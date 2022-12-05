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سفير ألمانيا لدى قطر يحذر من سياسة بلاده مع الدوحة
سفير ألمانيا لدى قطر يحذر من سياسة بلاده مع الدوحة
حذر السفير الألماني لدى قطر، كلاوديوس فيشباخ، بلاده من أسلوبها في التعامل مع الدولة الخليجية، بحسب مجلة "دير شبيغل". 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T12:46+0000
2022-12-05T12:46+0000
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وقالت المجلة الألمانية إن تحذير السفير الألماني جاء ضمن رسالة سرية من أربع صفحات.وفي رسالته، حذر فيشباخ من إلحاق السياسة ألمانية الحالية ضررا جسيما مع الدوحة وسط الخلافات الأخيرة المتعلقة بكأس العالم، داعيا إلى تغيير الأسلوب المتبع مع الإمارة الخليجية.واقتبست المجلة من رسالة السفير قوله: "حصلت ألمانيا على مكافأة ثقة كبيرة في قطر في السنوات الأخيرة، بيد أنها أضاعت تلك الثقة في الأسابيع الماضية الأخيرة".وذكر السفير الألماني أن العلاقات الألمانية القطرية تدهورت بشكل خطير جراء النقاشات الدائرة بشأن كأس العالم.وعبرت الرسالة عن انزعاج الدوحة من سلوك وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، التي أثارت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، إثر ظهورها خلال مباراة المنتخب الألماني في بطولة كأس العالم مرتدية شارة المثليين.
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أخبار قطر اليوم, أخبار ألمانيا
أخبار قطر اليوم, أخبار ألمانيا

سفير ألمانيا لدى قطر يحذر من سياسة بلاده مع الدوحة

12:46 GMT 05.12.2022
© AP Photo / Michael Sohnمستشار ألمانيا أولاف شولتس، 8 ديسمبر 2021
مستشار ألمانيا أولاف شولتس، 8 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2022
© AP Photo / Michael Sohn
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حذر السفير الألماني لدى قطر، كلاوديوس فيشباخ، بلاده من أسلوبها في التعامل مع الدولة الخليجية، بحسب مجلة "دير شبيغل".
وقالت المجلة الألمانية إن تحذير السفير الألماني جاء ضمن رسالة سرية من أربع صفحات.
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وفي رسالته، حذر فيشباخ من إلحاق السياسة ألمانية الحالية ضررا جسيما مع الدوحة وسط الخلافات الأخيرة المتعلقة بكأس العالم، داعيا إلى تغيير الأسلوب المتبع مع الإمارة الخليجية.
واقتبست المجلة من رسالة السفير قوله: "حصلت ألمانيا على مكافأة ثقة كبيرة في قطر في السنوات الأخيرة، بيد أنها أضاعت تلك الثقة في الأسابيع الماضية الأخيرة".
وذكر السفير الألماني أن العلاقات الألمانية القطرية تدهورت بشكل خطير جراء النقاشات الدائرة بشأن كأس العالم.
وعبرت الرسالة عن انزعاج الدوحة من سلوك وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، التي أثارت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، إثر ظهورها خلال مباراة المنتخب الألماني في بطولة كأس العالم مرتدية شارة المثليين.
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