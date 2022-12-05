https://sputnikarabic.ae/20221205/مصرع-14-شخصا-جراء-فيضان-نهر-في-جنوب-أفريقيا-1070847908.html
مصرع 14 شخصا جراء فيضان نهر في جنوب أفريقيا
مصرع 14 شخصا جراء فيضان نهر في جنوب أفريقيا
لقي 14 شخصا مصرعهم جراء فيضان مفاجئ لنهر صغير في مدينة جوهانسبورغ في جنوب أفريقيا بعد عاصفة مطرية عنيفة، فيما تتواصل أعمال الإغاثة بحثا عن مفقودين. 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T05:17+0000
2022-12-05T05:17+0000
2022-12-05T05:23+0000
جنوب أفريقيا
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وأفاد المتحدث باسم أجهزة الطوارئ، روبير مولودزي، في بيان، بأن 33 شخصا كانوا موجودين على ضفة نهر جوسكي عند حصول الفيضان المباغت.وأضاف روبير مولودزي أنه عندما هبت العاصفة كان كثيرون يقفون داخل النهر وجرفتهم شدة التيار.وأستدرك: "لكن يتعين علينا تكثيف حملات التوعية لتجنب مثل هذه المأساة".يذكر أن فيضانات النهر المباغتة غالبا ما تحدث في هذه المنطقة من جوهانسبورغ، حيث تسجل أمطار وعواصف رعدية كل مساء تقريبا خلال الصيف في نصف الكرة الجنوبي وغالبا ما تكون مفاجئة وعنيفة.
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جنوب أفريقيا
مصرع 14 شخصا جراء فيضان نهر في جنوب أفريقيا
05:17 GMT 05.12.2022 (تم التحديث: 05:23 GMT 05.12.2022) تابعنا عبر
لقي 14 شخصا مصرعهم جراء فيضان مفاجئ لنهر صغير في مدينة جوهانسبورغ في جنوب أفريقيا بعد عاصفة مطرية عنيفة، فيما تتواصل أعمال الإغاثة بحثا عن مفقودين.
وأفاد المتحدث باسم أجهزة الطوارئ، روبير مولودزي، في بيان
، بأن 33 شخصا كانوا موجودين على ضفة نهر جوسكي عند حصول الفيضان المباغت.
وتابع مولودزي: "إن الناس لديهم حرية الوصول إلى الأنهار ويمارسون شعائرهم الدينية حيثما يريدون".
وأستدرك: "لكن يتعين علينا تكثيف حملات التوعية لتجنب مثل هذه المأساة".
يذكر أن فيضانات النهر المباغتة غالبا ما تحدث في هذه المنطقة من جوهانسبورغ، حيث تسجل أمطار وعواصف رعدية كل مساء تقريبا خلال الصيف في نصف الكرة الجنوبي وغالبا ما تكون مفاجئة وعنيفة.