https://sputnikarabic.ae/20221205/مصرع-3-أشخاص-وإصابة-6-جراء-انفجار-صهريج-وقود-في-مطار-قرب-مدينة-ريازان-الروسية-1070849671.html
مصرع 3 أشخاص وإصابة 6 جراء انفجار صهريج وقود في مطار قرب مدينة ريازان الروسية
مصرع 3 أشخاص وإصابة 6 جراء انفجار صهريج وقود في مطار قرب مدينة ريازان الروسية
لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرون، اليوم الاثنين، جراء انفجار صهريج وقود في مطار قرب مدينة ريازان الروسية. 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T07:49+0000
2022-12-05T07:49+0000
2022-12-05T07:49+0000
روسيا
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وقال متحدث بوزارة الطوارئ الروسية لوكالة "سبوتنيك": "بحسب المعلومات الأولية، قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب ستة آخرون، نتيجة انفجار صهريج وقود واشتعال النيران، في مطار بالقرب من مدينة ريازان".وأضاف أن انفجار صهريج الوقود أدى إلى تضرر طائرة، ويجري التحقيق في ملابسات الحادث.
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روسيا
مصرع 3 أشخاص وإصابة 6 جراء انفجار صهريج وقود في مطار قرب مدينة ريازان الروسية
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لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرون، اليوم الاثنين، جراء انفجار صهريج وقود في مطار قرب مدينة ريازان الروسية.
وقال متحدث بوزارة الطوارئ الروسية لوكالة "سبوتنيك": "بحسب المعلومات الأولية، قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب ستة آخرون، نتيجة انفجار صهريج وقود واشتعال النيران، في مطار بالقرب من مدينة ريازان".
وأضاف أن انفجار صهريج الوقود أدى إلى تضرر طائرة، ويجري التحقيق في ملابسات الحادث.