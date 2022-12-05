https://sputnikarabic.ae/20221205/شركة-بوينغ-تعلن-عن-تسليم-أول-قمرين-صناعيين-من-طراز-03-بي-إمبوير--1070882484.html

شركة بوينغ تعلن عن تسليم أول قمرين صناعيين من طراز "03 بي إمبوير"

شركة بوينغ تعلن عن تسليم أول قمرين صناعيين من طراز "03 بي إمبوير"

أعلنت شركة "بوينغ" عن تسليم أول قمرين صناعيين من طراز O3b mPOWER لإطلاقها في مدار متوسط. 05.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-05T18:03+0000

2022-12-05T18:03+0000

2022-12-05T18:03+0000

العالم

الأقمار الصناعية

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واشنطن - سبوتنيك. ووفقا لبيان صحفي أصدرته "بوينغ" اليوم الإثنين، فقد قامت بتسليم أول قمرين صناعيين من طراز"O3b mPOWER" إلى شركة "إس إي إس" لإطلاقهما إلى مدار الأرض المتوسط (إم إي أو) لتوفير اتصال منخفض زمن الوصول وعالي الإنتاجية للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.وقال البيان: "خلال عطلة نهاية الأسبوع، سلمت شركة بوينغ أول قمرين صناعيين O3b mPOWER إلى "إس إي إس"، الشركة الرائدة في حلول اتصال المحتوى العالمي".وأوضح البيان أنه "يجري إعداد الأقمار الصناعية الرقمية بالكامل في فلوريدا لإطلاقها إلى مدار الأرض المتوسط (إم إي او)، على بعد 8000 كم من الأرض، حيث ستوفر اتصالاً بزمن انتقال منخفض وعالي الإنتاجية للمستخدمين في جميع أنحاء العالم".وبدلاً من الاعتماد على عدد أقل من الحزم الثابتة والأكبر أو كوكبة المدار الأرضي المنخفض (إل إي أو) المتكاثرة التي تغطي مناطق شاسعة، فإن نظام "O3b mPOWER" المدفوع بالبرمجيات مجهز بحزم قابلة للتشكيل يمكن تغيير موضعها بناءً على بيانات في الوقت الفعلي من عملاء SES المحطات الطرفية، مما يوفر تجربة فائقة للمستخدم النهائي، حسب تعبير بيان بوينغ.طالع أيضا: "بوينغ" الأمريكية أولى ضحايا "أشباه الموصلات"... "لن نصنع طائرات شراعية"

https://sputnikarabic.ae/20221128/إعلام-بوينغ-تعرض-تزويد-كييف-بذخائر-دقيقة-التوجيه-لأنظمة-الصواريخ--1070614997.html

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