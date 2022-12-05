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https://sputnikarabic.ae/20221205/صحيفة-لم-يعد-لدى-رونالدو-ما-يقدمه-في-النصر-السعودي-1070867721.html
صحيفة: لم يعد لدى رونالدو ما يقدمه في النصر السعودي
صحيفة: لم يعد لدى رونالدو ما يقدمه في النصر السعودي
قالت صحيفة إسبانية، إنه لم يعد لنجم كرة القدم كريستيانو رونالدو ما يقدمه لدى انتقاله إلى نادي النصر السعودي بالنظر إلى تقدمه في السن وتراجع مستواه. 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T12:48+0000
2022-12-05T12:48+0000
منوعات
رياضة
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وأضافت صحيفة "fichajes" في تقرير لها اليوم الاثنين: "يتراجع كريستيانو رونالدو خطوة إلى الوراء في الرياضة، لكن الحقيقة هي أنه قدم بالفعل كل ما يمكنه تقديمه لكرة القدم الغربية ويجب ألا ننسى أنه يبلغ من العمر 37 عاما ولم تعد ساقيه تستجيبان كما كانا قبل سنوات. الآن يريد أن يضمن تقاعدا ذهبيا من خلال تحصيل مبلغ يسمح له بتأمين حياة أطفاله وأحفاده".وأشارت إلى أن رونالدو سينتقل إلى النصر السعودي ابتداء من شهر يناير/كانون الثاني المقبل، بعد تأكيد وداعه لمانشستر يونايتد.وتابعت: "أخيرا، ترك لاعب كرة القدم البرتغالي البطولات الكبرى على الرفوف وسيكسب ثروة كل موسم بعقد طويل ومهم إلى حد ما، إذا أخذنا في الاعتبار أنه في طريقه إلى بلوغ 38 عاما".وتابعت: "في الأشهر الأخيرة كانت هناك تكهنات مع العديد من الفرق في أوروبا، لكن في النهاية لم يقدموا مقترحات مهمة للنجم البرتغالي، لذا أخيرا، قرر اختيار الفريق العربي الذي ضمّن له عقد للموسمين والنصف المقبلين، وجني ما يزيد قليلا عن 200 مليون يورو في هذه العملية".وأنهى كريستيانو رونالدو علاقته مع مانشستر يونايتد قبل يومين من بدء مشاركته في مونديال قطر، ليتمكن من التفاوض مع أي فريق، وكان النصر هو الذي أبدى أكبر اهتمام منذ البداية.وبحسب الصحيفة، فإن "العقد مع النصر، بالإضافة إلى الرقم الكبير (أقل بقليل من مائة مليون يورو) محاط بحوافز اقتصادية عبر الإعلانات، والتي ستضع البرتغالي كأفضل رياضي مدفوع الأجر في العالم. سيقترب العدد الإجمالي لربط رونالدو بالنصر من 200 مليون يورو في الموسم الواحد".وتابعت: "ميسي ونيمار في باريس سان جيرمان هم أعلى رواتب في كرة القدم، لكن الـ 75 و70 مليونا التي يكسبونها في كل موسم بعيدة عما سيحصل عليه كريستيانو رونالدو في المملكة العربية السعودية. حتى عند مراجعة قائمة أفضل الأجور في الولايات المتحدة، فإنهم جميعا لا تزال بعيدة عن الأموال الموعودة للبرتغالي".
https://sputnikarabic.ae/20221130/-رونالدو-يوافق-على-عرض-قياسي-من-النصر-السعودي-1070687259.html
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منوعات, رياضة
منوعات, رياضة

صحيفة: لم يعد لدى رونالدو ما يقدمه في النصر السعودي

12:48 GMT 05.12.2022
© AFP 2022 / GLYN KIRKالبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي
البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2022
© AFP 2022 / GLYN KIRK
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قالت صحيفة إسبانية، إنه لم يعد لنجم كرة القدم كريستيانو رونالدو ما يقدمه لدى انتقاله إلى نادي النصر السعودي بالنظر إلى تقدمه في السن وتراجع مستواه.
وأضافت صحيفة "fichajes" في تقرير لها اليوم الاثنين: "يتراجع كريستيانو رونالدو خطوة إلى الوراء في الرياضة، لكن الحقيقة هي أنه قدم بالفعل كل ما يمكنه تقديمه لكرة القدم الغربية ويجب ألا ننسى أنه يبلغ من العمر 37 عاما ولم تعد ساقيه تستجيبان كما كانا قبل سنوات. الآن يريد أن يضمن تقاعدا ذهبيا من خلال تحصيل مبلغ يسمح له بتأمين حياة أطفاله وأحفاده".
وأشارت إلى أن رونالدو سينتقل إلى النصر السعودي ابتداء من شهر يناير/كانون الثاني المقبل، بعد تأكيد وداعه لمانشستر يونايتد.
وتابعت: "أخيرا، ترك لاعب كرة القدم البرتغالي البطولات الكبرى على الرفوف وسيكسب ثروة كل موسم بعقد طويل ومهم إلى حد ما، إذا أخذنا في الاعتبار أنه في طريقه إلى بلوغ 38 عاما".
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وتابعت: "في الأشهر الأخيرة كانت هناك تكهنات مع العديد من الفرق في أوروبا، لكن في النهاية لم يقدموا مقترحات مهمة للنجم البرتغالي، لذا أخيرا، قرر اختيار الفريق العربي الذي ضمّن له عقد للموسمين والنصف المقبلين، وجني ما يزيد قليلا عن 200 مليون يورو في هذه العملية".
وأنهى كريستيانو رونالدو علاقته مع مانشستر يونايتد قبل يومين من بدء مشاركته في مونديال قطر، ليتمكن من التفاوض مع أي فريق، وكان النصر هو الذي أبدى أكبر اهتمام منذ البداية.
وبحسب الصحيفة، فإن "العقد مع النصر، بالإضافة إلى الرقم الكبير (أقل بقليل من مائة مليون يورو) محاط بحوافز اقتصادية عبر الإعلانات، والتي ستضع البرتغالي كأفضل رياضي مدفوع الأجر في العالم. سيقترب العدد الإجمالي لربط رونالدو بالنصر من 200 مليون يورو في الموسم الواحد".
وتابعت: "ميسي ونيمار في باريس سان جيرمان هم أعلى رواتب في كرة القدم، لكن الـ 75 و70 مليونا التي يكسبونها في كل موسم بعيدة عما سيحصل عليه كريستيانو رونالدو في المملكة العربية السعودية. حتى عند مراجعة قائمة أفضل الأجور في الولايات المتحدة، فإنهم جميعا لا تزال بعيدة عن الأموال الموعودة للبرتغالي".
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