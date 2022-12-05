https://sputnikarabic.ae/20221205/خبير-سياسي-تسقيف-سعر-النفط-الروسي-سياسة-ضغط-أوروبي--1070881058.html

خبير سياسي: تسقيف سعر النفط الروسي سياسة ضغط أوروبي

خبير سياسي: تسقيف سعر النفط الروسي سياسة ضغط أوروبي

نناقش في هذه الحلقة: ماكرون يعتبر المفاوضات الحل الوحيد للأزمة الروسية - الأوكرانية؛ تداعيات القرار الأوروبي بحظر استيراد النفط الروسي بأكثر من 60 دولارا... 05.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-05T16:57+0000

2022-12-05T16:57+0000

2022-12-05T16:57+0000

راديو

بلا قيود

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خبير سياسي: تسقيف سعر النفط الروسي سياسة ضغط أوروبي خبير سياسي: تسقيف سعر النفط الروسي سياسة ضغط أوروبي

ماكرون يعتبر المفاوضات الحل الوحيد للأزمة الروسية - الأوكرانيةقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه يحافظ على اتصالات مباشرة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.وأضاف ماكروف في مقابلة تلفزيونية :يقول الكاتب والمحلل السياسي رامي الشاعر، في حديث لبرنامجنا بهذا الصدد:وأشار الشاعر إلى أنه "ليس أمام زعماء أوروبا سوى البدء بالتفاوض مع روسيا، خاصة أنها تعاني من أزمات الطاقة واللاجئين والتضخم الاقتصادي، وروسيا ليست معنية بالمفاوضات مع الغرب، إلا إذا قام الأخير بخطوات عملية محددة، تقتنع بها القيادة الروسية والشعب الروسي، على أن تكون صادقة، وتتجاوب مع أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا".هل سيكون تسقيف النفط الروسي خطوة نحو التصعيد والعداء مع روسيا؟.بعد مرور قرابة عشرة أشهر على بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وكذلك فرض دول الاتحاد الأوروبي والدول الغربية آلاف العقوبات التاريخية على روسيا، اليوم أوروبا تشدد عقوباتها من جديد على النفط الروسي، وتدخل قرار حظر استيراده عبر البحر بأكثر من 60 دولارا للبرميل حيّز التنفيذ، فهل ستكون هذه خطوة جديدة نحو التصعيد والعداء مع روسيا؟، وكيف سيواجه العالم هذا القرار؟، وما ردّ روسيا على ذلك؟.وتعليقا على هذا الموضوع، قال الخبير بالشؤون الأوروبية، محمد رجائي بركات، لـ "بلا قيود":وحول تعليق الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حول عدم جدّية هذا القرار، أشار المتحدث إلى أن "زيلينسكي يريد أن يمنع منعا تاما استيراد النفط الروسي، وأن هذا الحد الأعلى للسقف وطالب بخفضه أكثر، لأنه يرى أن روسيا تموّل الحرب على بلاده من عائدات النفط والغاز الروسي، ولكن يلاحظ أن زيلينسكي يحاول دفع دول الاتحاد الأوروبي ودول حلف الناتو إلى مواجهة أكبر مع روسيا خاصة العسكرية، وهو يبذل كل ما في وسعه لهذا الغرض".التفاصيل في الملف الصوتي...

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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