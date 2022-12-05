https://sputnikarabic.ae/20221205/قفزة-في-إصابات-كورونا-بالأرجنتين-1070847322.html
قفزة في إصابات كورونا بالأرجنتين
قفزة في إصابات كورونا بالأرجنتين
ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بشكل حاد خلال الأسبوع الماضي في الأرجنتين، وفقا لبيانات وزارة الصحة في البلاد. 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T03:46+0000
2022-12-05T03:46+0000
2022-12-05T03:46+0000
الأرجنتين
أخبار الأرجنتين
فيروس كورونا
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في الأسبوع السابق، أبلغت الأرجنتين عن إجمالي 12.609 حالة إصابة مؤكدة ب كوفيد-19، وهو ما يعادل أربعة أضعاف الأسبوع السابق، عندما كان لدى البلاد 3.323 حالة مؤكدة، حسبما ذكرت الوزارة يوم الأحد.ظل معدل وفيات كوفيد-19 في الأرجنتين كما هو خلال الأسبوعين الماضيين (8-9 وفيات في الأسبوع).في أكتوبر، أكملت الأرجنتين تجارب المرحلة الأولى من لقاح فيروس كورونا الخاص بها، والذي من المتوقع أن تتم الموافقة عليه العام المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20221129/الأرجنتين-تعلن-تسجيل-أول-حالة-وفاة-بفيروس-جدري-القردة-1070653612.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأرجنتين, أخبار الأرجنتين, فيروس كورونا
الأرجنتين, أخبار الأرجنتين, فيروس كورونا
قفزة في إصابات كورونا بالأرجنتين
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ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بشكل حاد خلال الأسبوع الماضي في الأرجنتين، وفقا لبيانات وزارة الصحة في البلاد.
في الأسبوع السابق، أبلغت الأرجنتين عن إجمالي 12.609 حالة إصابة مؤكدة ب كوفيد-19، وهو ما يعادل أربعة أضعاف الأسبوع السابق، عندما كان لدى البلاد 3.323 حالة مؤكدة، حسبما ذكرت الوزارة يوم الأحد.
ظل معدل وفيات كوفيد-19 في الأرجنتين
كما هو خلال الأسبوعين الماضيين (8-9 وفيات في الأسبوع).
في أكتوبر، أكملت الأرجنتين تجارب المرحلة الأولى من لقاح فيروس كورونا الخاص بها، والذي من المتوقع أن تتم الموافقة عليه العام المقبل.