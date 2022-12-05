https://sputnikarabic.ae/20221205/من-سنغافورة-إلى-دمشق-المدن-الأغلى-وذات-ميزانية-مناسبة-للعيش-فيها-1070871740.html

من سنغافورة إلى دمشق... المدن الأغلى و"ذات ميزانية مناسبة" للعيش فيها

من سنغافورة إلى دمشق... المدن الأغلى و"ذات ميزانية مناسبة" للعيش فيها

تصدرت سنغافورة ونيويورك قائمة المدن ذات أعلى تكلفة معيشية في العالم، وفقًا لـ "تصنيف تكلفة المعيشة" (Worldwide Cost of Living) في جميع أنحاء العالم من وحدة... 05.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-05T14:50+0000

2022-12-05T14:50+0000

2022-12-05T14:50+0000

صور

وسائط متعددة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/05/1070871902_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_f1cabd46f0aab04bff48ce7c43cae4f7.jpg

تصدرت سنغافورة الترتيب من 2014 إلى 2019، ثم خسرت هذا اللقب أمام باريس وتل أبيب.تل أبيب ولوس أنجلوس وهونغ كونغ تتبع سنغافورة ونيويورك في الترتيب الحالي.وفقًا للمحللين، تقع ست من المدن العشر التي ارتفعت فيها تكلفة المعيشة بشكل كبير في الولايات المتحدة.كما لاحظ المراقبون أن موسكو وسانت بطرسبورغ صعدتا بسرعة أيضًا - حيث احتلت موسكو المركز الـ37، على الرغم من أنها كانت في المركز الـ125 في عام 2021، وتحتل سانت بطرسبورغ الآن المركز الـ73 في التصنيف مقارنة بـ 143 في العام الماضي.لم يُدرج جامعو التصنيف كييف على القائمة، إذ لم يتمكنوا من زيارة المدينة، وكذلك زيارة كاراكاس في فنزويلا، "لتجنب تشويه التصنيف".أصبحت دمشق مرة أخرى المدينة الأكثر أريحية (ميزانية) للعيش فيها، كما ختمت كل من طرابلس الليبية وطهران وتونس وطشقند التصنيف.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

фото, صور, وسائط متعددة