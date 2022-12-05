https://sputnikarabic.ae/20221205/مصر-التموين-توضح-وضع-المخزون-الاستراتيجي-من-عدة-سلع-غذائية-1070882857.html
مصر… التموين توضح وضع المخزون الاستراتيجي من عدة سلع غذائية
مصر… التموين توضح وضع المخزون الاستراتيجي من عدة سلع غذائية
كشفت وزارة التموين المصرية عن وضع المخزون الاستراتيجي من عدة سلع تموينية أساسية أبرزها الأرز والقمح والسكر. 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T18:06+0000
2022-12-05T18:06+0000
2022-12-05T18:06+0000
اقتصاد
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جاء ذلك على لسان وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، حسبما ذكرت "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم الاثنين.وقال المصيلحي إن مخزون مصر الاستراتيجي من الأرز التمويني يكفي لمدة 6.6 شهر.كما تحدث عن مخزون البلاد من الزيت التمويني مشيرا إلى أنه يكفي لمدة 5.7 شهر، بينما تكفي المعكرونة لمدة 7.6 شهر.وعن مخزون البلاد من القمح التمويني والسكر، أوضح الوزير أن مخزون القمح يكفي 5 أشهر، بينما يكفي السكر لمدة 3.8 شهر.ويبدأ الموسم الجديد للسكر في منتصف يناير/ كانون الثاني 2023، حسبما ذكر وزير التموين المصري، الذي أوضح أن احتياطي مصر من اللحوم الحية يكفي 12 شهرا، بينما تكفي كميات الدواجن المجمدة 4.7 شهر.وأشار المصيلحي إلى أن الوزارة تضخ أكثر من 30 سلعة تموينية شهريا للمواطنين، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين منها يصل إلى 64 مليون شخص.
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https://sputnikarabic.ae/20220920/وزارة-التموين-المصرية-لسبوتنيك-تعاقدنا-على-شراء-نحو-13-مليون-طن-من-القمح-الروسي-منذ-بدء-الأزمة-1068009289.html
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اقتصاد, مصر, أخبار مصر الآن
اقتصاد, مصر, أخبار مصر الآن
مصر… التموين توضح وضع المخزون الاستراتيجي من عدة سلع غذائية
تابعنا عبر
كشفت وزارة التموين المصرية عن وضع المخزون الاستراتيجي من عدة سلع تموينية أساسية أبرزها الأرز والقمح والسكر.
جاء ذلك على لسان وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، حسبما ذكرت
"بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم الاثنين.
وقال المصيلحي إن مخزون مصر الاستراتيجي
من الأرز التمويني يكفي لمدة 6.6 شهر.
كما تحدث عن مخزون البلاد من الزيت التمويني مشيرا إلى أنه يكفي لمدة 5.7 شهر، بينما تكفي المعكرونة لمدة 7.6 شهر.
وعن مخزون البلاد من القمح التمويني
والسكر، أوضح الوزير أن مخزون القمح يكفي 5 أشهر، بينما يكفي السكر لمدة 3.8 شهر.
ويبدأ الموسم الجديد للسكر في منتصف يناير/ كانون الثاني 2023، حسبما ذكر وزير التموين المصري، الذي أوضح أن احتياطي مصر من اللحوم الحية يكفي 12 شهرا، بينما تكفي كميات الدواجن المجمدة 4.7 شهر.
وأشار المصيلحي إلى أن الوزارة تضخ أكثر من 30 سلعة تموينية
شهريا للمواطنين، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين منها يصل إلى 64 مليون شخص.