عربي
https://sputnikarabic.ae/20221205/زوج-نانسي-بيلوسي-في-أول-ظهور-بعد-تعرضه-لاعتداء-وإصابته-بكسر-في-الجمجمة-بقبعة-وقفاز-واحد-1070873955.html
زوج نانسي بيلوسي في أول ظهور بعد تعرضه لاعتداء وإصابته بكسر في الجمجمة... بقبعة وقفاز واحد
زوج نانسي بيلوسي في أول ظهور بعد تعرضه لاعتداء وإصابته بكسر في الجمجمة... بقبعة وقفاز واحد
ظهر بول بيلوسي، زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، لأول مرة، أمس الأحد، وذلك بعد إصابته في هجوم بمطرقة داخل منزلهما. 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T14:06+0000
2022-12-05T14:07+0000
مجتمع
منوعات
نانسي بيلوسي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/05/1070873606_0:103:3073:1831_1920x0_80_0_0_92a3a74fc9eac6b1337fa81e953512b0.jpg
وتواجد بيلوسي مع زوجته داخل مركز كينيدي للتكريم، وكان يجلس بجوارهما الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل، ونائبته كامالا هاريس وزوجها، دوغ إمهوف.وظهر بول بيلوسي في المناسبة مرتديا قبعة ذات حواف، وقفاز في يد واحدة هي اليسرى.وفي يوم 28 أكتوبر/ تشرين الأول، اقتحم شخص منزل نانسي بيلوسي في سان فرانسيسكو، وكان يبحث عنها، لكنها لم تكن موجودة، وعثر على زوجها في المقابل وهاجمه بمطرقة.واتهم المدّعون المشتبه به في الهجوم، ديفيد ديباب، بارتكاب جرائم، من بينها محاولة القتل والسطو، ومحاولة اختطاف مسؤول فيدرالي.وتنحت نانسي بيلوسي عن منصب زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب، في أعقاب فقدان الديمقراطيين السيطرة على مجلس النواب في الانتخابات النصفية، منهية بذلك أكثر من عقدين من الزمن كجزء من القيادة الديمقراطية.ومن المتوقع أن تنتخب الأغلبية الجمهورية الجديدة، النائب كيفين مكارثي، رئيسا لمجلس النواب الأمريكي.
https://sputnikarabic.ae/20221105/نانسي-بيلوسي-تتحدث-للمرة-الأولى-عن-تعرض-زوجها-للهجوم-1069858145.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/05/1070873606_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_d723a7dd781a05e56bc813e788ecef98.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع, منوعات, نانسي بيلوسي
مجتمع, منوعات, نانسي بيلوسي

زوج نانسي بيلوسي في أول ظهور بعد تعرضه لاعتداء وإصابته بكسر في الجمجمة... بقبعة وقفاز واحد

14:06 GMT 05.12.2022 (تم التحديث: 14:07 GMT 05.12.2022)
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKIرئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي
رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2022
رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKI
تابعنا عبرTelegram
ظهر بول بيلوسي، زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، لأول مرة، أمس الأحد، وذلك بعد إصابته في هجوم بمطرقة داخل منزلهما.
وتواجد بيلوسي مع زوجته داخل مركز كينيدي للتكريم، وكان يجلس بجوارهما الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل، ونائبته كامالا هاريس وزوجها، دوغ إمهوف.
وظهر بول بيلوسي في المناسبة مرتديا قبعة ذات حواف، وقفاز في يد واحدة هي اليسرى.
وفي يوم 28 أكتوبر/ تشرين الأول، اقتحم شخص منزل نانسي بيلوسي في سان فرانسيسكو، وكان يبحث عنها، لكنها لم تكن موجودة، وعثر على زوجها في المقابل وهاجمه بمطرقة.
واتهم المدّعون المشتبه به في الهجوم، ديفيد ديباب، بارتكاب جرائم، من بينها محاولة القتل والسطو، ومحاولة اختطاف مسؤول فيدرالي.
رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2022
نانسي بيلوسي تتحدث للمرة الأولى عن تعرض زوجها للهجوم
5 نوفمبر, 14:52 GMT
وتنحت نانسي بيلوسي عن منصب زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب، في أعقاب فقدان الديمقراطيين السيطرة على مجلس النواب في الانتخابات النصفية، منهية بذلك أكثر من عقدين من الزمن كجزء من القيادة الديمقراطية.
ومن المتوقع أن تنتخب الأغلبية الجمهورية الجديدة، النائب كيفين مكارثي، رئيسا لمجلس النواب الأمريكي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاص10:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала