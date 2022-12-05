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https://sputnikarabic.ae/20221205/محكمة-تشادية-تصدر-أحكاما-بالسجن-على-262-شخصا-1070873774.html
محكمة تشادية تصدر أحكاما بالسجن على 262 شخصا
محكمة تشادية تصدر أحكاما بالسجن على 262 شخصا
أصدرت محكمة تشادية أحكاما بالسجن تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام بحق 262 شخصا تم اعتقالهم عقب احتجاجات دموية في أكتوبر/ تشرين الأول، حسبما أعلن المدعي العام... 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T14:04+0000
2022-12-05T14:04+0000
أخبار تشاد
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وخضع 401 شخصا للمحاكمة في سجن كورو تورو شديد الحراسة الواقع في الصحراء على مسافة 600 كيلومتر من العاصمة نجامينا.قاطع المحامون المحاكمة لأسباب قانونية، بحسب "فرانس برس".وقال المدعي العام، موسى واد جبرين، إن 80 شخصا صدرت ضدهم أحكاما بالسجن مع وقف التنفيذ وأطلق سراح 59 آخرين.وانتهت المحاكمة يوم الجمعة، بعد 4 أيام، ولم يسمح سوى للتلفزيون الرسمي بالتغطية، وتم إعلان الحكم اليوم الاثنين بعد عودة المدعي العام للعاصمة.شملت الاتهامات التي واجهها المتهمون، المشاركة في تجمع بدون تصريح وتدمير الممتلكات، والإحراق المتعمد، والإخلال بالنظام العام.ولقي نحو 50 شخصا مصرعهم بينهم 10 أفراد من قوات الامن عندما فتحت الشرطة النيران على المتظاهرين في نجامينا وعدة مدن أخرى في 20 أكتوبر/ تشرين الأول، بحسب حصيلة رسمية.لكن جماعات المعارضة تقول إن العدد الحقيقي أعلى من ذلك بكثير، وتزعم أن مدنيين غير مسلحين قتلوا.
https://sputnikarabic.ae/20221012/الرئيس-التشادي-يعين-صالح-كبزابو-رئيسا-للحكومة-الانتقالية-1068953901.html
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أخبار تشاد
أخبار تشاد

محكمة تشادية تصدر أحكاما بالسجن على 262 شخصا

14:04 GMT 05.12.2022
© ISSOUF SANOGOعلم تشاد
علم تشاد - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2022
© ISSOUF SANOGO
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أصدرت محكمة تشادية أحكاما بالسجن تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام بحق 262 شخصا تم اعتقالهم عقب احتجاجات دموية في أكتوبر/ تشرين الأول، حسبما أعلن المدعي العام اليوم الاثنين.
وخضع 401 شخصا للمحاكمة في سجن كورو تورو شديد الحراسة الواقع في الصحراء على مسافة 600 كيلومتر من العاصمة نجامينا.
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الرئيس التشادي يعين صالح كبزابو رئيسا للحكومة الانتقالية
12 أكتوبر, 16:53 GMT
قاطع المحامون المحاكمة لأسباب قانونية، بحسب "فرانس برس".
وقال المدعي العام، موسى واد جبرين، إن 80 شخصا صدرت ضدهم أحكاما بالسجن مع وقف التنفيذ وأطلق سراح 59 آخرين.
وانتهت المحاكمة يوم الجمعة، بعد 4 أيام، ولم يسمح سوى للتلفزيون الرسمي بالتغطية، وتم إعلان الحكم اليوم الاثنين بعد عودة المدعي العام للعاصمة.
شملت الاتهامات التي واجهها المتهمون، المشاركة في تجمع بدون تصريح وتدمير الممتلكات، والإحراق المتعمد، والإخلال بالنظام العام.
ولقي نحو 50 شخصا مصرعهم بينهم 10 أفراد من قوات الامن عندما فتحت الشرطة النيران على المتظاهرين في نجامينا وعدة مدن أخرى في 20 أكتوبر/ تشرين الأول، بحسب حصيلة رسمية.
لكن جماعات المعارضة تقول إن العدد الحقيقي أعلى من ذلك بكثير، وتزعم أن مدنيين غير مسلحين قتلوا.
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