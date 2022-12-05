https://sputnikarabic.ae/20221205/فيفا-يفتح-تحقيقا-في-عدة-انتهاكات-لمنتخب-صربيا-خلال-مونديال-قطر-1070876698.html

"فيفا" يفتح تحقيقا في عدة انتهاكات لمنتخب صربيا خلال مونديال قطر

"فيفا" يفتح تحقيقا في عدة انتهاكات لمنتخب صربيا خلال مونديال قطر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الاثنين، أنه بدأ إجراءات تأديبية ضد الاتحاد الصربي في أعقاب مواجهة الفريق مع سويسرا في كأس العالم والتي اتسمت... 05.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-05T14:59+0000

2022-12-05T14:59+0000

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بطولة كأس العالم 2022

رياضة

صربيا

كوسوفو

مجتمع

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وذكر الاتحاد أنه يبحث في انتهاكات عدة محتملة لقواعد الانضباط بما في ذلك سوء سلوك اللاعبين والمسؤولين والتمييز، مشيرا إلى وقوع "حوادث" خلال مباراة دور المجموعات دون أن يذكر ماهيتها.طُلب من المشجعين خلال مباراة يوم الجمعة في قطر، والتي فازت فيها سويسرا 3-2 "وقف كل الهتافات والإيماءات التمييزية". لم يتضح على الفور سبب هذا الإعلان لكنه جاء بعد مواجهة بين قائد المنتخب السويسري جرانيت تشاكا ولاعبي صربيا.وقع الصدام في شوط المباراة الثاني ونزل بدلاء صربيا إلى أرض الملعب للاحتجاج ضد اللاعبين السويسريين قبل أن يسيطر الحكم على الموقف. ينحدر تشاكا من عائلة لها جذور في كوسوفو، المقاطعة الصربية السابقة ذات الأغلبية الألبانية العرقية.قبل أن يخسر أمام البرازيل في قطر، علق منتخب صربيا علما مثيرا للجدل في غرفة تغيير الملابس يظهر كوسوفو جزءا من البلاد مع شعار "لن يكون هناك استسلام"، وخضع للتحقيق من قبل "فيفا" بسبب هذه الواقعة.أعلنت كوسوفو، وهي مقاطعة يوغوسلافية سابقة ذات أغلبية ألبانية، انفصالها عن صربيا في عام 2008 – بعد تدخل عسكري من حلف شمالي الأطلسي - وهو ما ترفض بلغراد الاعتراف به، إلى جانب عدد من دول العالم على رأسها روسيا والصين.

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