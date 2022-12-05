https://sputnikarabic.ae/20221205/ما-هي-قدرات-الجيش-العراقي-في-2022؟-1070854727.html
ما هي قدرات الجيش العراقي في 2022؟
ما هي قدرات الجيش العراقي في 2022؟
يمثل الجيش العراقي ثالث أقوى جيش في الخليج، ويصنف في المرتبة الـ 16 في آسيا، بينما يحتل المرتبة رقم 34 بين أضخم 142 جيشا في العالم. 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T09:34+0000
2022-12-05T09:34+0000
2022-12-05T09:34+0000
انفوجرافيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/05/1070854583_2:0:1412:793_1920x0_80_0_0_656dc42c0831b68093dc64545c2efc61.png
ويصل عدد جنود الجيش العراقي إلى 330 ألف جندي بينهم 200 ألف قوات عاملة و130 ألف جندي قوات شبه عسكرية، بينما لا توجد قوات احتياطية، حسبما تشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/05/1070854583_355:0:1412:793_1920x0_80_0_0_c59d21dde47aeac8cd69c447d61d67d3.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
ما هي قدرات الجيش العراقي في 2022؟
تابعنا عبر
يمثل الجيش العراقي ثالث أقوى جيش في الخليج، ويصنف في المرتبة الـ 16 في آسيا، بينما يحتل المرتبة رقم 34 بين أضخم 142 جيشا في العالم.
ويصل عدد جنود الجيش العراقي إلى 330 ألف جندي بينهم 200 ألف قوات عاملة و130 ألف جندي قوات شبه عسكرية، بينما لا توجد قوات احتياطية، حسبما تشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.