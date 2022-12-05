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https://sputnikarabic.ae/20221205/تحذير-من-تزايد-معدل-العدوى-ببكتيريا-المكورات-العنقودية-في-بريطانيا-1070850182.html
تحذير من تزايد معدل العدوى ببكتيريا المكورات العنقودية في بريطانيا
تحذير من تزايد معدل العدوى ببكتيريا المكورات العنقودية في بريطانيا
حذر مسعفون في بريطانيا من معدلات العدوى المتزايدة ببكتيريا المكورات العنقودية "آي"، وقدرة هيئة الخدمات الصحية الوطنية على التعامل معها. 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T08:19+0000
2022-12-05T08:19+0000
بريطانيا
العدوى البكتيرية
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جاء هذا بعد تقارير تفيد بوفاة طفل سابع في الثانية عشر من عمره في لندن بعد إصابته بالعدوى، بحسب "سكاي نيوز عربية".وأشارت تقارير، السبت، إلى أن التلميذ توفي جراء الإصابة، وهو ما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى سبعة.ويوم الجمعة، أكدت وكالة الأمن الصحي في بريطانيا أن 6 أطفال دون سن العاشرة لقوا مصرعهم بعد إصابتهم بعدوى بكتيرية منذ سبتمبر/ أيلول.وأصدرت تحذيرا نادرا بشأن ارتفاع الحالات في جميع أنحاء المملكة المتحدة.وذكر ييمي تشاو مستشار في هيئة خدمات الصحة والخدمات الإنسانية في المملكة المتحدة، أن أعراض الإصابة قد تكون التهابا في الحلق وحمى والتهابات الجلد الطفيفة. وأوضح أنه يمكن علاجها بدورة كاملة من المضادات الحيوية.
https://sputnikarabic.ae/20220110/دراسة-تكشف-وجود-المكورات-العنقودية-الذهبية-بمعدل-مرتفع-في-القنافذ-1055166643.html
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بريطانيا, العدوى البكتيرية
بريطانيا, العدوى البكتيرية

تحذير من تزايد معدل العدوى ببكتيريا المكورات العنقودية في بريطانيا

08:19 GMT 05.12.2022
© AP Photo / Dominic Lipinskiضباط الشرطة يقفون خارج مستشفى سانت توماس في وسط لندن حيث لا يزال رئيس الوزراء بوريس جونسون في العناية المركزة
ضباط الشرطة يقفون خارج مستشفى سانت توماس في وسط لندن حيث لا يزال رئيس الوزراء بوريس جونسون في العناية المركزة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2022
© AP Photo / Dominic Lipinski
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حذر مسعفون في بريطانيا من معدلات العدوى المتزايدة ببكتيريا المكورات العنقودية "آي"، وقدرة هيئة الخدمات الصحية الوطنية على التعامل معها.
جاء هذا بعد تقارير تفيد بوفاة طفل سابع في الثانية عشر من عمره في لندن بعد إصابته بالعدوى، بحسب "سكاي نيوز عربية".
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وأشارت تقارير، السبت، إلى أن التلميذ توفي جراء الإصابة، وهو ما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى سبعة.
ويوم الجمعة، أكدت وكالة الأمن الصحي في بريطانيا أن 6 أطفال دون سن العاشرة لقوا مصرعهم بعد إصابتهم بعدوى بكتيرية منذ سبتمبر/ أيلول.
وأصدرت تحذيرا نادرا بشأن ارتفاع الحالات في جميع أنحاء المملكة المتحدة.
وذكر ييمي تشاو مستشار في هيئة خدمات الصحة والخدمات الإنسانية في المملكة المتحدة، أن أعراض الإصابة قد تكون التهابا في الحلق وحمى والتهابات الجلد الطفيفة. وأوضح أنه يمكن علاجها بدورة كاملة من المضادات الحيوية.
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