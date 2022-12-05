محمد بن زايد يعلق على زيارته الرسمية الأولى إلى قطر منذ المصالحة الخليجية
© AFP 2022 / RASHED AL-MANSOORIرئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
© AFP 2022 / RASHED AL-MANSOORI
علق رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على أول زيارة رسمية يجريها إلى قطر، منذ توقيع منذ توقيع اتفاق "العلا"، مطلع العام الماضي 2021.
وكتب ابن زايد على "تويتر": "وصلت إلى الدوحة التي تستضيف بنجاح بطولة كأس العالم لكرة القدم... نبارك لأخي تميم بن حمد والشعب القطري الشقيق هذا التميز، وتمنياتي لهم دوام التوفيق والنجاح".
وتابع: "سعدت ببحث العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة".
وصلت إلى الدوحة التي تستضيف بنجاح بطولة كأس العالم لكرة القدم .. نبارك لأخي تميم بن حمد والشعب القطري الشقيق هذا التميز، وتمنياتي لهم دوام التوفيق والنجاح.. وسعدت ببحث العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة. pic.twitter.com/ZJoiKESGBo— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) December 5, 2022
ووصل محمد بن زايد إلى الدوحة يرافقه طحنون بن زايد مستشار الأمن الوطني ومنصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة ومسؤولون آخرون.
وأجريت مراسم استقبال رسمية لرئيس الإمارات لدى وصوله إلى الديوان الأميري، حيث أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية له، بحسب المصدر ذاته.
سمو الأمير لدى استقبال أخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة#قنا pic.twitter.com/b9mVJEfOJT— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) December 5, 2022
وأضافت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن زيارة رئيس الإمارات إلى قطر تأتي "انطلاقا من العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وشعبيهما الشقيقين".
وهذه هي الزيارة الأولى لمحمد بن زايد منذ أن أصبح رئيسا للإمارات، وهي أيضا الأولى له منذ توقيع اتفاق "العلا" مطلع 2021، والذي أسدل الستار على مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر، لقطر، التي بدأت منتصف عام 2017.