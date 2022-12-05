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https://sputnikarabic.ae/20221205/ترتيب-هدافي-كأس-العالم-2022-6-يتنافسون-1070870989.html
ترتيب هدافي كأس العالم 2022... 6 يتنافسون
ترتيب هدافي كأس العالم 2022... 6 يتنافسون
تصدر مهاجم منتخب فرنسا كيليان امبابي، ترتيب هدافي كأس العالم قطر 2022 بعدما وصل للهدف رقم 5، عقب هدفه أمس الأحد، في مرمى منتخب بولندا. 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T13:46+0000
2022-12-05T13:46+0000
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بينما تساوى قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، مع 6 لاعبين في ترتيب هدافي كأس العالم برصيد 3 أهداف لكل منهم.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

ترتيب هدافي كأس العالم 2022... 6 يتنافسون

13:46 GMT 05.12.2022
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تصدر مهاجم منتخب فرنسا كيليان امبابي، ترتيب هدافي كأس العالم قطر 2022 بعدما وصل للهدف رقم 5، عقب هدفه أمس الأحد، في مرمى منتخب بولندا.
بينما تساوى قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، مع 6 لاعبين في ترتيب هدافي كأس العالم برصيد 3 أهداف لكل منهم.
ترتيب هدافي كأس العالم 2022.. 6 يتنافسون - سبوتنيك عربي
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