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مصرع 14 شخصا جراء فيضان نهر في جنوب أفريقيا
مصرع 14 شخصا جراء فيضان نهر في جنوب أفريقيا
لقي 14 شخصا مصرعهم جراء فيضان مفاجئ لنهر صغير في مدينة جوهانسبورغ في جنوب أفريقيا بعد عاصفة مطرية عنيفة، فيما تتواصل أعمال الإغاثة بحثا عن مفقودين. 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T05:17+0000
2022-12-05T05:23+0000
جنوب أفريقيا
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وأفاد المتحدث باسم أجهزة الطوارئ، روبير مولودزي، في بيان، بأن 33 شخصا كانوا موجودين على ضفة نهر جوسكي عند حصول الفيضان المباغت.وأضاف روبير مولودزي أنه عندما هبت العاصفة كان كثيرون يقفون داخل النهر وجرفتهم شدة التيار.وأستدرك: "لكن يتعين علينا تكثيف حملات التوعية لتجنب مثل هذه المأساة".يذكر أن فيضانات النهر المباغتة غالبا ما تحدث في هذه المنطقة من جوهانسبورغ، حيث تسجل أمطار وعواصف رعدية كل مساء تقريبا خلال الصيف في نصف الكرة الجنوبي وغالبا ما تكون مفاجئة وعنيفة.
https://sputnikarabic.ae/20221204/إثيوبيا-قوات-تيغراي-تعلن-سحب-نحو-65-من-مقاتليها-من-جبهة-القتال-1070823918.html
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جنوب أفريقيا
جنوب أفريقيا

مصرع 14 شخصا جراء فيضان نهر في جنوب أفريقيا

05:17 GMT 05.12.2022 (تم التحديث: 05:23 GMT 05.12.2022)
© AP Photoمصرع 14 شخصا جراء فيضان نهر جوسكي في جنوب أفريقيا، 4 ديسمبر 2022
مصرع 14 شخصا جراء فيضان نهر جوسكي في جنوب أفريقيا، 4 ديسمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2022
© AP Photo
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لقي 14 شخصا مصرعهم جراء فيضان مفاجئ لنهر صغير في مدينة جوهانسبورغ في جنوب أفريقيا بعد عاصفة مطرية عنيفة، فيما تتواصل أعمال الإغاثة بحثا عن مفقودين.
وأفاد المتحدث باسم أجهزة الطوارئ، روبير مولودزي، في بيان، بأن 33 شخصا كانوا موجودين على ضفة نهر جوسكي عند حصول الفيضان المباغت.
وأضاف روبير مولودزي أنه عندما هبت العاصفة كان كثيرون يقفون داخل النهر وجرفتهم شدة التيار.

وتابع مولودزي: "إن الناس لديهم حرية الوصول إلى الأنهار ويمارسون شعائرهم الدينية حيثما يريدون".

وأستدرك: "لكن يتعين علينا تكثيف حملات التوعية لتجنب مثل هذه المأساة".
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يذكر أن فيضانات النهر المباغتة غالبا ما تحدث في هذه المنطقة من جوهانسبورغ، حيث تسجل أمطار وعواصف رعدية كل مساء تقريبا خلال الصيف في نصف الكرة الجنوبي وغالبا ما تكون مفاجئة وعنيفة.
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