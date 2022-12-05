https://sputnikarabic.ae/20221205/قتيل-و6-مصابين-في-اقتحام-القوات-الإسرائيلية-مخيم-الدهيشة-جنوبي-الضفة-1070848440.html
قتيل و6 مصابين في اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم الدهيشة جنوبي الضفة
قتيل و6 مصابين في اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم الدهيشة جنوبي الضفة
قتل فلسطيني وأصيب 6 آخرون في اقتحام نفذته القوات الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، لمخيم الدهيشة للاجئين الفلسطينيين جنوب مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية. 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T06:27+0000
2022-12-05T06:27+0000
2022-12-05T06:27+0000
أخبار الضفة الغربية
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
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وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا): "استشهد صباح اليوم الاثنين، الشاب عمر يوسف حسن مناع "فرارجة" (22 عاما)، وأصيب ستة آخرون، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الدهيشة".ونقلت عن مصادر إن "قوة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم وداهمت عدة منازل، وإثر ذلك اندلعت مواجهات، أطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت، ما أدى الى استشهاد الشاب مناع بعد إصابته برصاصة في الصدر، فيما أصيب ستة آخرون بالرصاص الحي في الأطراف، نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج".واعتقلت القوات الإسرائيلية "يزن" (24 عاما) شقيق الشاب القتيل، والشقيقين عدي (24 عاما)، ومعاذ عصام أبو نصار (27 عاما)، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.من جانبها، أعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة بيت لحم الإضراب الشامل اليوم، ودعت جماهير المحافظة للمشاركة في تشييع جثمان الشاب القتيل.وتشهد الضفة الغربية تصعيدا متزايدا وسط عملية عسكرية أطلقتها إسرائيل، أواخر مارس/آذار الماضي، اعتقلت خلالها أكثر من 2500 فلسطسيني، واغتالت العشرات.ومنذ بداية العام الحالي، ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 212 من بينهم 160 في الضفة الغربية و52 في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20221203/إسرائيل-تندد-بتصريحات-المبعوث-الأممي-بشأن-واقعة-حوارة-1070806413.html
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أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
قتيل و6 مصابين في اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم الدهيشة جنوبي الضفة
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قتل فلسطيني وأصيب 6 آخرون في اقتحام نفذته القوات الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، لمخيم الدهيشة للاجئين الفلسطينيين جنوب مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا): "استشهد صباح اليوم الاثنين، الشاب عمر يوسف حسن مناع "فرارجة" (22 عاما)، وأصيب ستة آخرون، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الدهيشة
".
ونقلت عن مصادر إن "قوة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم وداهمت عدة منازل، وإثر ذلك اندلعت مواجهات، أطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت، ما أدى الى استشهاد الشاب مناع بعد إصابته برصاصة في الصدر، فيما أصيب ستة آخرون بالرصاص الحي في الأطراف، نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج".
واعتقلت القوات الإسرائيلية "يزن" (24 عاما) شقيق الشاب القتيل، والشقيقين عدي (24 عاما)، ومعاذ عصام أبو نصار (27 عاما)، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.
من جانبها، أعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة بيت لحم الإضراب الشامل اليوم، ودعت جماهير المحافظة للمشاركة في تشييع جثمان الشاب القتيل.
وتشهد الضفة الغربية
تصعيدا متزايدا وسط عملية عسكرية أطلقتها إسرائيل، أواخر مارس/آذار الماضي، اعتقلت خلالها أكثر من 2500 فلسطسيني، واغتالت العشرات.
ومنذ بداية العام الحالي، ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 212 من بينهم 160 في الضفة الغربية و52 في قطاع غزة.