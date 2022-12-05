https://sputnikarabic.ae/20221205/تقرير-يكشف-عن-تسمم-رئيس-جورجيا-السابق-في-السجن-1070863048.html
تقرير يكشف عن "تسمم" رئيس جورجيا السابق في السجن
تقرير يكشف عن "تسمم" رئيس جورجيا السابق في السجن
ذكر تقرير طبي، اليوم الاثنين، أن رئيس جورجيا السابق ميخائيل ساكاشفيلي "تسمم" في السجن بمعادن ثقيلة ويواجه خطر الموت دون حصوله على العلاج المناسب. 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T11:08+0000
2022-12-05T11:08+0000
2022-12-05T11:08+0000
جورجيا
تسمم
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وكان الرئيس السابق البالغ من العمر 54 عاما قد نقل إلى المستشفى العام الماضي بعد إضراب عن الطعام استمر 50 يوما احتجاجا على سجنه الذي تصفه منظمات حقوقية بأنه ذو دوافع سياسية.وفي التقرير الذي وزعه الفريق القانوني للرئيس السابق، قال خبير السموم ديفيد سميث إن "الاختبار كشف عن وجود معادن ثقيلة " في جسد ساكاشفيلي والأعراض المرضية التي تظهر عليه "هي ناتجة عن التسمم بمعادن ثقيلة".وأضاف سميث: "بنسبة معقولة من اليقين الطبي، فإن العناصر السامة، بما في ذلك الزئبق والزرنيخ أصابت ساكاشفيلي بعد دخوله السجن".وقال مؤلف التقرير الذي يعود إلى نوفمبر/ تشرين الثاني، إن الرئيس الجورجي السابق كان يعطى دواء ضارا دون إشراف مناسب.وأضاف سميث أن "زيادة خطر الوفاة بات وشيكا" دون علاج مناسب "وهو ما يبدو أنه قد رفض أو أصبح غير متوفر" في جورجيا.في المقابل، تصر السلطات الجورجية على أن ساكاشفيلي يحصل على الرعاية الطبية الكافية.
https://sputnikarabic.ae/20221007/رئيس-حزب-الحلم-الجورجي-لن-يتم-تسليم-ساكاشفيلي-إلى-أوكرانيا-1068718933.html
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جورجيا, تسمم
تقرير يكشف عن "تسمم" رئيس جورجيا السابق في السجن
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ذكر تقرير طبي، اليوم الاثنين، أن رئيس جورجيا السابق ميخائيل ساكاشفيلي "تسمم" في السجن بمعادن ثقيلة ويواجه خطر الموت دون حصوله على العلاج المناسب.
وكان الرئيس السابق البالغ من العمر 54 عاما قد نقل إلى المستشفى العام الماضي بعد إضراب عن الطعام استمر 50 يوما احتجاجا على سجنه الذي تصفه منظمات حقوقية بأنه ذو دوافع سياسية.
وفي التقرير الذي وزعه الفريق القانوني للرئيس السابق، قال خبير السموم ديفيد سميث إن "الاختبار كشف عن وجود معادن ثقيلة " في جسد ساكاشفيلي والأعراض المرضية التي تظهر عليه "هي ناتجة عن التسمم بمعادن ثقيلة".
وأضاف سميث: "بنسبة معقولة من اليقين الطبي، فإن العناصر السامة، بما في ذلك الزئبق والزرنيخ أصابت ساكاشفيلي بعد دخوله السجن".
وقال مؤلف التقرير الذي يعود إلى نوفمبر/ تشرين الثاني، إن الرئيس الجورجي السابق
كان يعطى دواء ضارا دون إشراف مناسب.
وأضاف سميث أن "زيادة خطر الوفاة بات وشيكا" دون علاج مناسب "وهو ما يبدو أنه قد رفض أو أصبح غير متوفر" في جورجيا.
في المقابل، تصر السلطات الجورجية على أن ساكاشفيلي يحصل على الرعاية الطبية الكافية.