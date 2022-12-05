https://sputnikarabic.ae/20221205/تقرير-يحذر-هواتف-سامسونغ-وإل-جي-في-مرمى-هجمات-البرامج-الضارة-1070870841.html
تقرير يحذر: هواتف "سامسونغ" و"إل جي" في مرمى هجمات البرامج الضارة
تقرير يحذر: هواتف "سامسونغ" و"إل جي" في مرمى هجمات البرامج الضارة
حذر تقرير حديث من أن الهواتف الذكية التابعة لشركتي "سامسونغ" و"إل جي"، أصبحت معرّضة لخطر هجمات البرامج الضارة، وذلك بسبب شهادة "أندرويد" مسربة. 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T13:43+0000
2022-12-05T13:43+0000
2022-12-05T13:43+0000
شركة سامسونج
منوعات
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102938/14/1029381461_0:0:4374:2460_1920x0_80_0_0_397d091d18d4dd0b07b7fda65b0075ff.jpg
وتم تسريب شهادة "أندرويد" عبر شبكة الإنترنت، الأمر الذي يعرّض ملايين الأجهزة لخطر هجمات البرامج الضارة، وفقا للتقرير المنشور على موقع "غيزموتشينا".وإلى جانب هواتف "سامسونغ" و"إل جي"، فإن كافة الهواتف الذكية المزودة بشرائح شركة "ميدياتك" معرّضة كذلك لخطر الهجوم من قبل هذه البرامج الضارة.ويمكن للأطراف الخبيثة أن تستخدم شهادة "أندرويد" المسربة، لتثبيت برامج ضارة على هواتف المستخدمين الذكية.كما أنه يمكن للجهات الفاعلة المعادية أن تقوم بإدخال برامج ضارة، دون علم "غوغل"، أو الشركة المصنعة للهاتف، أو مطور التطبيق.ومن الناحية النظرية، قد يقوم المهاجم بتثبيت البرامج الضارة، أثناء تظاهره بأنها تحديث لبرنامج شرعي، وذلك في حال أن قام المستخدمين بتنزيل التحديث من موقع ويب تابع لجهة خارجية.وأبلغ فريق الأمان في "أندرويد" بالفعل الشركات المتأثرة بالمشكلة.كما نصحت "غوغل" شركات الهواتف المتأثرة بتدوير شهادة المنصة، من خلال استبدالها بمجموعة جديدة من المفاتيح العامة والخاصة.وأشار التقرير إلى أن شركة "سامسونغ" كانت على علم بالمشكلة لبعض الوقت، وعالجت الثغرة الأمنية.
https://sputnikarabic.ae/20221114/سامسونغ-قد-تقلص-شحنات-هواتفها-الذكية-بنسبة-13٪-في-2023-1070156724.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102938/14/1029381461_226:0:3506:2460_1920x0_80_0_0_7930811de7c91b473a04390e87d46d81.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شركة سامسونج, منوعات, مجتمع
شركة سامسونج, منوعات, مجتمع
تقرير يحذر: هواتف "سامسونغ" و"إل جي" في مرمى هجمات البرامج الضارة
تابعنا عبر
حذر تقرير حديث من أن الهواتف الذكية التابعة لشركتي "سامسونغ" و"إل جي"، أصبحت معرّضة لخطر هجمات البرامج الضارة، وذلك بسبب شهادة "أندرويد" مسربة.
وتم تسريب شهادة "أندرويد" عبر شبكة الإنترنت، الأمر الذي يعرّض ملايين الأجهزة لخطر هجمات البرامج الضارة، وفقا للتقرير المنشور على موقع
"غيزموتشينا".
وإلى جانب هواتف "سامسونغ" و"إل جي"، فإن كافة الهواتف الذكية المزودة بشرائح شركة "ميدياتك" معرّضة كذلك لخطر الهجوم من قبل هذه البرامج الضارة.
ويمكن للأطراف الخبيثة أن تستخدم شهادة "أندرويد" المسربة، لتثبيت برامج ضارة على هواتف المستخدمين الذكية.
كما أنه يمكن للجهات الفاعلة المعادية أن تقوم بإدخال برامج ضارة، دون علم "غوغل"، أو الشركة المصنعة للهاتف، أو مطور التطبيق.
ومن الناحية النظرية، قد يقوم المهاجم بتثبيت البرامج الضارة، أثناء تظاهره بأنها تحديث لبرنامج شرعي، وذلك في حال أن قام المستخدمين بتنزيل التحديث من موقع ويب تابع لجهة خارجية.
وأبلغ فريق الأمان في "أندرويد" بالفعل الشركات المتأثرة بالمشكلة.
كما نصحت "غوغل" شركات الهواتف المتأثرة بتدوير شهادة المنصة، من خلال استبدالها بمجموعة جديدة من المفاتيح العامة والخاصة.
وأشار التقرير إلى أن شركة "سامسونغ" كانت على علم بالمشكلة لبعض الوقت، وعالجت الثغرة الأمنية.