https://sputnikarabic.ae/20221205/عقيلة-صالح-والمشري-يعقدان-اجتماعا-في-مدينة-غدامس-غربي-ليبيا-1070863712.html

عقيلة صالح والمشري يعقدان اجتماعا في مدينة غدامس غربي ليبيا

عقيلة صالح والمشري يعقدان اجتماعا في مدينة غدامس غربي ليبيا

يعقد رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، اجتماعا يوم الخميس المقبل، في مدينة غدامس، غربي البلاد. 05.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-05T11:16+0000

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العالم العربي

أخبار ليبيا اليوم

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القاهرة - سبوتنيك. وقال مصدر ليبي مطلع لـ"سبوتنيك"، إن "رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، سيعقدان الاجتماع بينهما يوم الخميس المقبل في مدينة غدامس".وفي وقت سابق، كان عقيلة صالح، قد أعرب عن أمله في "التوافق قريبا مع مجلس الدولة بشأن المؤسسات السيادية".وأضاف: "أتمنى استكمال مهام اللجنة الدستورية الليبيبة قريبا"، مؤكدا أن "التدخلات الأجنبية عرقلت جهود جامعة الدول العربية لحل الأزمة الليبية".وأوضح أن الهدف الرئيسي من المشاورات هو تأمين إجراء الانتخابات الليبية في أقرب فرصة، داعيا المبعوث الأممي لإطلاق دعوته في هذا الإطار، مشيرا إلى أن هذا الأمر يمثل أولوية المحادثات التي عقدها مع الأمين العام.يذكر أن الأمم المتحدة كانت قد تمكنت، العام الماضي، بالتعاون مع القوى الفاعلة - ومنها تركيا - من تأسيس حوار ليبي ليبي، ومسار سياسي كان من المفترض أن يتوّج بانتخابات تعقد، في ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن تعذر إجراؤها.

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