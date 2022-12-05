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https://sputnikarabic.ae/20221205/محمد-بن-زايد-يصل-إلى-قطر-في-أول-زيارة-رسمية-منذ-المصالحة-الخليجية-1070851218.html
محمد بن زايد يصل إلى قطر في أول زيارة رسمية منذ المصالحة الخليجية
محمد بن زايد يصل إلى قطر في أول زيارة رسمية منذ المصالحة الخليجية
وصل رئيس الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة هي الأولى من نوعها منذ المصالحة الخليجية. 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T08:47+0000
2022-12-05T08:47+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
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وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام): "كان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار حمد الدولي أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن ورئيس الديوان الأميري سعود بن عبد الرحمن.ووصل ابن زايد إلى الدوحة يرافقه طحنون بن زايد مستشار الأمن الوطني ومنصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة ومسؤولون آخرون.وأجريت مراسم استقبال رسمية لرئيس الإمارات لدى وصوله إلى الديوان الأميري، حيث أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية له، بحسب المصدر ذاته.وأضافت "وام" أن زيارة رئيس الإمارات إلى قطر تأتي "انطلاقًا من العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وشعبيهما الشقيقين".وهذه هي الزيارة الأولى لمحمد بن زايد منذ أن أصبح رئيسا للإمارات، وهي أيضا الأولى له منذ توقيع اتفاق "العلا" مطلع 2021، والذي أسدل الستار على مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر، لقطر، التي بدأت منتصف عام 2017.
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , قطر, العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , قطر, العالم العربي

محمد بن زايد يصل إلى قطر في أول زيارة رسمية منذ المصالحة الخليجية

08:47 GMT 05.12.2022
© AFP 2022 / Money SHARMAولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2022
© AFP 2022 / Money SHARMA
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وصل رئيس الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة هي الأولى من نوعها منذ المصالحة الخليجية.
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام): "كان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار حمد الدولي أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن ورئيس الديوان الأميري سعود بن عبد الرحمن.
ووصل ابن زايد إلى الدوحة يرافقه طحنون بن زايد مستشار الأمن الوطني ومنصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة ومسؤولون آخرون.
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال مشاركته في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، 28 أغسطس/ آب 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
أمير قطر يلتقي محمد بن زايد في الصين... فيديو
5 فبراير, 14:56 GMT
وأجريت مراسم استقبال رسمية لرئيس الإمارات لدى وصوله إلى الديوان الأميري، حيث أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية له، بحسب المصدر ذاته.
وأضافت "وام" أن زيارة رئيس الإمارات إلى قطر تأتي "انطلاقًا من العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وشعبيهما الشقيقين".
وهذه هي الزيارة الأولى لمحمد بن زايد منذ أن أصبح رئيسا للإمارات، وهي أيضا الأولى له منذ توقيع اتفاق "العلا" مطلع 2021، والذي أسدل الستار على مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر، لقطر، التي بدأت منتصف عام 2017.
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