوء على أن عدد الأطفال الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية الآن أكثر من أي وقت آخر في التاريخ الحديث، قائلة: "إنهم يواجهون مزيجا مميتا من الأزمات، من النزاع والتشرد إلى تفشي الأمراض وارتفاع معدلات سوء التغذية، ووفي غضون ذلك، يؤدي التغير المناخي إلى تفاقم هذه الأزمات ويطلق العنان لأزمات جديدة، إنه لمن الأهمية أن يكون لدينا الدعم المناسب للوصول إلى الأطفال الذين لديهم عمل إنساني حاسم وفي الوقت المناسب".وتخطط "اليونيسيف" لإرسال 1.65 مليار دولار لدعم الناس في أفغانستان، بينما سيتم تخصيص أكثر من مليار دولار لمساعدة أوكرانيا واللاجئين منها، في حين أن أكثر من ملياري دولار أخرى ستمول البرامج المتعلقة بسوريا، وإثيوبيا، والكونغو الديمقراطية.

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