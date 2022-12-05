https://sputnikarabic.ae/20221205/مصرع-14-شخصا-جراء-فيضان-نهر-في-جنوب-أفريقيا-1070847908.html

مصرع 14 شخصا جراء فيضان نهر في جنوب أفريقيا

مصرع 14 شخصا جراء فيضان نهر في جنوب أفريقيا

لقي 14 شخصا مصرعهم جراء فيضان مفاجئ لنهر صغير في مدينة جوهانسبورغ في جنوب أفريقيا بعد عاصفة مطرية عنيفة، فيما تتواصل أعمال الإغاثة بحثا عن مفقودين. 05.12.2022, سبوتنيك عربي

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جنوب أفريقيا

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وأفاد المتحدث باسم أجهزة الطوارئ، روبير مولودزي، في بيان، بأن 33 شخصا كانوا موجودين على ضفة نهر جوسكي عند حصول الفيضان المباغت.وأضاف روبير مولودزي أنه عندما هبت العاصفة كان كثيرون يقفون داخل النهر وجرفتهم شدة التيار.وأستدرك: "لكن يتعين علينا تكثيف حملات التوعية لتجنب مثل هذه المأساة".يذكر أن فيضانات النهر المباغتة غالبا ما تحدث في هذه المنطقة من جوهانسبورغ، حيث تسجل أمطار وعواصف رعدية كل مساء تقريبا خلال الصيف في نصف الكرة الجنوبي وغالبا ما تكون مفاجئة وعنيفة.

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