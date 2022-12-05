https://sputnikarabic.ae/20221205/عقيلة-صالح-والمشري-يعقدان-اجتماعا-في-مدينة-غدامس-غربي-ليبيا-1070863712.html
عقيلة صالح والمشري يعقدان اجتماعا في مدينة غدامس غربي ليبيا
عقيلة صالح والمشري يعقدان اجتماعا في مدينة غدامس غربي ليبيا
يعقد رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، اجتماعا يوم الخميس المقبل، في مدينة غدامس، غربي البلاد. 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T11:16+0000
2022-12-05T11:16+0000
2022-12-05T11:16+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
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القاهرة - سبوتنيك. وقال مصدر ليبي مطلع لـ"سبوتنيك"، إن "رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، سيعقدان الاجتماع بينهما يوم الخميس المقبل في مدينة غدامس".وفي وقت سابق، كان عقيلة صالح، قد أعرب عن أمله في "التوافق قريبا مع مجلس الدولة بشأن المؤسسات السيادية".وأضاف: "أتمنى استكمال مهام اللجنة الدستورية الليبيبة قريبا"، مؤكدا أن "التدخلات الأجنبية عرقلت جهود جامعة الدول العربية لحل الأزمة الليبية".وأوضح أن الهدف الرئيسي من المشاورات هو تأمين إجراء الانتخابات الليبية في أقرب فرصة، داعيا المبعوث الأممي لإطلاق دعوته في هذا الإطار، مشيرا إلى أن هذا الأمر يمثل أولوية المحادثات التي عقدها مع الأمين العام.يذكر أن الأمم المتحدة كانت قد تمكنت، العام الماضي، بالتعاون مع القوى الفاعلة - ومنها تركيا - من تأسيس حوار ليبي ليبي، ومسار سياسي كان من المفترض أن يتوّج بانتخابات تعقد، في ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن تعذر إجراؤها.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم
عقيلة صالح والمشري يعقدان اجتماعا في مدينة غدامس غربي ليبيا
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يعقد رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، اجتماعا يوم الخميس المقبل، في مدينة غدامس، غربي البلاد.
القاهرة - سبوتنيك. وقال مصدر ليبي مطلع لـ"سبوتنيك"، إن "رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، سيعقدان الاجتماع بينهما يوم الخميس المقبل في مدينة غدامس".
وفي وقت سابق، كان عقيلة صالح
، قد أعرب عن أمله في "التوافق قريبا مع مجلس الدولة بشأن المؤسسات السيادية".
وأكد صالح، في كلمة له خلال زيارة للقاهرة، أن "إجراء الانتخابات الليبية (التشريعية والرئاسية) يتطلب مجموعة من التدابير"، مشيرا إلى أن "مجلس الدولة هو كيان استشاري وليس غرفة ثانية للبرلمان".
وأضاف: "أتمنى استكمال مهام اللجنة الدستورية الليبيبة قريبا"، مؤكدا أن "التدخلات الأجنبية عرقلت جهود جامعة الدول العربية لحل الأزمة الليبية".
وأوضح أن الهدف الرئيسي من المشاورات هو تأمين إجراء الانتخابات الليبية في أقرب فرصة، داعيا المبعوث الأممي لإطلاق دعوته في هذا الإطار، مشيرا إلى أن هذا الأمر يمثل أولوية المحادثات التي عقدها مع الأمين العام.
يذكر أن الأمم المتحدة كانت قد تمكنت، العام الماضي، بالتعاون مع القوى الفاعلة - ومنها تركيا - من تأسيس حوار ليبي ليبي، ومسار سياسي كان من المفترض أن يتوّج بانتخابات تعقد، في ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن تعذر إجراؤها.