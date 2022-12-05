https://sputnikarabic.ae/20221205/رئيس-الوزراء-اليمني-يحذر-من-آثار-كارثية-لعدم-تمديد-الهدنة-الأممية-1070879091.html

رئيس الوزراء اليمني يحذر من آثار كارثية لعدم تمديد الهدنة الأممية

رئيس الوزراء اليمني يحذر من آثار كارثية لعدم تمديد الهدنة الأممية

حذر رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، اليوم الاثنين، من أن تداعيات العودة إلى التصعيد العسكري في البلاد، بعد شهرين من انقضاء هدنة الأمم المتحدة، ستكون... 05.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-05T16:01+0000

2022-12-05T16:01+0000

2022-12-05T16:01+0000

العالم العربي

الحرب على اليمن

أخبار اليمن الأن

أنصار الله

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104349/20/1043492013_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d361f36b3962b0feece081f9eefa1948.jpg

القاهرة – سبوتنيك. جاء ذلك خلال لقائه في عدن جنوبي اليمن المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، كاثرين راسل، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية.وقال عبد الملك إن الهدنة الإنسانية مثلت نافذة أمل خاصة للفئات الأكثر ضعفا مثل الأطفال والنساء، ورفض تمديدها من قبل "الحوثيين" وعودة التصعيد أمر ستكون آثاره كارثية.وأضاف: "تصنيف الحوثيين (جماعة أنصار الله)، جماعة إرهابية جاء نتيجة لممارساتهم، وحريصون على عدم تأثير ذلك على الوضع الإنساني بشكل عام".واتهم رئيس الوزراء اليمني، جماعة "أنصار الله"، بـ"ارتكاب انتهاكات بحق الأطفال، ومنها التجنيد وزراعة الألغام وتطييف التعليم، وفرض قيود متطرفة على النساء".ودعا إلى "وضع هذه الانتهاكات بصورتها الحقيقية أمام المجتمع الدولي"، معتبرا أن الحوثيين يعولون على الصمت الدولي لاستمرار انتهاكاتها وممارساتها"، على حد قوله.من جانبها، قالت المديرة التنفيذية لـ"يونيسف"، إن استمرار الحرب وتداعياتها أمر مؤسف، وإن التداعيات على الأطفال في المقام الأول، مؤكدة الشراكة مع الحكومة في تنفيذ برامج المنظمة والحرص على تعزيز هذه الشراكة في مختلف المجالات.وأشارت إلى أن الزيارة جاءت للاطلاع بشكل مباشر على الوضع العام، وحشد الدعم الدولي لليمن خلال العام المقبل، خاصة في ظل تنامي الأزمات الدولية وتراجع التمويلات الإنسانية.

https://sputnikarabic.ae/20221204/رئيس-مجلس-القيادة-اليمني-يوجه-الحكومة-بمتابعة-إجراءات-تصنيف-أنصار-الله-منظمة-إرهابية-1070840931.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله