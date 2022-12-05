https://sputnikarabic.ae/20221205/خبير-عسكري-يكشف-لـسبوتنيك-حقيقة-السفينة-الإيرانية-التي-كانت-تحمل-أسلحة-إلى-أنصار-الله-1070879829.html

خبير عسكري يكشف لـ"سبوتنيك" حقيقة السفينة الإيرانية التي كانت تحمل أسلحة إلى "أنصار الله"

خبير عسكري يكشف لـ"سبوتنيك" حقيقة السفينة الإيرانية التي كانت تحمل أسلحة إلى "أنصار الله"

قال الخبير العسكري والاستراتيجي اليمني، العميد عزيز راشد، إن الحديث الأمريكي والغربي عن احتجاز سفينة إيرانية في البحر الأحمر تحمل أسلحة إلى "أنصار الله"، ليس... 05.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-05T16:26+0000

2022-12-05T16:26+0000

2022-12-05T16:26+0000

العالم

أخبار العالم الآن

إيران

أخبار إيران

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101413/74/1014137458_0:0:1050:591_1920x0_80_0_0_80cad03797c1c78fd61aa7d0a8f05939.jpg

وقال راشد في اتصال مع"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إذا كانت هناك سفينة بالفعل وتم احتجازها، هذا الأمر خاص بإيران وكما كان يحدث في السابق، أن يقوموا بالقرصنة على السفن التي تذهب إلى غزة وفلسطين، وهذه الأخبار ليست جديدة وقد اعتدنا عليها، لذلك عندما يقولون إن السفينة أو السفن ذاهبة إلى اليمن أو إلى صنعاء تحديدا، هذا يعني أنهم يختلقون الذرائع والحجج، من جانبنا لا نمانع في استقبال أي سفينة تحمل دعما عسكريا أو إنسانيا "سوف نستقبلها بالأحضان" ونأخذها ولو عليها كل أسلحة العالم.وأشار الخبير العسكري إلى أن تلك السفينة التي أعلن الأسطول الأمريكي احتجازها بدعوى أنها إيرانية وتحمل أسلحة لليمن، قد تكون تلك السفينة أمريكية تم تجهيزها بشكل ما والترويج لتلك العملية، لإحداث ربما ضغوط نفسية على بعض حلفاء واشنطن في المنطقة، بالتالي دائما ما نعتاد على مثل هذه الكلمات، ومثل هذا الضبط المتكرر والمستمر، ولكن دون جدوى، حتى أن الأمريكيين أنفسهم يقولون إنه ليس هناك دلائل واضحة على هوية تلك السفن، ولكن نظرا للتوتر الإيراني الأمريكي ونظرا لمنعنا للمرتزقة من الحصول على البترول والغاز اليمني يختلفون الذرائع، والأمريكيون بارعون في اختراق الذرائع.وحول علاقة التصريحات الأمريكية وتوقيتها مع زيارة مبعوث واشنطن المكلف بملف اليمن إلى الرياض لبحث تمديد الهدنة أو إيجاد صيغة لهدنة جديدة يقول راشد: "لا أظن ذلك لأن المبعوث الأمريكي هو الذي يعرقل مسار التسوية ومسار الهدنة، ويقوم بإجلاء الأوامر إلى دول الخليج بعدم القيام بأي خطوات إيجابية في كلا البلدين، بلا شك المبعوث الأمريكي هو الذي يعرقل تلك التسوية، وربما تقوم واشنطن بتلك الأعمال رغم أنها تشكل خطورة على مصالحها من أجل الضغط على السعودية لكي تعود إلى المربع الأمريكي بالكامل، من أجل ضخ النفط وكثير من الملفات، نظرا لاحتياج الأوروبيين له في الشتاء بعد توقف الغاز والنفط الروسي لأوروبا".أعلنت البحرية الأمريكية، السبت الماضي، "اعتراض سفينة في خليج عمان على متنها أكثر من 50 طنا من الأسلحة والذخيرة في طريقها لليمن".وقال الأسطول الخامس الأمريكي، في بيان له: "اعترضنا سفينة في خليج عمان كانت تحمل ذخيرة ووقود الصواريخ من إيران لليمن"، مضيفا: "إيران تواصل نقل الأسلحة الفتاكة للحوثيين وزعزعة الاستقرار".وكانت القيادة المركزية الأمريكية، أعلنت منتصف الشهر الماضي، "اعتراض شحنة من المتفجرات كانت قد أرسلتها إيران إلى اليمن عبر خليج عُمان".وقالت القيادة، عبر صفحتها على "تويتر": "إن قوات القيادة المركزية الأمريكية اعترضت مركبا شراعيا لا يحمل علم أي دولة في خليج عُمان مصدره إيران لتهريب كمية هائلة من المواد المتفجرة إلى اليمن، وذلك في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري".وأضافت أن "الشحنة شملت أكثر من 360 ألف رطل من سماد اليوريا الذي يستخدم في صناعة المتفجرات، بالإضافة إلى بيركلورات الأمونيوم المستخدمة في صناعة الصواريخ الباليستية"، مشيرة إلى أنها فتشت السفينة وأغرقتها ونقلت طاقمها إلى السلطات اليمنية.ونقلت القيادة تصريحات لقائدها، مايكل "إيريك" كوريلا، قال فيها: "إلى جانب القوات الشريكة، تلتزم القيادة المركزية بأمن واستقرار المنطقة و بتقويض جهود النقل غير الشرعي و المزعزع للاستقرار للمواد المتفجرة عبر البر والجو والبحر".

https://sputnikarabic.ae/20221203/البحرية-الأمريكية-تعلن-اعتراض-سفينة-في-خليج-عمان-كانت-تحمل-ذخيرة-ووقود-الصواريخ-من-إيران-لليمن-1070802796.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران