https://sputnikarabic.ae/20221205/سفير-ألمانيا-لدى-قطر-يحذر-من-سياسة-بلاده-مع-الدوحة-1070867363.html
سفير ألمانيا لدى قطر يحذر من سياسة بلاده مع الدوحة
سفير ألمانيا لدى قطر يحذر من سياسة بلاده مع الدوحة
حذر السفير الألماني لدى قطر، كلاوديوس فيشباخ، بلاده من أسلوبها في التعامل مع الدولة الخليجية، بحسب مجلة "دير شبيغل". 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T12:46+0000
2022-12-05T12:46+0000
2022-12-05T12:46+0000
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وقالت المجلة الألمانية إن تحذير السفير الألماني جاء ضمن رسالة سرية من أربع صفحات.وفي رسالته، حذر فيشباخ من إلحاق السياسة ألمانية الحالية ضررا جسيما مع الدوحة وسط الخلافات الأخيرة المتعلقة بكأس العالم، داعيا إلى تغيير الأسلوب المتبع مع الإمارة الخليجية.واقتبست المجلة من رسالة السفير قوله: "حصلت ألمانيا على مكافأة ثقة كبيرة في قطر في السنوات الأخيرة، بيد أنها أضاعت تلك الثقة في الأسابيع الماضية الأخيرة".وذكر السفير الألماني أن العلاقات الألمانية القطرية تدهورت بشكل خطير جراء النقاشات الدائرة بشأن كأس العالم.وعبرت الرسالة عن انزعاج الدوحة من سلوك وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، التي أثارت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، إثر ظهورها خلال مباراة المنتخب الألماني في بطولة كأس العالم مرتدية شارة المثليين.
https://sputnikarabic.ae/20170821/أزمة-قطر-تسببت-إفلاس-طيران-الألمانية-1025743181.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار قطر اليوم, أخبار ألمانيا
أخبار قطر اليوم, أخبار ألمانيا
سفير ألمانيا لدى قطر يحذر من سياسة بلاده مع الدوحة
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حذر السفير الألماني لدى قطر، كلاوديوس فيشباخ، بلاده من أسلوبها في التعامل مع الدولة الخليجية، بحسب مجلة "دير شبيغل".
وقالت المجلة الألمانية
إن تحذير السفير الألماني جاء ضمن رسالة سرية من أربع صفحات.
وفي رسالته، حذر فيشباخ من إلحاق السياسة ألمانية الحالية ضررا جسيما مع الدوحة وسط الخلافات الأخيرة المتعلقة بكأس العالم، داعيا إلى تغيير الأسلوب المتبع مع الإمارة الخليجية.
واقتبست المجلة من رسالة السفير قوله: "حصلت ألمانيا على مكافأة ثقة كبيرة في قطر في السنوات الأخيرة، بيد أنها أضاعت تلك الثقة في الأسابيع الماضية الأخيرة".
وذكر السفير الألماني أن العلاقات الألمانية القطرية تدهورت بشكل خطير جراء النقاشات الدائرة بشأن كأس العالم.
وعبرت الرسالة عن انزعاج الدوحة من سلوك وزيرة الداخلية الألمانية
، نانسي فيزر، التي أثارت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، إثر ظهورها خلال مباراة المنتخب الألماني في بطولة كأس العالم مرتدية شارة المثليين.