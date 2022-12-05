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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221205/فيفا-يفتح-تحقيقا-في-عدة-انتهاكات-لمنتخب-صربيا-خلال-مونديال-قطر-1070876698.html
"فيفا" يفتح تحقيقا في عدة انتهاكات لمنتخب صربيا خلال مونديال قطر
"فيفا" يفتح تحقيقا في عدة انتهاكات لمنتخب صربيا خلال مونديال قطر
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الاثنين، أنه بدأ إجراءات تأديبية ضد الاتحاد الصربي في أعقاب مواجهة الفريق مع سويسرا في كأس العالم والتي اتسمت... 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T14:59+0000
2022-12-05T15:01+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
صربيا
كوسوفو
مجتمع
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وذكر الاتحاد أنه يبحث في انتهاكات عدة محتملة لقواعد الانضباط بما في ذلك سوء سلوك اللاعبين والمسؤولين والتمييز، مشيرا إلى وقوع "حوادث" خلال مباراة دور المجموعات دون أن يذكر ماهيتها.طُلب من المشجعين خلال مباراة يوم الجمعة في قطر، والتي فازت فيها سويسرا 3-2 "وقف كل الهتافات والإيماءات التمييزية". لم يتضح على الفور سبب هذا الإعلان لكنه جاء بعد مواجهة بين قائد المنتخب السويسري جرانيت تشاكا ولاعبي صربيا.وقع الصدام في شوط المباراة الثاني ونزل بدلاء صربيا إلى أرض الملعب للاحتجاج ضد اللاعبين السويسريين قبل أن يسيطر الحكم على الموقف. ينحدر تشاكا من عائلة لها جذور في كوسوفو، المقاطعة الصربية السابقة ذات الأغلبية الألبانية العرقية.قبل أن يخسر أمام البرازيل في قطر، علق منتخب صربيا علما مثيرا للجدل في غرفة تغيير الملابس يظهر كوسوفو جزءا من البلاد مع شعار "لن يكون هناك استسلام"، وخضع للتحقيق من قبل "فيفا" بسبب هذه الواقعة.أعلنت كوسوفو، وهي مقاطعة يوغوسلافية سابقة ذات أغلبية ألبانية، انفصالها عن صربيا في عام 2008 – بعد تدخل عسكري من حلف شمالي الأطلسي - وهو ما ترفض بلغراد الاعتراف به، إلى جانب عدد من دول العالم على رأسها روسيا والصين.
https://sputnikarabic.ae/20221124/صربيا-وكوسوفو-تتوصلان-إلى-اتفاق-بشأن-لوحات-الترخيص-ووقف-التصعيد-1070488725.html
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رياضة, صربيا, كوسوفو, مجتمع
رياضة, صربيا, كوسوفو, مجتمع

"فيفا" يفتح تحقيقا في عدة انتهاكات لمنتخب صربيا خلال مونديال قطر

14:59 GMT 05.12.2022 (تم التحديث: 15:01 GMT 05.12.2022)
© AFP 2022 / PATRICK T. FALLONمباراة صربيا وسويسرا في كأس العالم قطر 2022
مباراة صربيا وسويسرا في كأس العالم قطر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2022
© AFP 2022 / PATRICK T. FALLON
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الاثنين، أنه بدأ إجراءات تأديبية ضد الاتحاد الصربي في أعقاب مواجهة الفريق مع سويسرا في كأس العالم والتي اتسمت بالتوتر.
وذكر الاتحاد أنه يبحث في انتهاكات عدة محتملة لقواعد الانضباط بما في ذلك سوء سلوك اللاعبين والمسؤولين والتمييز، مشيرا إلى وقوع "حوادث" خلال مباراة دور المجموعات دون أن يذكر ماهيتها.
طُلب من المشجعين خلال مباراة يوم الجمعة في قطر، والتي فازت فيها سويسرا 3-2 "وقف كل الهتافات والإيماءات التمييزية". لم يتضح على الفور سبب هذا الإعلان لكنه جاء بعد مواجهة بين قائد المنتخب السويسري جرانيت تشاكا ولاعبي صربيا.
جنود قوات حفظ السلام في بريشتينا عاصمة كوسوفو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2022
صربيا وكوسوفو تتوصلان إلى اتفاق بشأن لوحات الترخيص ووقف التصعيد
24 نوفمبر, 00:09 GMT
وقع الصدام في شوط المباراة الثاني ونزل بدلاء صربيا إلى أرض الملعب للاحتجاج ضد اللاعبين السويسريين قبل أن يسيطر الحكم على الموقف. ينحدر تشاكا من عائلة لها جذور في كوسوفو، المقاطعة الصربية السابقة ذات الأغلبية الألبانية العرقية.
قبل أن يخسر أمام البرازيل في قطر، علق منتخب صربيا علما مثيرا للجدل في غرفة تغيير الملابس يظهر كوسوفو جزءا من البلاد مع شعار "لن يكون هناك استسلام"، وخضع للتحقيق من قبل "فيفا" بسبب هذه الواقعة.
أعلنت كوسوفو، وهي مقاطعة يوغوسلافية سابقة ذات أغلبية ألبانية، انفصالها عن صربيا في عام 2008 – بعد تدخل عسكري من حلف شمالي الأطلسي - وهو ما ترفض بلغراد الاعتراف به، إلى جانب عدد من دول العالم على رأسها روسيا والصين.
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