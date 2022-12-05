عربي
https://sputnikarabic.ae/20221205/قتيل-و6-مصابين-في-اقتحام-القوات-الإسرائيلية-مخيم-الدهيشة-جنوبي-الضفة-1070848440.html
قتيل و6 مصابين في اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم الدهيشة جنوبي الضفة
قتيل و6 مصابين في اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم الدهيشة جنوبي الضفة
قتل فلسطيني وأصيب 6 آخرون في اقتحام نفذته القوات الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، لمخيم الدهيشة للاجئين الفلسطينيين جنوب مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية. 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T06:27+0000
2022-12-05T06:27+0000
أخبار الضفة الغربية
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102521/33/1025213367_0:0:4896:2754_1920x0_80_0_0_9430df246975148d8c28007f2088e917.jpg
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا): "استشهد صباح اليوم الاثنين، الشاب عمر يوسف حسن مناع "فرارجة" (22 عاما)، وأصيب ستة آخرون، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الدهيشة".ونقلت عن مصادر إن "قوة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم وداهمت عدة منازل، وإثر ذلك اندلعت مواجهات، أطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت، ما أدى الى استشهاد الشاب مناع بعد إصابته برصاصة في الصدر، فيما أصيب ستة آخرون بالرصاص الحي في الأطراف، نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج".واعتقلت القوات الإسرائيلية "يزن" (24 عاما) شقيق الشاب القتيل، والشقيقين عدي (24 عاما)، ومعاذ عصام أبو نصار (27 عاما)، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.من جانبها، أعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة بيت لحم الإضراب الشامل اليوم، ودعت جماهير المحافظة للمشاركة في تشييع جثمان الشاب القتيل.وتشهد الضفة الغربية تصعيدا متزايدا وسط عملية عسكرية أطلقتها إسرائيل، أواخر مارس/آذار الماضي، اعتقلت خلالها أكثر من 2500 فلسطسيني، واغتالت العشرات.ومنذ بداية العام الحالي، ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 212 من بينهم 160 في الضفة الغربية و52 في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20221203/إسرائيل-تندد-بتصريحات-المبعوث-الأممي-بشأن-واقعة-حوارة-1070806413.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102521/33/1025213367_544:0:4896:3264_1920x0_80_0_0_7497b5a49ec9797bfd6b4df3f296e787.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم

قتيل و6 مصابين في اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم الدهيشة جنوبي الضفة

06:27 GMT 05.12.2022
© AFP 2022 / Musa AL SHAER شبان فلسطينيون خلال مواجهات مع قوات الأمن الإسرائيلية في بيت لحم، الضفة الغربية، فلسطين 19 يوليو/ تموز 2017
شبان فلسطينيون خلال مواجهات مع قوات الأمن الإسرائيلية في بيت لحم، الضفة الغربية، فلسطين 19 يوليو/ تموز 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2022
© AFP 2022 / Musa AL SHAER
تابعنا عبرTelegram
قتل فلسطيني وأصيب 6 آخرون في اقتحام نفذته القوات الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، لمخيم الدهيشة للاجئين الفلسطينيين جنوب مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا): "استشهد صباح اليوم الاثنين، الشاب عمر يوسف حسن مناع "فرارجة" (22 عاما)، وأصيب ستة آخرون، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الدهيشة".
ونقلت عن مصادر إن "قوة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم وداهمت عدة منازل، وإثر ذلك اندلعت مواجهات، أطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت، ما أدى الى استشهاد الشاب مناع بعد إصابته برصاصة في الصدر، فيما أصيب ستة آخرون بالرصاص الحي في الأطراف، نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج".
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2022
إسرائيل تندد بتصريحات المبعوث الأممي بشأن "واقعة حوارة"
3 ديسمبر, 16:51 GMT
واعتقلت القوات الإسرائيلية "يزن" (24 عاما) شقيق الشاب القتيل، والشقيقين عدي (24 عاما)، ومعاذ عصام أبو نصار (27 عاما)، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.
من جانبها، أعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة بيت لحم الإضراب الشامل اليوم، ودعت جماهير المحافظة للمشاركة في تشييع جثمان الشاب القتيل.
وتشهد الضفة الغربية تصعيدا متزايدا وسط عملية عسكرية أطلقتها إسرائيل، أواخر مارس/آذار الماضي، اعتقلت خلالها أكثر من 2500 فلسطسيني، واغتالت العشرات.
ومنذ بداية العام الحالي، ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 212 من بينهم 160 في الضفة الغربية و52 في قطاع غزة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاص06:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала