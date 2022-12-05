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https://sputnikarabic.ae/20221205/غانا-تعرض-على-المستثمرين-مقايضة-الديون-المحلية-1070855336.html
غانا تعرض على المستثمرين مقايضة الديون المحلية
غانا تعرض على المستثمرين مقايضة الديون المحلية
عرضت غانا على المستثمرين مقايضة الديون المحلية، اليوم الاثنين، للتخفيف من أزمة المدفوعات في الوقت الذي تتفاوض فيه الحكومة مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة إنقاذ... 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T09:41+0000
2022-12-05T09:42+0000
أخبار غانا
ديون
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وتجري الدولة الواقعة في غرب أفريقيا محادثات للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد للمساعدة في دعم ماليتها العامة.وبلغ التضخم أكثر من 40 في المئة وفقدت العملة المحلية 50 في المئة من قيمتها هذا العام، الأمر الذي رفع من ديونها بمقدار 6 مليارات دولار خلال العام الحالي، بحسب "فرانس برس".وكجزء من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، تسعى الحكومة الغانية لجعل ديونها أكثر استدامة بعد أن تلقت تحذيرات بشأن مخاطر التخلف عن الوفاء بالتزاماتها.وقال وزير المالية كينيث أوفوري أتا في بيان مسجل في وقت متأخر يوم الأحد، إن تبادل الديون الذي يبدأ اليوم الاثنين سوف يقايض الدين الحالي مقابل 4 سندات جديدة مستحقة خلال الفترة بين 2027 و2037.وأضاف: "التزامنا تجاه الغانيين ومجتمع المستثمرين، بالتزامن مع المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، يهدف لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي في أقصر وقت ممكن".وقال إن برنامج إعادة هيكلة الدين الخارجي سيقدم في وقت لاحق.تمتلك غانا، وهي أكبر منتج للكاكاو والذهب، احتياطيات من النفط والغاز، لكن مدفوعات ديونها مرتفعة وعائداتها ضعيفة.مثل بقية إفريقيا، تضررت من التداعيات الاقتصادية للوباء العالمي والتغيرات الاقتصادية على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
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أخبار غانا, ديون
أخبار غانا, ديون

غانا تعرض على المستثمرين مقايضة الديون المحلية

09:41 GMT 05.12.2022 (تم التحديث: 09:42 GMT 05.12.2022)
© Sputnik . Derar Khamesنانا أكوفو أدو رئيس دولة غانا في استاد الإسماعيلية الرياضي لمتابعة مباراة منتخب بلاده أمام بنين
نانا أكوفو أدو رئيس دولة غانا في استاد الإسماعيلية الرياضي لمتابعة مباراة منتخب بلاده أمام بنين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2022
© Sputnik . Derar Khames
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عرضت غانا على المستثمرين مقايضة الديون المحلية، اليوم الاثنين، للتخفيف من أزمة المدفوعات في الوقت الذي تتفاوض فيه الحكومة مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة إنقاذ خلال أسوأ أزمة اقتصادية تمر بها الدولة الأفريقية خلال عقود.
وتجري الدولة الواقعة في غرب أفريقيا محادثات للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد للمساعدة في دعم ماليتها العامة.
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وبلغ التضخم أكثر من 40 في المئة وفقدت العملة المحلية 50 في المئة من قيمتها هذا العام، الأمر الذي رفع من ديونها بمقدار 6 مليارات دولار خلال العام الحالي، بحسب "فرانس برس".
وكجزء من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، تسعى الحكومة الغانية لجعل ديونها أكثر استدامة بعد أن تلقت تحذيرات بشأن مخاطر التخلف عن الوفاء بالتزاماتها.
وقال وزير المالية كينيث أوفوري أتا في بيان مسجل في وقت متأخر يوم الأحد، إن تبادل الديون الذي يبدأ اليوم الاثنين سوف يقايض الدين الحالي مقابل 4 سندات جديدة مستحقة خلال الفترة بين 2027 و2037.
وأضاف: "التزامنا تجاه الغانيين ومجتمع المستثمرين، بالتزامن مع المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، يهدف لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي في أقصر وقت ممكن".
وقال إن برنامج إعادة هيكلة الدين الخارجي سيقدم في وقت لاحق.
تمتلك غانا، وهي أكبر منتج للكاكاو والذهب، احتياطيات من النفط والغاز، لكن مدفوعات ديونها مرتفعة وعائداتها ضعيفة.
مثل بقية إفريقيا، تضررت من التداعيات الاقتصادية للوباء العالمي والتغيرات الاقتصادية على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
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