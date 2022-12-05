https://sputnikarabic.ae/20221205/لماذا-تدور-الرصاصة-حول-محورها-بعد-الإطلاق-وكيف-يؤثر-ذلك-على-دقة-إصابة-الهدف-1070886333.html
لماذا تدور الرصاصة حول محورها بعد الإطلاق وكيف يؤثر ذلك على دقة إصابة الهدف؟
لماذا تدور الرصاصة حول محورها بعد الإطلاق وكيف يؤثر ذلك على دقة إصابة الهدف؟
تنطلق الرصاصة من فوهة السلاح الناري بسرعة فائقة ويتم تصميمها لتدور حول محورها حتى تتمكن من الوصول إلى الهدف عبر مسار مستقر بالدقة المطلوبة. 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T20:23+0000
2022-12-05T20:23+0000
2022-12-05T20:23+0000
رصد عسكري
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تختلف معدلات الدوران بين سلاح ناري وآخر، ويتم تحديد أفضل معدل لدوران الرصاصة حول محورها اعتمادا على عدة عوامل:على سبيل المثال، فإن الرصاصة التي تم تصميمها بطول أقل وقطر أكبر لا تحتاج معدل دوران عال حول محورها بعد الإطلاق، حسبما ذكر موقع "باليستيك ماغ".وعلى النقيض، فإن الرصاصة عندما تكون أطول مع قطر أصغر، تحتاج إلى معدل دوران أكبر حول محورها، حتى يمكنها الانطلاق عبر مسار مستقر نحو الهدف.يساهم دوران الرصاصة حول محورها في قدرتها على الاحتفاظ بمسار مستقر وبالتالي دقة أكبر في إصابة الهدف.كيف تدور الرصاصة حول محورها؟يقوم مصمموا الأسلحة النارية بتصنيع سبطانة السلاح الناري "الماسورة" بأخاديد حلزونية تجعل الرصاصة تدور حول محورها بمعدلات متفاوتة تختلف من سلاح إلى آخر.وتقاس معدلات دوران الرصاصة بتحديد البعد الذي تقطعه الرصاصة داخل الماسورة حتى تكمل دورة كاملة حول محورها، حسبما ذكر موقع "فايبر باليتس".ولفت الموقع إلى أن مسار الرصاصة نحو الهدف ينقسم إلى 3 مراحل:ولفت الموقع إلى أنه لكي تتخطى الرصاصة مراحلها الثلاثة بدقة، فإنها تحتاج إلى الدوران حول محورها بمعدلات تمكنها مقاومة التأثيرات التي يمكن أن تؤثر عليها في كل مرحلة.يذكر أن هناك عوامل أخرى تؤثر على دقة الرصاصة أبرزها الرياح التي يكون اتجاهها في اتجاه متقاطع مع مسار الرصاصة، إضافة إلى الجاذبية الأرضية وكثافة الهواء والعوامل الجوية الأخرى.
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رصد عسكري
لماذا تدور الرصاصة حول محورها بعد الإطلاق وكيف يؤثر ذلك على دقة إصابة الهدف؟
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تنطلق الرصاصة من فوهة السلاح الناري بسرعة فائقة ويتم تصميمها لتدور حول محورها حتى تتمكن من الوصول إلى الهدف عبر مسار مستقر بالدقة المطلوبة.
تختلف معدلات الدوران بين سلاح ناري
وآخر، ويتم تحديد أفضل معدل لدوران الرصاصة حول محورها اعتمادا على عدة عوامل:
على سبيل المثال، فإن الرصاصة التي تم تصميمها بطول أقل وقطر أكبر
لا تحتاج معدل دوران عال حول محورها بعد الإطلاق، حسبما ذكر موقع
"باليستيك ماغ".
وعلى النقيض، فإن الرصاصة عندما تكون أطول مع قطر أصغر، تحتاج إلى معدل دوران أكبر حول محورها، حتى يمكنها الانطلاق عبر مسار مستقر نحو الهدف.
يساهم دوران الرصاصة حول محورها في قدرتها على الاحتفاظ بمسار مستقر وبالتالي دقة أكبر
في إصابة الهدف.
كيف تدور الرصاصة حول محورها؟
يقوم مصمموا الأسلحة النارية بتصنيع سبطانة السلاح الناري "الماسورة" بأخاديد حلزونية تجعل الرصاصة تدور حول محورها بمعدلات متفاوتة تختلف من سلاح إلى آخر.
وتقاس معدلات دوران الرصاصة بتحديد البعد الذي تقطعه الرصاصة داخل الماسورة حتى تكمل دورة كاملة حول محورها، حسبما ذكر
موقع "فايبر باليتس".
ولفت الموقع إلى أن مسار الرصاصة نحو الهدف ينقسم إلى 3 مراحل:
المرحلة الأولى: هي السرعة الفرط صوتية وهي التي يتم تحقيقها عند فوهة السلاح الناري.
المرحلة الثانية: هي التي تقل فيها سرعة الرصاصة
لتصبح أقل من سرعة الصوت مباشرة، وتتعرض عندها لتغيرات تؤثر على مسارها.
المرحلة الثالثة: هي التي تنخفض فيها سرعة الرصاصة لتصبح أقل من سرعة الصوت وتتراجع سرعتها بنحو 70 في المئة.
ولفت الموقع إلى أنه لكي تتخطى الرصاصة مراحلها الثلاثة بدقة، فإنها تحتاج إلى الدوران حول محورها بمعدلات تمكنها مقاومة التأثيرات التي يمكن أن تؤثر عليها في كل مرحلة.
يذكر أن هناك عوامل أخرى تؤثر على دقة الرصاصة
أبرزها الرياح التي يكون اتجاهها في اتجاه متقاطع مع مسار الرصاصة، إضافة إلى الجاذبية الأرضية وكثافة الهواء والعوامل الجوية الأخرى.