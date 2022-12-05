https://sputnikarabic.ae/20221205/كندا-تعتزم-زيادة-مرور-السفن-الحربية-عبر-مضيق-تايوان-1070855627.html
كندا تعتزم زيادة مرور السفن الحربية عبر مضيق تايوان
كندا تعتزم زيادة مرور السفن الحربية عبر مضيق تايوان
تعتزم كندا السماح بالمزيد من السفن الحربية للمرور عبر مضيق تايوان لإثبات أن المياه التي تطالب بها الصين دولية، حسبما ذكرت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي،... 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T09:48+0000
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سبوتنيك. وكان المسؤولون الصينيون قد أخبروا نظراءهم الأمريكيين تكرارا بأن بكين لا تعترف بأن المضيق الواقع بين الساحل الشرقي للبر الرئيسي وتايوان مياه دولية، كما كشفت كندا مؤخرا عن استراتيجيتها في المحيطين الهندي والهادئ، والتي وصفت بكين بأنها "قوة عالمية ذات خطر تدميري متزايد".وأضافت الوزيرة: "ستزيد كندا عدد الفرقاطات المتمركزة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ إلى ثلاث، بالإضافة إلى نشر عدد إضافي من الدبلوماسيين والملحقين العسكريين، ليبلغ بذلك إجمالي الاستثمارات في أمن المنطقة إلى 400 مليون دولار كندي (298 مليون دولار).يذكر أن العلاقات الرسمية بين بكين وتايبيه كانت قد انهارت في عام 1949 بعد هزيمة قوات الكومينتانغ بقيادة تشيانج كاي شيك على يد الحزب الشيوعي الصيني في الحرب الأهلية، ثم استؤنفت العلاقات التجارية غير الرسمية بين الجزيرة والصين في أواخر الثمانينيات، ومنذ أوائل التسعينيات، حافظ الجانبان على اتصالات من خلال المنظمات غير الحكومية.
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كندا تعتزم زيادة مرور السفن الحربية عبر مضيق تايوان
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تعتزم كندا السماح بالمزيد من السفن الحربية للمرور عبر مضيق تايوان لإثبات أن المياه التي تطالب بها الصين دولية، حسبما ذكرت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، اليوم الاثنين.
سبوتنيك. وكان المسؤولون الصينيون قد أخبروا نظراءهم الأمريكيين تكرارا بأن بكين لا تعترف بأن المضيق الواقع بين الساحل الشرقي للبر الرئيسي وتايوان مياه دولية، كما كشفت كندا مؤخرا عن استراتيجيتها في المحيطين الهندي والهادئ، والتي وصفت بكين بأنها "قوة عالمية ذات خطر تدميري متزايد".
وصرحت جولي، قائلة: "سنواصل تطبيق النظام الدولي فيما يتعلق الأمر بمضيق تايوان، لهذا السبب أيضا كانت لدينا فرقاطة تمر عبر مضيق تايوان هذا الصيف، ونتطلع نحن والأمريكيون إلى مرور المزيد من الفرقاطات عبر هذا المضيق".
وأضافت الوزيرة: "ستزيد كندا عدد الفرقاطات المتمركزة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ إلى ثلاث، بالإضافة إلى نشر عدد إضافي من الدبلوماسيين والملحقين العسكريين، ليبلغ بذلك إجمالي الاستثمارات في أمن المنطقة إلى 400 مليون دولار كندي (298 مليون دولار).
يذكر أن العلاقات الرسمية بين بكين وتايبيه كانت قد انهارت في عام 1949 بعد هزيمة قوات الكومينتانغ بقيادة تشيانج كاي شيك على يد الحزب الشيوعي الصيني في الحرب الأهلية، ثم استؤنفت العلاقات التجارية غير الرسمية بين الجزيرة والصين في أواخر الثمانينيات، ومنذ أوائل التسعينيات، حافظ الجانبان على اتصالات من خلال المنظمات غير الحكومية.