https://sputnikarabic.ae/20221205/رئيس-الحكومة-العراقية-يوجه-بضرورة-العمل-للحد-من-الجريمة-المنظمة-في-البلاد-1070890836.html
رئيس الحكومة العراقية يوجه بضرورة العمل للحد من الجريمة المنظمة في البلاد
رئيس الحكومة العراقية يوجه بضرورة العمل للحد من الجريمة المنظمة في البلاد
وجه رئيس مجلس الوزراء، في العراق، محمد السوداني، وزارة الداخلية إلى بذل أقصى الجهود للحد من الجريمة المنظمة في البلاد. 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T21:54+0000
2022-12-05T21:54+0000
2022-12-05T21:54+0000
العراق
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أخبار العالم العربي
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وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أجرى السوداني مساء اليوم الإثنين، زيارة إلى مبنى وزارة الداخلية، وعقد اجتماعاً مع وزير الداخلية وكوادر الوزارة، واستمع إلى عرض مفصّل عن الوضع الأمني في عموم البلاد، وكذلك اطّلع على سير الخطط الأمنية والخدمات المقدمة للمواطنين.وشدد رئيس الحكومة على ضرورة بذل أقصى الجهود في سبيل الحدّ من الجريمة المنظمة، وتطوير الخطط الأمنية وتنسيق الجهود المشتركة لملاحقة تجار المخدرات، وحماية المجتمع من أضرارها، وفقا لما نقلته وكالة الانباء العراقية "واع".ولفت إلى أن "وزارة الداخلية أكثر المؤسسات الأمنية تماسّاً مع المواطنين، ما يتطلب من منتسبيها كافة التعامل المهني والمنضبط معهم، وتسهيل معاملاتهم في الدوائر الخدمية التابعة للوزارة".وأشار إلى "الدور الكبير لوزارة الداخلية وواجباتها في تعزيز الأمن المجتمعي، وما يشكله من ركيزة مهمة لنجاح الخطط التنموية التي يتوقف عليها البناء وتطوير الواقع الاقتصادي، وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين".
https://sputnikarabic.ae/20220831/مجلس-النواب-العراقي-يعلن-الحداد-لمدة-3-أيام-على-أرواح-قتلى-أعمال-العنف-الأخيرة-1067096115.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
رئيس الحكومة العراقية يوجه بضرورة العمل للحد من الجريمة المنظمة في البلاد
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وجه رئيس مجلس الوزراء، في العراق، محمد السوداني، وزارة الداخلية إلى بذل أقصى الجهود للحد من الجريمة المنظمة في البلاد.
وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أجرى السوداني مساء اليوم الإثنين، زيارة إلى مبنى وزارة الداخلية، وعقد اجتماعاً مع وزير الداخلية وكوادر الوزارة، واستمع إلى عرض مفصّل عن الوضع الأمني في عموم البلاد، وكذلك اطّلع على سير الخطط الأمنية والخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد رئيس الحكومة على ضرورة بذل أقصى الجهود في سبيل الحدّ من الجريمة المنظمة، وتطوير الخطط الأمنية وتنسيق الجهود المشتركة لملاحقة تجار المخدرات، وحماية المجتمع من أضرارها، وفقا لما نقلته وكالة الانباء العراقية "واع"
.
ولفت إلى أن "وزارة الداخلية أكثر المؤسسات الأمنية تماسّاً مع المواطنين، ما يتطلب من منتسبيها كافة التعامل المهني والمنضبط معهم، وتسهيل معاملاتهم في الدوائر الخدمية التابعة للوزارة".
وأشار إلى "الدور الكبير لوزارة الداخلية وواجباتها في تعزيز الأمن المجتمعي، وما يشكله من ركيزة مهمة لنجاح الخطط التنموية التي يتوقف عليها البناء وتطوير الواقع الاقتصادي، وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين".