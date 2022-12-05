https://sputnikarabic.ae/20221205/لماذا-تدور-الرصاصة-حول-محورها-بعد-الإطلاق-وكيف-يؤثر-ذلك-على-دقة-إصابة-الهدف-1070886333.html

لماذا تدور الرصاصة حول محورها بعد الإطلاق وكيف يؤثر ذلك على دقة إصابة الهدف؟

لماذا تدور الرصاصة حول محورها بعد الإطلاق وكيف يؤثر ذلك على دقة إصابة الهدف؟

تنطلق الرصاصة من فوهة السلاح الناري بسرعة فائقة ويتم تصميمها لتدور حول محورها حتى تتمكن من الوصول إلى الهدف عبر مسار مستقر بالدقة المطلوبة. 05.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-05T20:23+0000

2022-12-05T20:23+0000

2022-12-05T20:23+0000

رصد عسكري

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/08/01/1049722903_0:191:2964:1858_1920x0_80_0_0_9896b625adbcacd57e2a435c408ad6a4.jpg

تختلف معدلات الدوران بين سلاح ناري وآخر، ويتم تحديد أفضل معدل لدوران الرصاصة حول محورها اعتمادا على عدة عوامل:على سبيل المثال، فإن الرصاصة التي تم تصميمها بطول أقل وقطر أكبر لا تحتاج معدل دوران عال حول محورها بعد الإطلاق، حسبما ذكر موقع "باليستيك ماغ".وعلى النقيض، فإن الرصاصة عندما تكون أطول مع قطر أصغر، تحتاج إلى معدل دوران أكبر حول محورها، حتى يمكنها الانطلاق عبر مسار مستقر نحو الهدف.يساهم دوران الرصاصة حول محورها في قدرتها على الاحتفاظ بمسار مستقر وبالتالي دقة أكبر في إصابة الهدف.كيف تدور الرصاصة حول محورها؟يقوم مصمموا الأسلحة النارية بتصنيع سبطانة السلاح الناري "الماسورة" بأخاديد حلزونية تجعل الرصاصة تدور حول محورها بمعدلات متفاوتة تختلف من سلاح إلى آخر.وتقاس معدلات دوران الرصاصة بتحديد البعد الذي تقطعه الرصاصة داخل الماسورة حتى تكمل دورة كاملة حول محورها، حسبما ذكر موقع "فايبر باليتس".ولفت الموقع إلى أن مسار الرصاصة نحو الهدف ينقسم إلى 3 مراحل:ولفت الموقع إلى أنه لكي تتخطى الرصاصة مراحلها الثلاثة بدقة، فإنها تحتاج إلى الدوران حول محورها بمعدلات تمكنها مقاومة التأثيرات التي يمكن أن تؤثر عليها في كل مرحلة.يذكر أن هناك عوامل أخرى تؤثر على دقة الرصاصة أبرزها الرياح التي يكون اتجاهها في اتجاه متقاطع مع مسار الرصاصة، إضافة إلى الجاذبية الأرضية وكثافة الهواء والعوامل الجوية الأخرى.

https://sputnikarabic.ae/20221016/ما-هي-أنواع-الأعيرة-النارية-التي-تستخدمها-بنادق-كلاشنيكوف-الهجومية-الروسية-1069089737.html

https://sputnikarabic.ae/20221016/معلومات-عن-البندقية-الهجومية-الروسية-كلاشنيكوف-إيه-كيه-15-1069084614.html

https://sputnikarabic.ae/20200102/كلاشينكوف-إيه-كيه-47-بندقية-الـ100-جيش-1043941461.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري