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https://sputnikarabic.ae/20221205/من-سنغافورة-إلى-دمشق-المدن-الأغلى-وذات-ميزانية-مناسبة-للعيش-فيها-1070871740.html
من سنغافورة إلى دمشق... المدن الأغلى و"ذات ميزانية مناسبة" للعيش فيها
من سنغافورة إلى دمشق... المدن الأغلى و"ذات ميزانية مناسبة" للعيش فيها
تصدرت سنغافورة ونيويورك قائمة المدن ذات أعلى تكلفة معيشية في العالم، وفقًا لـ "تصنيف تكلفة المعيشة" (Worldwide Cost of Living) في جميع أنحاء العالم من وحدة... 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T14:50+0000
2022-12-05T14:50+0000
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تصدرت سنغافورة الترتيب من 2014 إلى 2019، ثم خسرت هذا اللقب أمام باريس وتل أبيب.تل أبيب ولوس أنجلوس وهونغ كونغ تتبع سنغافورة ونيويورك في الترتيب الحالي.وفقًا للمحللين، تقع ست من المدن العشر التي ارتفعت فيها تكلفة المعيشة بشكل كبير في الولايات المتحدة.كما لاحظ المراقبون أن موسكو وسانت بطرسبورغ صعدتا بسرعة أيضًا - حيث احتلت موسكو المركز الـ37، على الرغم من أنها كانت في المركز الـ125 في عام 2021، وتحتل سانت بطرسبورغ الآن المركز الـ73 في التصنيف مقارنة بـ 143 في العام الماضي.لم يُدرج جامعو التصنيف كييف على القائمة، إذ لم يتمكنوا من زيارة المدينة، وكذلك زيارة كاراكاس في فنزويلا، "لتجنب تشويه التصنيف".أصبحت دمشق مرة أخرى المدينة الأكثر أريحية (ميزانية) للعيش فيها، كما ختمت كل من طرابلس الليبية وطهران وتونس وطشقند التصنيف.
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фото, صور, وسائط متعددة
фото, صور, وسائط متعددة

من سنغافورة إلى دمشق... المدن الأغلى و"ذات ميزانية مناسبة" للعيش فيها

14:50 GMT 05.12.2022
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تصدرت سنغافورة ونيويورك قائمة المدن ذات أعلى تكلفة معيشية في العالم، وفقًا لـ "تصنيف تكلفة المعيشة" (Worldwide Cost of Living) في جميع أنحاء العالم من وحدة المعلومات الاقتصادية التابعة لمجموعة "ذا إكونوميست غروب" (The Economist Group) البريطانية.
تصدرت سنغافورة الترتيب من 2014 إلى 2019، ثم خسرت هذا اللقب أمام باريس وتل أبيب.
تل أبيب ولوس أنجلوس وهونغ كونغ تتبع سنغافورة ونيويورك في الترتيب الحالي.
وفقًا للمحللين، تقع ست من المدن العشر التي ارتفعت فيها تكلفة المعيشة بشكل كبير في الولايات المتحدة.
كما لاحظ المراقبون أن موسكو وسانت بطرسبورغ صعدتا بسرعة أيضًا - حيث احتلت موسكو المركز الـ37، على الرغم من أنها كانت في المركز الـ125 في عام 2021، وتحتل سانت بطرسبورغ الآن المركز الـ73 في التصنيف مقارنة بـ 143 في العام الماضي.
لم يُدرج جامعو التصنيف كييف على القائمة، إذ لم يتمكنوا من زيارة المدينة، وكذلك زيارة كاراكاس في فنزويلا، "لتجنب تشويه التصنيف".
أصبحت دمشق مرة أخرى المدينة الأكثر أريحية (ميزانية) للعيش فيها، كما ختمت كل من طرابلس الليبية وطهران وتونس وطشقند التصنيف.

وأشارت "ذا إكونوميست" إلى أن "الأسعار في المناطق الحضرية حول العالم زادت بمعدل 8.1% بالعملة المحلية سنويًا... ووجدت دراستنا أن تكلفة المعيشة تنمو بأسرع وتيرة خلال 20 عامًا على الأقل".

© AFP 2022 / Roslan Rahmanالمشاة يسيرون أسفل مباني المكاتب الشاهقة في منطقة الأعمال المالية في رافلز بليس في سنغافورة في 8 أغسطس 2022.
المشاة يسيرون أسفل مباني المكاتب الشاهقة في منطقة الأعمال المالية في رافلز بليس في سنغافورة في 8 أغسطس 2022. - سبوتنيك عربي
1/10
© AFP 2022 / Roslan Rahman
المشاة يسيرون أسفل مباني المكاتب الشاهقة في منطقة الأعمال المالية في رافلز بليس في سنغافورة في 8 أغسطس 2022.
© AFP 2022 / Yuki Iwamuraالناس يشاهدون غروب الشمس خلف تمثال الحرية في 7 نوفمبر 2022 في نيويورك.
الناس يشاهدون غروب الشمس خلف تمثال الحرية في 7 نوفمبر 2022 في نيويورك. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Yuki Iwamura
الناس يشاهدون غروب الشمس خلف تمثال الحرية في 7 نوفمبر 2022 في نيويورك.
© AFP 2022 / Gil Cohen-Magenمنظر عام للشواطئ الخالية في مدينة تل أبيب الإسرائيلية على البحر المتوسط في 18 مايو 2021
منظر عام للشواطئ الخالية في مدينة تل أبيب الإسرائيلية على البحر المتوسط في 18 مايو 2021 - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Gil Cohen-Magen
منظر عام للشواطئ الخالية في مدينة تل أبيب الإسرائيلية على البحر المتوسط في 18 مايو 2021
© AP Photo / Jae C. Hong

سائحة من جورجيا تمشي واضعة فوق رأسها واقية من الشمس في مرصد جريفيث في لوس أنجلوس، 6 سبتمبر 2022، خلال موجة حر.

سائحة من جورجيا تمشي واضعة فوق رأسها واقية من الشمس في مرصد جريفيث في لوس أنجلوس، 6 سبتمبر 2022، خلال موجة حر. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Jae C. Hong

سائحة من جورجيا تمشي واضعة فوق رأسها واقية من الشمس في مرصد جريفيث في لوس أنجلوس، 6 سبتمبر 2022، خلال موجة حر.

© AFP 2022 / Peter Parksمنظر جوي يُظهر المباني السكنية والتجارية في هونغ كونغ في 14 نوفمبر 2022.
منظر جوي يُظهر المباني السكنية والتجارية في هونغ كونغ في 14 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Peter Parks
منظر جوي يُظهر المباني السكنية والتجارية في هونغ كونغ في 14 نوفمبر 2022.
© Sputnik . Sergey Pyatakov / الانتقال إلى بنك الصور

بائع يتكلم مع امرأة في أحد الأسواق في طشقند، أوزبكستان

بائع يتكلم مع امرأة في أحد الأسواق في طشقند، أوزبكستان - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Sergey Pyatakov
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بائع يتكلم مع امرأة في أحد الأسواق في طشقند، أوزبكستان

© AFP 2022 / Fethi Belaidعرض السجاد التقليدي على الجدران حول متجر في الشوارع الضيقة لمدينة تونس القديمة، في 21 مايو 2022.
عرض السجاد التقليدي على الجدران حول متجر في الشوارع الضيقة لمدينة تونس القديمة، في 21 مايو 2022. - سبوتنيك عربي
7/10
© AFP 2022 / Fethi Belaid
عرض السجاد التقليدي على الجدران حول متجر في الشوارع الضيقة لمدينة تونس القديمة، في 21 مايو 2022.
© AP Photo / Ebrahim Norooziفتاة إيرانية تعزف على سطح منزلها أثناء العزلة الذاتية الإلزامية بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد في طهران، إيران
فتاة إيرانية تعزف على سطح منزلها أثناء العزلة الذاتية الإلزامية بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد في طهران، إيران - سبوتنيك عربي
8/10
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
فتاة إيرانية تعزف على سطح منزلها أثناء العزلة الذاتية الإلزامية بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد في طهران، إيران
© AFP 2022 / Mahmud Turkiaأشخاص يتسوقون في سوق بالعاصمة الليبية طرابلس، ليبيا في 20 سبتمبر 2022.
أشخاص يتسوقون في سوق بالعاصمة الليبية طرابلس، ليبيا في 20 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Mahmud Turkia
أشخاص يتسوقون في سوق بالعاصمة الليبية طرابلس، ليبيا في 20 سبتمبر 2022.
© AFP 2022 / Louai Besharaمنظر عام للجامع الأموي في مدينة دمشق القديمة، 12 مارس 2020
منظر عام للجامع الأموي في مدينة دمشق القديمة، 12 مارس 2020 - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Louai Beshara
منظر عام للجامع الأموي في مدينة دمشق القديمة، 12 مارس 2020
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