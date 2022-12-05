https://sputnikarabic.ae/20221205/طالبان-تعلن-اعتقال-منفذ-الهجوم-على-السفارة-الباكستانية-في-كابول-1070868003.html
"طالبان" تعلن اعتقال منفذ الهجوم على السفارة الباكستانية في كابول
"طالبان" تعلن اعتقال منفذ الهجوم على السفارة الباكستانية في كابول
أعلن المتحدث باسم حكومة طالبان (التي تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطة متعلقة بالإرهاب) في أفغانستان، ذبيح الله مجاهد، أن القوات الخاصة اعتقلت منفذ الهجوم... 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T12:49+0000
2022-12-05T12:49+0000
2022-12-05T12:49+0000
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حركة طالبان
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وغرد ذبيح الله، عبر "تويتر" قائلا: "ألقت القوات الخاصة في الإمارة الإسلامية القبض على مطلق النار على السفارة الباكستانية يوم الجمعة الماضي، وهو مواطن أجنبي وعضو في داعش (المحظور في روسيا وعدة دول أخرى)".يذكر أن مسلحين كانوا قد فتحوا النار على رئيس البعثة الدبلوماسية الباكستانية في أفغانستان، يوم الجمعة الماضي، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.ونقلت صحيفة "داون" عن وزارة الخارجية الباكستانية بيانا قالت فيه إن السفارة الباكستانية في كابول تعرضت لهجوم، اليوم الجمعة، تضمن استهداف القائم بالأعمال لدى أفغانستان عبيد الرحمن نظاماني.وأضاف البيان أن نظاماني في أمان حاليا ولم يصب بأذى، إلا أن حارس الأمن، سيبوي إسرار محمد، أصيب "بجروح خطيرة" في الهجوم أثناء حماية رئيس البعثة.وأعرب البيان عن إدانة باكستان بشدة لمحاولة اغتيال نظاماني والهجوم على مجمع السفارة، وطالب الحكومة الأفغانية المؤقتة "بإجراء تحقيقات شاملة على الفور في هذا الهجوم، والقبض على الجناة ومحاسبتهم واتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة وأمن الدبلوماسيين الباكستانيين والمواطنين في أفغانستان".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, حركة طالبان
أخبار العالم الآن, حركة طالبان
"طالبان" تعلن اعتقال منفذ الهجوم على السفارة الباكستانية في كابول
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أعلن المتحدث باسم حكومة طالبان (التي تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطة متعلقة بالإرهاب) في أفغانستان، ذبيح الله مجاهد، أن القوات الخاصة اعتقلت منفذ الهجوم على السفارة الباكستانية في كابول.
وغرد ذبيح الله، عبر "تويتر" قائلا: "ألقت القوات الخاصة في الإمارة الإسلامية القبض على مطلق النار على السفارة الباكستانية يوم الجمعة الماضي، وهو مواطن أجنبي وعضو في داعش (المحظور في روسيا وعدة دول أخرى)".
وتابع المتحدث أن التحقيق كشف عن أن الهجوم تم "بالتنسيق بين الدواعش والمتمردين البغاة، وتقف خلف الهجوم جهات أجنبية خبيثة هدفها خلق حالة من عدم الثقة بين البلدين الشقيقين أفغانستان و باكستان، وجار المزيد من التحقيقات حول الهجوم".
يذكر أن مسلحين كانوا قد فتحوا النار على رئيس البعثة الدبلوماسية الباكستانية في أفغانستان، يوم الجمعة الماضي، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.
ونقلت صحيفة
"داون" عن وزارة الخارجية الباكستانية بيانا قالت فيه إن السفارة الباكستانية في كابول تعرضت لهجوم، اليوم الجمعة، تضمن استهداف القائم بالأعمال لدى أفغانستان عبيد الرحمن نظاماني.
وأضاف البيان أن نظاماني في أمان حاليا ولم يصب بأذى، إلا أن حارس الأمن، سيبوي إسرار محمد، أصيب "بجروح خطيرة" في الهجوم أثناء حماية رئيس البعثة.
وأعرب البيان عن إدانة باكستان بشدة لمحاولة اغتيال نظاماني والهجوم على مجمع السفارة، وطالب الحكومة الأفغانية المؤقتة "بإجراء تحقيقات شاملة على الفور في هذا الهجوم، والقبض على الجناة ومحاسبتهم واتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة وأمن الدبلوماسيين الباكستانيين
والمواطنين في أفغانستان".