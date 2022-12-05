https://sputnikarabic.ae/20221205/زوج-نانسي-بيلوسي-في-أول-ظهور-بعد-تعرضه-لاعتداء-وإصابته-بكسر-في-الجمجمة-بقبعة-وقفاز-واحد-1070873955.html

زوج نانسي بيلوسي في أول ظهور بعد تعرضه لاعتداء وإصابته بكسر في الجمجمة... بقبعة وقفاز واحد

زوج نانسي بيلوسي في أول ظهور بعد تعرضه لاعتداء وإصابته بكسر في الجمجمة... بقبعة وقفاز واحد

ظهر بول بيلوسي، زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، لأول مرة، أمس الأحد، وذلك بعد إصابته في هجوم بمطرقة داخل منزلهما. 05.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-05T14:06+0000

2022-12-05T14:06+0000

2022-12-05T14:07+0000

مجتمع

منوعات

نانسي بيلوسي

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وتواجد بيلوسي مع زوجته داخل مركز كينيدي للتكريم، وكان يجلس بجوارهما الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل، ونائبته كامالا هاريس وزوجها، دوغ إمهوف.وظهر بول بيلوسي في المناسبة مرتديا قبعة ذات حواف، وقفاز في يد واحدة هي اليسرى.وفي يوم 28 أكتوبر/ تشرين الأول، اقتحم شخص منزل نانسي بيلوسي في سان فرانسيسكو، وكان يبحث عنها، لكنها لم تكن موجودة، وعثر على زوجها في المقابل وهاجمه بمطرقة.واتهم المدّعون المشتبه به في الهجوم، ديفيد ديباب، بارتكاب جرائم، من بينها محاولة القتل والسطو، ومحاولة اختطاف مسؤول فيدرالي.وتنحت نانسي بيلوسي عن منصب زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب، في أعقاب فقدان الديمقراطيين السيطرة على مجلس النواب في الانتخابات النصفية، منهية بذلك أكثر من عقدين من الزمن كجزء من القيادة الديمقراطية.ومن المتوقع أن تنتخب الأغلبية الجمهورية الجديدة، النائب كيفين مكارثي، رئيسا لمجلس النواب الأمريكي.

https://sputnikarabic.ae/20221105/نانسي-بيلوسي-تتحدث-للمرة-الأولى-عن-تعرض-زوجها-للهجوم-1069858145.html

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مجتمع, منوعات, نانسي بيلوسي