https://sputnikarabic.ae/20221205/مصدر-لـ-سبوتنيك-الأمم-المتحدة-تصوت-على-مشروع-قرار-بشأن-محكمة-دولية-حول-أوكرانيا-مطلع-العام-المقبل-1070885911.html

مصدر لـ "سبوتنيك": الأمم المتحدة تصوت على مشروع قرار بشأن محكمة دولية حول أوكرانيا مطلع العام المقبل

مصدر لـ "سبوتنيك": الأمم المتحدة تصوت على مشروع قرار بشأن محكمة دولية حول أوكرانيا مطلع العام المقبل

أكد مصدر دبلوماسي في الأمم المتحدة أن الجمعية العامة للمنظمة الدولية سوف تصوت على مشروع قرار أوكراني بشأن محكمة دولية حول أوكرانيا في أوائل العام المقبل 2023. 05.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-05T19:40+0000

2022-12-05T19:40+0000

2022-12-05T19:46+0000

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الأمم المتحدة - سبوتنيك. ووفقا للمصدر فقد أعدت أوكرانيا مشروع قرار لإنشاء محكمة دولية بشأن روسيا، ومن المرجح أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة عليه في أوائل العام المقبل.وقال المصدر "أعدت أوكرانيا مسودة، ومن المرجح أن تتخذ إجراء في أوائل العام المقبل"، مع الإشارة إلى أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة وذات طبيعة استشارية.وفي وقت سابق اليوم ، قال مكتب الأمين العام للأمم المتحدة إن قرار إنشاء محكمة مع أو بدون أي مشاركة للأمم المتحدة يعود إلى الدول الأعضاء.وبحسب الدبلوماسي الروسي، فإن المبادرة هي "محاولة للتغطية على خروجهم على القانون"، و"الاختباء وراء سلطة الأمم المتحدة".قال نيبينزيا إن الغرب يريد أن يدفع باتجاه إصدار قرار ذي صلة في الجمعية العامة للأمم المتحدة تمامًا كما فعل في نوفمبر، عندما تم تبني قرار يدعو روسيا إلى دفع "تعويضات الحرب" لأوكرانيا بأغلبية 94 صوتًا مقابل 14 صوتًا، مع امتناع 73 صوتًا عن التصويت.طالع أيضا: زيلينسكي: أوكرانيا رفعت دعوى ضد روسيا في المحكمة الدولية في لاهاي

https://sputnikarabic.ae/20220429/روسيا-تعلن-عدم-التزامها-بالتعاون-مع-المحكمة-الجنائية-الدولية-في-التحقيق-بشأن-أوكرانيا-1061744384.html

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