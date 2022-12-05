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https://sputnikarabic.ae/20221205/مجلس-الأمن-الدولي-يعقد-جلسة-حول-الوضع-الإنساني-في-أوكرانيا-يوم-غد-بطلب-من-فرنسا-والمكسيك-1070880298.html
مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة حول الوضع الإنساني في أوكرانيا يوم غد بطلب من فرنسا والمكسيك
مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة حول الوضع الإنساني في أوكرانيا يوم غد بطلب من فرنسا والمكسيك
أفاد مصدر في مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، بأن فرنسا والمكسيك طلبتا عقد جلسة حول الوضع الإنساني في أوكرانيا، حيث من المقرر انعقادها يوم غد الثلاثاء. 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T16:40+0000
2022-12-05T16:40+0000
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أخبار أوكرانيا
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال المصدر لـ"سبوتنيك": "طلبت كل من المكسيك وفرنسا عقد جلسة لمجلس الأمن، ومن المقرر أن تبدأ أعمالها صباح الثلاثاء".ومن المتوقع تقديم تقرير من ممثل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.يأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان المنظمة الأممية عن بدء المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، زيارة لأوكرانيا تمتد لأربعة أيام، برفقة موظفي بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان هناك.
https://sputnikarabic.ae/20221115/مجلس-الأمن-الدولي-يناقش-الوضع-في-أوكرانيا-الأربعاء-1070224123.html
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العالم, منظمة الأمم المتحدة, أخبار أوكرانيا
العالم, منظمة الأمم المتحدة, أخبار أوكرانيا

مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة حول الوضع الإنساني في أوكرانيا يوم غد بطلب من فرنسا والمكسيك

16:40 GMT 05.12.2022
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مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2022
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أفاد مصدر في مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، بأن فرنسا والمكسيك طلبتا عقد جلسة حول الوضع الإنساني في أوكرانيا، حيث من المقرر انعقادها يوم غد الثلاثاء.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال المصدر لـ"سبوتنيك": "طلبت كل من المكسيك وفرنسا عقد جلسة لمجلس الأمن، ومن المقرر أن تبدأ أعمالها صباح الثلاثاء".
ومن المتوقع تقديم تقرير من ممثل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
مجلس الأمن الدولي يصوت لصالح مشاركة زيلينسكي الافتراضية في الجلسة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2022
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يأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان المنظمة الأممية عن بدء المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، زيارة لأوكرانيا تمتد لأربعة أيام، برفقة موظفي بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان هناك.
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