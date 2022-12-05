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دراسة تكشف عن تطور شريان جديد في ذراع البشر... فيديو
دراسة تكشف عن تطور شريان جديد في ذراع البشر... فيديو
كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة فليندرز وجامعة أديلايد في أستراليا، عن أن الجنس البشري يشهد خلال الأجيال الحالية تطور شريان جديد آخذ في الظهور في أذرعهم،... 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T12:03+0000
2022-12-05T12:11+0000
مجتمع
الصحة
علوم
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ونقل موقع "sciencealert" عن الباحثين قولهم بأن الشريان الذي يمتد من مركز الساعدين لدى الأجنة فترة وجودهم في الرحم، كان يختفي عقب الولادة، لكن ما يحدث حاليا أنه لم يعد يختفي تماما كما كان من قبل، يعني ذلك أن هناك عددا من البالغين أكثر من أي وقت مضى يمكن أن يكون لديه هذا الوعاء الدموي يتدفق به الدم في أذرعهم.اقرأ أيضا: "أنبوب بشري" لكبح عدوى بكتيرية مهددة للحياة... ثورة جديدة في علاج الأمراضيشار إلى أن هذا الشريان الوسيط يتشكل مبكرا لدى جميع البشر، وينقل الدم إلى وسط أذرعنا لتغذية أيادي الأجنة الآخذة في النمو، وفي غضون نحو ثمانية أسابيع بعد الولادة، عادة ما يتراجع هذا الشريان، تاركا المهمة لشريانين آخرين.
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مجتمع, الصحة, علوم
مجتمع, الصحة, علوم

دراسة تكشف عن تطور شريان جديد في ذراع البشر... فيديو

12:03 GMT 05.12.2022 (تم التحديث: 12:11 GMT 05.12.2022)
© Photo / Pixabayذراع
ذراع - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2022
© Photo / Pixabay
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كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة فليندرز وجامعة أديلايد في أستراليا، عن أن الجنس البشري يشهد خلال الأجيال الحالية تطور شريان جديد آخذ في الظهور في أذرعهم، متوقعين أن يكون ظهور هذا الشريان الجديد شائعا في غضون بضعة أجيال فقط.
ونقل موقع "sciencealert" عن الباحثين قولهم بأن الشريان الذي يمتد من مركز الساعدين لدى الأجنة فترة وجودهم في الرحم، كان يختفي عقب الولادة، لكن ما يحدث حاليا أنه لم يعد يختفي تماما كما كان من قبل، يعني ذلك أن هناك عددا من البالغين أكثر من أي وقت مضى يمكن أن يكون لديه هذا الوعاء الدموي يتدفق به الدم في أذرعهم.

وكان تيجان لوكاس، عالم التشريح بجامعة فليندرز، قد قال في عام 2020 إنه "منذ القرن الثامن عشر، يدرس علماء التشريح انتشار هذا الشريان عند البالغين، وتظهر دراستنا أنه يتزايد في عصرنا الحالي بشكل واضح".

وأضاف أن انتشار هذا الشريان جاء بنسبة نحو 10 % لدى الأشخاص الذين ولدوا في منتصف ثمانينيات القرن التاسع عشر مقارنة بـ 30% في أولئك الذين ولدوا في أواخر القرن العشرين، لذا فهذه زيادة كبيرة في فترة زمنية قصيرة إلى حد ما، عندما يتعلق الأمر بالتطور."

اقرأ أيضا: "أنبوب بشري" لكبح عدوى بكتيرية مهددة للحياة... ثورة جديدة في علاج الأمراض
يشار إلى أن هذا الشريان الوسيط يتشكل مبكرا لدى جميع البشر، وينقل الدم إلى وسط أذرعنا لتغذية أيادي الأجنة الآخذة في النمو، وفي غضون نحو ثمانية أسابيع بعد الولادة، عادة ما يتراجع هذا الشريان، تاركا المهمة لشريانين آخرين.
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