https://sputnikarabic.ae/20221205/ماركا-الإسبانية-تنشر-تفاصيل-عرض-رونالدو-مع-النصر-السعودي-1070867039.html
"ماركا" الإسبانية تنشر تفاصيل عرض رونالدو مع النصر السعودي
"ماركا" الإسبانية تنشر تفاصيل عرض رونالدو مع النصر السعودي
كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية تفاصيل العقد المقدم من النصر السعودي لنجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو. 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T12:25+0000
2022-12-05T12:25+0000
2022-12-05T12:30+0000
رياضة
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وأشار التقرير أن النجم البرتغالي سيلعب مع النادي السعودي اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني المقبل، في عقد يستمر لموسمين ونصف.وقيمة العقد ستكون أقل بقليل من مائة مليون يورو مضافا له حوافز اقتصادية ممثلة بالإعلانات ليصبح البرتغالي صاحب أعلى أجر مدفوع للاعب في العالم ويقترب المبلغ من 200 مليون يورو في الموسم الواحد.هذا وكانت "ديلي ميل" البريطانية، قد نشرت في وقت سابق أن رونالدو قد وافق على عرض قيمته 172.9 مليون جنيه إسترليني سنويا من نادي النصر السعودي.ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن رونالدو قد وافق على عرض قيمته 172.9 مليون جنيه إسترليني سنويا من نادي النصر السعودي.وكشفت تقارير، في وقت سابق، أن نجم كرة القدم البرتغالي، تلقى عرضا ضخما من نادي "النصر" السعودي مقابل الانضمام إلى صفوفه، بعد رحيله عن نادي "مانشستر يونايتد".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
"ماركا" الإسبانية تنشر تفاصيل عرض رونالدو مع النصر السعودي
12:25 GMT 05.12.2022 (تم التحديث: 12:30 GMT 05.12.2022) تابعنا عبر
كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية تفاصيل العقد المقدم من النصر السعودي لنجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وأشار التقرير أن النجم البرتغالي سيلعب مع النادي السعودي اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني المقبل، في عقد يستمر لموسمين ونصف.
وقيمة العقد ستكون أقل بقليل من مائة مليون يورو مضافا له حوافز اقتصادية ممثلة بالإعلانات ليصبح البرتغالي صاحب أعلى أجر
مدفوع للاعب في العالم ويقترب المبلغ من 200 مليون يورو في الموسم الواحد.
هذا وكانت "ديلي ميل" البريطانية، قد نشرت في وقت سابق أن رونالدو قد وافق على عرض قيمته 172.9 مليون جنيه إسترليني سنويا من نادي النصر السعودي.
ووفقا لصحيفة
"ديلي ميل" البريطانية، فإن رونالدو قد وافق على عرض قيمته 172.9 مليون جنيه إسترليني سنويا من نادي النصر السعودي.
وكشفت تقارير، في وقت سابق، أن نجم كرة القدم البرتغالي، تلقى عرضا ضخما من نادي "النصر" السعودي مقابل الانضمام إلى صفوفه، بعد رحيله عن نادي "مانشستر يونايتد".