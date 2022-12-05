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https://sputnikarabic.ae/20221205/محمد-بن-زايد-يعلق-على-زيارته-الرسمية-الأولى-إلى-قطر-منذ-المصالحة-الخليجية-1070859129.html
محمد بن زايد يعلق على زيارته الرسمية الأولى إلى قطر منذ المصالحة الخليجية
محمد بن زايد يعلق على زيارته الرسمية الأولى إلى قطر منذ المصالحة الخليجية
علق رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على أول زيارة رسمية يجريها إلى قطر، منذ توقيع منذ توقيع اتفاق "العلا"، مطلع العام الماضي 2021. 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T10:26+0000
2022-12-05T10:26+0000
قطر
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أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
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وكتب ابن زايد على "تويتر": "وصلت إلى الدوحة التي تستضيف بنجاح بطولة كأس العالم لكرة القدم... نبارك لأخي تميم بن حمد والشعب القطري الشقيق هذا التميز، وتمنياتي لهم دوام التوفيق والنجاح".وتابع: "سعدت ببحث العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة".ووصل محمد بن زايد إلى الدوحة يرافقه طحنون بن زايد مستشار الأمن الوطني ومنصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة ومسؤولون آخرون.وأجريت مراسم استقبال رسمية لرئيس الإمارات لدى وصوله إلى الديوان الأميري، حيث أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية له، بحسب المصدر ذاته.وأضافت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن زيارة رئيس الإمارات إلى قطر تأتي "انطلاقا من العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وشعبيهما الشقيقين".وهذه هي الزيارة الأولى لمحمد بن زايد منذ أن أصبح رئيسا للإمارات، وهي أيضا الأولى له منذ توقيع اتفاق "العلا" مطلع 2021، والذي أسدل الستار على مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر، لقطر، التي بدأت منتصف عام 2017.
قطر
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قطر, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
قطر, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني

محمد بن زايد يعلق على زيارته الرسمية الأولى إلى قطر منذ المصالحة الخليجية

10:26 GMT 05.12.2022
© AFP 2022 / RASHED AL-MANSOORIرئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2022
رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
© AFP 2022 / RASHED AL-MANSOORI
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علق رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على أول زيارة رسمية يجريها إلى قطر، منذ توقيع منذ توقيع اتفاق "العلا"، مطلع العام الماضي 2021.
وكتب ابن زايد على "تويتر": "وصلت إلى الدوحة التي تستضيف بنجاح بطولة كأس العالم لكرة القدم... نبارك لأخي تميم بن حمد والشعب القطري الشقيق هذا التميز، وتمنياتي لهم دوام التوفيق والنجاح".
وتابع: "سعدت ببحث العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة".
ووصل محمد بن زايد إلى الدوحة يرافقه طحنون بن زايد مستشار الأمن الوطني ومنصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة ومسؤولون آخرون.
وأجريت مراسم استقبال رسمية لرئيس الإمارات لدى وصوله إلى الديوان الأميري، حيث أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية له، بحسب المصدر ذاته.
وأضافت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن زيارة رئيس الإمارات إلى قطر تأتي "انطلاقا من العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وشعبيهما الشقيقين".
وهذه هي الزيارة الأولى لمحمد بن زايد منذ أن أصبح رئيسا للإمارات، وهي أيضا الأولى له منذ توقيع اتفاق "العلا" مطلع 2021، والذي أسدل الستار على مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر، لقطر، التي بدأت منتصف عام 2017.
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